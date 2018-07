Îngerii de la Fundeni au făcut imposibilul pentru a salva o fată de 18 ani

Nu întâmplător li se spune medicilor de la Spitalul Clinic Fundeni din Capitală „oamenii lui Dumnezeu”. În noaptea de marți spre miercuri au fost adevărați îngeri și au reușit să salveze „un caz aproape imposibil”. Dr. Doina Hrehoreț, singura femeie din țară și din Europa de Est care transplantează ficat, împreună cu echipa ei, i-au redat viața unei paciente în vârstă de 18 ani ale cărei ore erau numărate. Povestea acestui transplant, felul în care s-au mobilizat medicii pentru a salva tânăra, aduc multă mândrie în lumea halatelor albe.





Andreea, o tânără elevă în clasa a XII-a la un liceu din Oradea, iubită și îndrăgită de familie, împreună cu tatăl ei de 59 de ani au mâncat ciuperci culese de bărbat dintr-o poieniță.

Au crescut la țară, unde rodul pământului nu se ia de la supermarket. Luni seară, pe 9 iulie, s-au bucurat de gustul unei tocănițe tradiționale de ciuperci, gătită de ei, fără să aibă vreo bănuială că sunt otrăvitoare. Marți, amândoi au început să se simtă foarte rău și au ajuns în camera de gardă a spitalului județean. Organismul tatălui ei nu a rezistat. Bărbatul s-a stins marți, 16 iulie, deși mătușa Andreei se ruga pe holul spitalului, cu lacrimi fierbinți, să nu-i rămână nepoata orfană de ambii părinți. În urmă cu fix un an, mama Andreei s-a stins după un lung chin provocat de un cancer ovarian.

În timp ce tatăl murea, ea a intrat în comă

Medicii de la Oradea, conduși de dr. Carmen Pantiș, au văzut că fata alunecă în lumea de dincolo și au sunat la București. Au cerut ajutor. În scurt timp, un elicopter medical a preluat-o și a adus-o la Fundeni pentru a fi supusă de urgență unui transplant hepatic. Dar de unde organ? În ultimele două săptămâni, echipa de aur formată de Profesorului Irinel Popescu a făcut un singur transplant, din lipsa donatorilor. Prof. Popescu și colaboratorii săi, Comf. Vlad Brașoveanu și Dr. Doina Hrehoreț au decis să apeleze la familia fetei pentru un transplant de la donator viu. „Așa am aflat că fata nu mai are nici mamă, o situație foarte tristă... S-a oferit mătușa ei, dar existau probleme de compatibilitate. Chiar și așa, noi am decis ca decât să moară, mai bine încercăm, o transplantăm oricum! Marți dimineață (n.r. 17 iulie) mătușa era programată pentru intervenția de donare, dar cu puțin timp înainte, cu câteva ore, am primit vestea că avem un ficat compatibil. În condițiile în care, cum spuneam, în ultimele două săptămâni am avut un singur ficat donat. Asta e mai mult decât simplu noroc, cred că s-a bucurat de ajutor divin”, ne-a declarat îngerul de la Fundeni, femeia despre care pacienții vorbesc doar la superlativ.

Pagina 1 din 2 12