Ingrid Mocanu, PLÂNGERI PENALE împotriva celor care au atacat-o verbal. Ce mesaj TRANSMITE celor care o ACUZĂ că a FURAT sau că este CORUPTĂ. FOTO în articol

Ingrid Mocanu a anunţat pe social media că nu mai permite nimănui să o acuze de lucruri pe care nici DNA-ul şi tot Staul Paralel nu au reuşit să-i găsească vreo vinovăţie. Mai mult, fosta şefă a Direcției de avizare din Ministerul Justiției, a făcut plângeri penale celor care au aplicat violenţa verbală faţă de ea.





Ingrid Mocanu mai determinată ca oricând: "Văd că şi Mircea Badea a făcut plângeri la sceleraţi. Am făcut şi eu pentru că aceste violenţe fizice provin în principal din violenţa verbală, din jigniri, pentru că li se pare că pot face orice, deoarece ei sunt cei mai grozavi, mai plini de ei şi numai ei pot trăi pe Pământ.. Primii câştigători: Tomşa Lucian şi Alexandru Madar. Deci continuaţi să mă jigniţi, ameninţaţi, etc.... aaa şi să nu uit: dacă mai scrieţi că am furat, sunt "coruptă" va trebui să veniţi cu probe la instanţă. Tot DNA - ul şi tot Statul Paralel nu au reuşit să găsească nicio "hoţie", a scris Ingrid Mocanu pe contul personal de Facebook.

