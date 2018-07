INCREDIBIL! După 40 de ani de căsnicie soțul și-a dus femeia cu forța la ginecolog. Răspunsul medicului după consult l-a năucit

Un caz nemaiîntâlnit a fost înregistrat miercuri, 4 iulie, la I.M.L.Cluj: Augustin, un bărbat în vârstă de 69 de ani, dintr-o comună de lângă Cluj, şi-a adus soţia cu cinci ani mai tânără decât el, la un control ginecologic, pentru a se constata dacă femeia mai deţine…clitoris.





Un caz nemaiîntâlnit a fost înregistrat miercuri, 4 iulie, la I.M.L.Cluj: Augustin, un bărbat în vârstă de 69 de ani, dintr-o comună de lângă Cluj, şi-a adus soţia cu cinci ani mai tânără decât el, la un control ginecologic, pentru a se constata dacă femeia mai deţine…clitoris. Acesta susţine că deşi trăieşte cu ea de peste patruzeci de ani şi din relaţia lor au rezultat trei copii, Camelia nu avea nici când a cunoscut-o clitoris, fiindcă şi-l pierduse în timpul unei orgii sexuale cu un bărbat precedent lui, dar e nevoit să afle ce s–a întâmplat ca să-şi găsească liniştea! Deşi surprinşi, legiştii clujeni s-au mobilizat şi au consultat-o pe aceasta, descoperind la final că „totul e-n regulă, femeia are clitoris”!, potrivit gazetadecluj.ro

„Am prins-o cu un vecin, în timp ce jucau „Hora Unirii” împreună”…

Augustin e un bărbat falnic, în vârstă de 69 de ani, stabilit într-o comună din vecinătatea Clujului, membru al unui cult neoprotestant, care vorbeşte, pe coridoarele I.M.L.Cluj, numai prin versete din Biblie. Şi-a adus soţia cu forţa la această instituţie medicală – şi femeia, obişnuită cu trăznăile lui a venit, neavând ce face – pentru un control medical cum nu cred că a mai existat pe suprafaţa planetei: să vadă medicii dacă respectiva mai deţine clitoris. Camelia aşteaptă – resemnată şi ruşinată – să intre în cabinetul de consultaţii, însă în răstimpuri îşi îngână batjocoritor soţul, zicându-i “bine, bine”, mai ales când îl aude pe acesta cum rosteşte, ca la amvon, maxime de genul: „până şi-n Biblie scrie că femeia trebuie să fie supusă bărbatului”! Vorbeşte cu ea acuzator, cu o grandilocvenţă însoţită de înţelegere, ca şi cum s-ar adresa unei eleve repetente, vinovată de multe păcate – însă pe care totuşi o îndrăgeşte. Zâmbeşte în acelaşi timp misterios, fiind limpede că partenera lui de viaţă nu înţelege mai nimic din ce încearcă el din răsputeri să-i transmită. Evident, o nepotrivire mai mare într-un cuplu – totuşi funcţional – n-am întâlnit de mult timp. Înainte de a-i asculta povestea vieţii lor, petrecută împreună, îl rog totuşi pe bărbat să-mi spună de ce n-a divorţat de soţia lui dacă nu s-au potrivit prea bine în viaţă. Intervine femeia, disperată, înainte să vorbească bărbatul şi-mi arată cartea de identitate nou-nouţă: „Ce să divorţeze, ia ce mi-a făcut, la bătrâneţe: în urmă cu o lună m-a obligat să ne căsătorim legitim, după ce o viaţă întreagă am stat împreună fără acte”! Augustin ascultă, rânjeşte satisfăcut, cu oarecare sadism, după care răspunde rapid, ca şi cum abia aştepta momentul să răspundă cu o lovitură dibace de floretă: „M-am căsătorit cu ea ca să fim bine în faţa Domnului după ce, recunosc, patruzeci de ani am stat împreună în păcat şi asta s-a întâmplat pentru că n-am acceptat să fie haos în viaţa noastră. Şi nici nu m-am despărţit de ea – deşi, o să vedeţi, am avut o mie de motive – fiindcă nu am acceptat ca pruncii noştri să crească fără ambii părinţi şi să trăiască asemeni unor buruiene. Eu am fost părăsit de mic de către mamă şi tată, am fost crescut de nişte oameni cu suflet, la Timişoara şi n-aş fi acceptat în ruptul capului să păţească şi copiii mei la fel”! Apoi continuă, sub ochii femeii, care ascultă cu luare aminte tot ce spune: “Am muncit ca particular şi-n vremea lui Ceauşescu, că am fost bine şi cu securitatea şi cu partidul, le-am dat şi ei mi-au dat, dar am lucrat şi la stat, la Fabrica de bomboane “Feleacul”, la “Gostat”, la ferma “Palocsay”, la “Clujana” şi la “Carbochim”. Mi-am făcut, tot atunci, casă de 30.000 de lei, din câştigul de atunci – dar mai aveam bani puşi de-o parte, iar ea mi i-a furat şi i-a cumpărat vecinului o maşină cu 50.000 de lei. Trăia cu el atunci – că i-am şi prins odată regulându-se, jucându-se de-a ”Hora Unirii” în timp ce el îi ţinea curu-n mâini! A mai trăit şi cu alţi patru bărbaţi pe vremea lui Ceauşescu, în timp ce eu mă trudeam să-i aduc bani în casă – şi am aflat acest lucru chiar de la ei, că au recunoscut. Însă i-a ajuns între timp mânia lui Dumnezeu – sunt morţi acum cu toţii”!

