Urmează RĂZBOIUL în INSTANȚĂ între Vlad Voiculescu și Gabriela Firea. Fostul ministru al Sănătății vine cu ACUZAȚII grave. „Are de DAT SOCOTEALĂ”

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu i-a răspuns marţi primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, care a anunţat că îl va da în judecată pentru „acuzaţii nefondate”, el precizând că de un an şi cinci luni nu s-a făcut niciun transplant de plămâni într-un centru acreditat, iar zeci de familii „sunt nenorocite de nişte inconştienţi”.





„Peste 10 milioane de euro cheltuiţi fără nicio justificare reală. 1,5 ani fără niciun transplant de plămâni într-un centru acreditat despre care dânsa (Gabriela Firea - n.r.) pretindea că poate face transplant „de mâine dimineaţă”. Niciunul! Zeci de familii nenorocite de nişte inconştienţi. Gabriela Firea nu are o problemă cu asta, are o problemă cu faptul că spun eu adevărul”, a scris Voiculescu pe Facebook.

El i-a solicitat Gabrielei Firea să facă publice toate contractele şi documentele de achiziţie de la Spitalul „Sf. Maria”, conform agerprs.ro.

„De ce nu s-a făcut de un an şi jumătate (de când a preluat PSD tot) niciun transplant la Spitalul „Sf. Maria”, transplantul acela despre care spunea că îl blochez eu şi că trebuie făcut „de mâine dimineaţă”? O invit să explice oamenilor acelora! Gabriela Firea mă acuză că am „business” în sănătate. O invit să ne spună tuturor care sunt acelea! Gabriela Firea acoperă în continuare ce s-a întâmplat la „Sf. Maria”. Îi solicit să facă publice toate contractele şi documentele de achiziţie de la Spitalul „Sf. Maria””, a transmis Vlad Voiculescu.

Totodată, el nu exclude posibilitatea de a se ajunge în instanţă. „Într-un punct are dreptate doamna Firea, vom ajunge în instanţă... Şi îmi pare rău că am întârziat atât. Dar până să îmi dea mie socoteală pentru vorbe aruncate aiurea, doamna Firea are de dat socoteală câtorva zeci de familii care fie îşi plâng morţii, fie aşteaptă fără speranţă lângă cei care nu au murit încă, dar cărora dânsa şi acoliţii dânsei le-au luat orice speranţă”, a mai scris fostul ministru al Sănătăţii.

Reacţia acestuia vine după ce primarul general Gabriela Firea l-a acuzat marţi că face acuzaţii nefondate la adresa sa atunci când vorbeşte despre cazul unei fetiţe cu fibroză chistică, precizând că îl va acţiona în judecată.

Anterior, Vlad Voiculescu i-a transmis acesteia, pe Facebook, că ar trebui „să intre în pământ de ruşine” pentru cazul unei fetiţe cu fibroză chistică, ce ar fi trebuit să beneficieze de un transplant.

