Inspecția Judiciară îl cercetează pe Lazăr pentru ÎNCĂLCAREA DEONTOLOGIEI: „Procurorii DNA sunt hărțuiți prin chemarea în față unor comisii speciale...”

Inspecția Judiciară s-a sesizat pentru încălcarea deontologiei profesionale de către Procurorul General al României Augustin Lazăr și a declanșat cercetările împotriva acestuia.





Jurnaliștii de la Lumea Justiție scriu că cercetările au legătură cu declarațiile pe care le-a făcut la 8 decembrie 2017, după ce șefa DNA Laura Kovesi a fost rechemată să se prezinte în față Comisiei speciale a Parlamentului.

„Noi suntem ingrijorati si societatea civila e ingrijorata. Trebuie transparenta si sa se functioneze in mod legal. (...) In tot cursul anului 2017, Ministerul Public si in general institutiile din justitie au format obiectul unor atacuri concentrice, ele s-au vazut. Am folosit expresia «hartuit» pentru ca am gasit-o in raportul de la Geneva, unde scrie «Procurorii din DNA sunt hartuiti prin campanii media, prin chemarea in fata unor comisii speciale». Dar acolo cine ii convoaca? Niste inculpati de rang inalt, care vor ca discutiile sa aiba loc in alt mediu in afara de cel judiciar.

Procurorii sunt invitati sa dea seama intr-un mediu care nu e judiciar. Am folosit aceasta expresie pentru ca o foloseste nu numai redactorul acestui raport, ci o vedem noi din ceea ce vedem noi prin atacuri media si alte acte care sunt evident neprietenoase procurorilor, cum ar fi aceea sa scoatem cuvantul «independent» din textul legii privind statutul si care intr-o maniera subtila, dar dubioasa a dorit evident sa indeparteze statutul procurorului de statutul de magistrat si sa-l duca in zona Executivului”, spunea Lazăr atunci.

Totodată, Inspecția Judiciară a constatat că în Comisia specială de control a Parlamentului nu se află niciun inculpat și, mai grav, Procurorul General Augustin Lazăr, în apărarea pe care a făcut-o la Inspecție, nu a putut indica niciunul.

Citește mai departe pe Luju.ro

Pagina 1 din 1