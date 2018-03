INREGISTRARE BOMBĂ! Fosta șefă AEP PLÂNGE ÎN HOHOTE în timp ce i se „fabrică” declarația PROPRIEI VINOVĂȚII în sediul DNA Ploiești

Un înalt demnitar a fost amenințat să recunoască o declarație a propriei vinovății împotriva voinței sale, potrivit Romania Tv.

Este vorba de Ana Maria Pătru, fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), care plânge neîncetat.

În înregistrare se aude vocea procurorul de caz de la DNA Ploiești, care redactează declarația de recunoaștere a vinovăției. Declarația este apoi citită de fosta șefă AEP, care îl are alături pe avocat.

Fosta șefă AEP a intervenit, în direct, la România TV și a izbucnit din nou în plâns, după ce a văzut imaginile. Pătru a precizat că a fost obligată să semneze declarația redactată de procuror și că a fost nevoită să accepte un avocat cunoscut de DNA și plătit de denunțătoarea ei, ca singura modalitate de a se întoarce acasă din arest.

„Declarația era dictată de procurorul DNA. Din păcate da, e adevărat. Aceasta a fost soluția să mă întorc la copiii mei”, a spus Ana Maria Pătru.

„Altfel nu aveam nicio soluție să ies din arest în acea perioadă. Avocatul Ovidiu Bulai era plătit de denunțătoarea mea. Aceste lucruri le-am spus de un an și jumătate, dar nu am fost auzită. Am depus și plângeri și memorii. Se pare că acesta este statul de drept”, a mai adăugat Ana Maria Pătru.

La rândul său, fostul deputat Vlad Cosma a intervenit, în direct la Antena 3, confirmând că înregistrarea a avut loc în biroul procurorului șef, Lucian Onea.

Cosma a menționat că a trecut printr-o experiență similară:

„E biroul procurorului șef, Lucian Onea. Pe 26 ianuarie 2018, am trecut și eu printr-o experiență similară, cu procurorul Alfred Savu. După 2 ani, au vrut să mă filmeze, ca să fac o mărturie, moment în care eu am refuzat, știind că aceasta nu este reală (...) Trebuie să ne întrebăm. Ce se întâmplă când camera e oprită? Câți oameni sunt forțați să semneze ce nu vor pentru că le servește procurorilor?”, a spus Cosma.