UNA CALDĂ, UNA RECE. Ce se va întâmpla cu VREMEA în următoarele zile și ce TEMPERATURI ne așteaptă. Informații de ultimă oră!

Meteorolologii anunță că vremea se va menține caldă. Totuși, este bine de știut că cerul va avea înnorări temporare și, în special noaptea, vor fi mai ales averse, însoțite și de descărcări electrice, în jumătatea de vest a teritoriului și pe arii restrânse în rest. Izolat cantitățile de apă pot atinge 15...20 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 10..12 grade pe litoral si 24 de grade in sudul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 și 11 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, în est și sud-est va fi ceață.





Pentru ziua de joi, vremea se va menține caldă. Cerul va avea înnorări temporare și, în special noaptea, vor fi mai ales averse, însoțite și de descărcări electrice, în jumătatea de vest a teritoriului și pe arii restrânse în rest. Izolat cantitățile de apă pot atinge 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, în nord-vest și pe litoral.

Temperaturile maxime se vor încadra între 10..12 grade pe litoral si 24 de grade in sudul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 și 11 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, în est și sud-est va fi ceațî, potrivit România Tv.

Și în București, vremea se menține frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 9 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață.

Vineri vreanea se va răci față de ziua de joi Vineri, vremea se va răci față de ziua precedentă și va deveni apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va prezenta înnorări temporare și vor fi ploi, mai ales averse, însoțite și de descărcări electrice, la munte, în vestul, sud-vestul, centrul și nordul teritoriului și pe arii restrânse în rest. Izolat cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Vântul va avea intensificări trecătoare, îndeosebi în vest și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade in nordul Moldovei si in sudul litoralului și 18 grade in sudul Munteniei, iar cele minime se vor situa, în general, între 4 și 10 grade. Izolat, dimineața, vor mai fi condiții de ceață.

În București, cerul va avea înnorări și, mai ales în prima parte a zilei, temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar minimă va fi de 6...7 grade.

Sâmbătă, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor

Pagina 1 din 2 12