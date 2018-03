Ingrid Mocanu, PRIMA REACȚIE despre DECIZIA ÎCCJ. „E de salutat curajul judecătorilor” Rejudecarea DOSARULUI COSMA, LOVITURĂ pentru DNA!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis rejudecarea dosarului în care Mircea şi Vlad Cosma au fost judecaţi pentru luare de mită şi trafic de influenţă. Decizia a fost luată de Completul de 5 judecători al ÎCCJ cu majoritate. Ingrid Mocanu, avocatul familiei Cosma- însă după cum a precizat, nu în această speță- s-a pronunțat în privința deciziei judecătorilor de a se rejudeca dosarul familiei Cosma de la zero. Reamintim că Vlad Cosma a făcut, în ultima perioadă, o serie de dezvăluiri care au zdruncinat justiția din România. Acesta a prezentat, cu probe, felul în care la DNA Ploiești, denunțurile erau fabricate pe bandă rulantă.





"Vreau să precizez că nu sunt avocatul în această cauză. Sunt avocatul în cauzele pe care familia Cosma le are cu procurorii. Salut decizia judecătorilor și cred că e o decizie extrem de curajoasă. Eu trebuie să fiu sinceră și vă spun că m-am îndoit că va avea curaj cineva să dispună achitarea lor. Pentru că soluția era clară în acest moment, era o soluție de achitare fără nicio discuție", afirmat Ingrid Mocanu, potrivit Antena3. Dosarul FAMILIEI COSMA se va REJUDECA!!! VICTORIE uriașă a JUSTIȚIEI cu adevărat INDEPENDENTE. BREAKING NEWS

"E foarte important să vedem cum motivează judecătorii această trimitere de rejudecare. E importantă decizia și e de salutat curajul judecătorilor să pronunțe această soluție", a explicat avocatul. "Nu este o premieră să fie rejudecat dosarul de la 0. S-a mai întâmplat, dar au existat motive mai temeinice", a mai spus Mocanu.

Condamnați inițial la ani grei de închisoare!

Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat, pe 1 noiembrie 2016, de magistrații Curții Supreme la opt ani de închisoare, în timp ce fiul său, deputatul Vlad Cosma, a primit cinci ani de închisoare.

Lovitură grea pentru DNA în dosarul Cosma!

Fostul deputat Vlad Cosma a fost audiat, luni, la Instanţa supremă în dosarul în care Sebastian Ghiţă este acuzat că ar fi intervenit pe lângă şefi din Poliţie şi Parchete. Cosma jr. a relatat cum procurorul Mircea Negulescu l-a pus să semneze declaraţii false, ca martor protejat, pe care le folosea apoi tot împotriva lui.

„Îmi aduc aminte de râsetele lui Onea, Negulescu şi ale polițistul judiciar Iordache din birou când se introduceau pasaje neadevărate, care mă incriminau pe mine. Trebuia sa semnez declarația pe care nu am citit-o dar am văzut ce s-a redactat şi era în stilul lui Negulescu: am auzit, mi se pare că, ştiu că...”, a declarat Vlad Cosma.

Fostul deputat a susţinut că cei doi procurori s-au jucat cu el de-a „poliţistul bun – poliţistul rău”. „ Am mai primit telefoane de la Negulescu să mă întrebe dacă m-am răzgândit (n.r. – să îl denunţe pe sebastian Ghiţă), dacă tata s-a răzgândit pentru că are dosar şi poate să beneficieze de anumite lucruri. A spus că domnul Onea așteaptă răspuns, că este nervos, că tata are o vârstă şi o să moara în pușcărie. (...) Juca un rol, Negulescu era cel bun şi Onea cel rău”, a mai spus fostul deputat.

