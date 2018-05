Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară față de Marius Constantin Iacob, procuror şef adjunct al DNA, pentru nerespectarea dispoziţiilor procurorului ierarhic superior, dar și contra Carmen Simona Ricu, procuror şef serviciu la DNA.





Inspecţia Judiciară lovește din nou. Adjunctul Laurei Codruța Kovesi a fost trimis la judecată

„1. Domnul Marius Constantin Iacob, procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie („DNA”), pentru nerespectarea dispoziţiilor procurorului ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu legea, precum şi pentru nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ, dispuse în conformitate cu legea de conducătorul parchetului ori a altor obligaţii cu caracter administrativ, prevăzute de lege sau regulamente, abateri disciplinare prevăzute de art. 99 lit. g) şi m) din Legea nr. 303/2004, constând în aceea că prin desemnarea doamnei Carmen Simona Ricu să reprezinte DNA la judecarea cauzei având ca obiect suspendarea executării Ordinului procurorului şef al DNA nr. 301 din 5 iulie 2017 privind pe doamna procuror Mihaiela MORARU IORGA a încălcat prevederile -articolelor 5 alin. (1) şi (2), 6 alin. (1) şi (2), 7 alin. (1) şi (2) ale Ordinului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie („PÎCCJ”) nr. 62 din 1 aprilie 2016 privind participarea procurorului în cauzele civile, precum şi ale pct. 10 lit. C din Anexa 3 la acelaşi ordin, care, pe de o parte, limitează participarea procurorilor DNA în anumite tipuri de cauze civile şi, pe de altă parte, impun participarea în toate celelalte cauze civile, inclusiv cele care privesc activitatea parchetelor militare, a procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă instanţe şi de la Biroul de reprezentare al Serviciului judiciar civil din cadrul Secţiei judiciare a PÎCCJ; -art. 18 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară al DNA, care reglementează limitativ atribuţiile consilierului juridic al DNA, fără să existe posibilitatea substituirii acestuia în faţa instanţelor de judecată de un procuror din aceeaşi structură; 2. Doamna Carmen Simona Ricu, procuror şef serviciu la DNA, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii, nerespectarea dispoziţiilor procurorului ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu legea, precum şi pentru nerespectarea în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul parchetului ori a altor obligaţii cu caracter administrativ prevăzute de lege sau regulamente, abateri disciplinare prevăzute de art. 99 lit. b), g) şi m) din Legea nr. 303/2004, constând în aceea că a încălcat prevederile -articolelor 5 alin. (1) şi (2), 6 alin. (1) şi (2), 7 alin. (1) şi (2) ale Ordinului nr. 62/2016, precum şi ale pct. 10 lit. C din Anexa 3 a aceluiaşi ordin; -art. 18 alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară al DNA, prin aceea că, urmare adresei nr. 2001/C/2017 din 16 august 2018, emisă de domnul Marius Constantin Iacob - procuror şef adjunct al DNA, a participat, cu încălcarea regimului incompatibilităţilor şi interdicţiilor funcţiei de magistrat, în cauza civilă având ca obiect suspendarea executării Ordinului nr. 301/2017 în calitate de reprezentant al unei persoane fizice, susţinând că a fost mandatată, printr-un înscris sub semnătură privată, de pârâta – procuror şef al DNA. Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la răspunderea procurorilor în cauză”, se arată un comunicat.