Ipoteză INCENDIARĂ! Se cunoaște următorul NUME de IMPACT care va fi INCULPAT de DNA

Călin Popescu Tăriceanu are informații că procurorii DNA lucrează la mai multe dosare în care ar urma să aibă statut de inculpat!





Președintele Senatului nu a ezitat să afirme că cel mai recent dosar de amploare de la DNA, în care fostul ministru Sebastian Vlădescu este urmărit penal pentru două infracţiuni de luare de mită şi trafic de influenţă în formă continuată, poate ajunge și la el.

”Da, asta am auzit și eu. Procurorii și-au fixat ținte. Ei cred că pot să mă agațe pe mine. Au făcut o greșeală. Eu mi-am asigurat o situația financiară pentru că am lucrat în mediul privat. Am câștigat destui bani așa încât să nu fiu tentat pentru a intra în tot felul de combinații. Nu e un demers nou, e o adevărată vânătoare declanșată de DNA. La fiecare două săptămâni primesc informații că se caută denunțuri împotriva mea.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu la România TV.

DNA a anunțat , vineri, că procurorii au început urmărirea penală împotriva fostului ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu, după obţinerea avizului favorabil din partea preşedintelui Klaus Iohannis.

Vlădescu este acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă în formă continuată, iar în acest dosar sunt urmăriţi penal şi fostul parlamentar Cristian Boureanu, Ionuţ Costea, fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor, dar şi preşedinte al EximBank, şi Constantin Dascălu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Conform DNA, în perioada 2005-2014, oficiali români sau persoane cu influenţă asupra acestora ar fi primit de la o companie străină, în baza unor înţelegeri, aproximativ 20 de milioane de euro pentru ca, în schimbul acestor sume, să se asigure încheierea contractelor şi plata facturilor pentru reabilitarea unor tronsoane de cale ferată a liniei Bucureşti-Constanţa, precum şi plata TVA restante pentru reabilitarea unei alte linii de cale ferată care fusese deja realizată de aceeaşi companie.

