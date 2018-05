Înfrângere pentru DNA în dosarul președintelui Camerei de Comerț Bilaterale România – Kuweit. Procurorii nu au avut probe

Președintele Camerei de Comerț Bilaterale România - Kuweit, avocatul suspendat Tudorel Dobre, a fost implicat într-un dosar în care procurorii DNA îl acuzau de trafic de influență. La sfârșitul lunii aprilie, judecătorii de la Curtea de Apel Constanța decid să îl achite pe Dobre, din cauza lipsei probelor.





La 19 decembrie 2016, avocatul suspendat Dobre era reținut de forțele de ordine. După câteva zile petrecute în arest, bărbatul a fost plasat sub control judiciar. Conform datelor deținute de luju.ro, propunerea de arestare a fost făcută de procurorul DNA Andrei Bodean, cel care a întocmit și rechizitoriul..

Achitarea susținută de CA Constanța a fost făcută în baza art. 16 lit.c Cod procedură penală, unde este stipulat că „nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea”. Decizia instanței poate fi atacată cu apel de DNA la ÎCCJ.

Redăm mai jos minuta ședinței Curții de Apel Constanța din 25 aprilie 2018.

„In baza art.396 alin.5 cod procedura penala in ref. la art.17 alin.2 cod procedura penala coroborat cu art.16 lit.c cod procedura penala, achita pe inculpatul Dobre Tudorel pentru comiterea infractiunii prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.291 alin.1 cod penal cu aplic. art.5 cod penal. Respinge, ca nefondata, cererea de confiscare de la inculpatul Dobre Tudorel a sumei de 40.000 euro. In baza art.404 alin.4 lit.c cod procedura penala, dispune ridicarea sechestrului asigurator dispus prin Ordonanta din data de 29.12.2016 pronuntata de DNA – Serviciul Teritorial Constanta referitor la cota devalmasa detinuta de inculpatul Dobre Tudorel asupra imobilului tip duplex si teren aferent in suprafata indiviza de 43,84 + 35 m patrati situat in Municipiul Constanta.

Respinge cererea privind confiscarea extinsa asupra cotei devalmase detinuta de inculpatul Dobre Tudorel din terenurile situate in comuna Corbu, judetul Constanta. In baza art.275 alin.3 cod procedura penala, Cheltuielile judiciare avansate de stat in cursul urmaririi penale si la instanta de fond raman in sarcina statului. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronuntata in sedinta publica, azi 25.04.2018”, se arată în document.

