Ingrid Mocanu: „ Raluca Prună MINTE”

Ingrid Mocanu mai spune în postarea sa că povestea cu REVIZUIREA este pentru adormit copiii şi argumentează: Cum ar putea judecătorii care au lucrat ei înșiși pe protocoale să recunoască: ”da, am fost niște ticăloși, am băgat oameni la pușcărie pe nedrept”. Deci efectul va fi fix ZERO.

"Văd că există o mare agitație că a zis Tudorel Toader că va da o OUG să se revizuiască hotărârile definitive date pe protocoale. Prună a ieșit să spună cum că protocoalele ar fi fost legale până la decizia CCR care a scos SRI din interceptări. Prună minte: protocoalele nu erau legale nici înaintea deciziei, pentru că ele contraveneau normei exprese că SRI nu poate face acte de cercetare penală, nicidecum să formeze echipe comune, nu aveau legătură cu interceptările, aspect total diferit. Că după decizia CCR nu au mai putut nici măcar să ”întindă firele”, asta e altă discuție"

Povestea cu revizuirile este doar o poveste de adormit copiii: cum ar putea judecătorii care au lucrat ei înșiși pe protocoale să recunoască: ”da, am fost niște ticăloși, am băgat oameni la pușcărie pe nedrept”. Deci efectul va fi fix ZERO.

"Sigur că Tudorel Toader este un maestru al ”găselnițelor”, dar această OUG nu va produce absolut niciun efect, nici măcar atât cât vor produce modificările la coduri, dacă vreodată vor intra în vigoare. OUG - ul ”minune” este doar o frecție la un picior de lemn: un judecător de Sistem nu va recunoaște NICIODATĂ că a procedat nelegal.... și sunt mulți, foarte mulți", a comentat pe pagina sa de socilizare Ingrid Mocanu.

