Incredibil, dar ADEVĂRAT! Celebra Dana Marijuana a ATACAT o femeie cu FOARFECA. Declarații-ȘOC: „„Zicea că mă omoară, că nu scap cu viaţa”

Acum mulți ani celebră, Dana Marijuana s-a retras din showbiz și se ocupă de o afacere cu antichități. Artista a fost implicată de curând într-un scandal monstru.





Chiar la un târg, se pare că Dana Marijuana și-a pierdut controlul și a atacat o femeie cu foarfeca, amenințând-o că o omoară. „Incepuse sa cante imnul Romaniei, Inainte de a da stingerea la targul de antichitaţi si handmade, toata lumea isi strangea catrafusele sa plecam acasa, si dintr-o data s-a oprit din cantat, si a venit la mine cu o ura de m-am si speriat, a sarit peste standul meu cu o foarfeca in mana, mi-a daramat taraba si cea de langa, m-a tras de par, au sarit colegii in ajutor s-o ţina pe turbata de maini, dar nu au putut.

Zicea Incontinuu ca ma omoara, ca nu scap cu viaţa de aici, ca baga ceva in mine, erau si tablourile si feţele de mese pline de sange si pe podea, dupa cum vedeţi aici jos! Va rog sa ma credeţi ca nu stiu de ce a sarit la mine sa ma omoare, nu i-am facut nimic, nu ii datorez nimic, nici buna nu ne dadeam, practic nu ne cunoastem, nu am avut vreodata vreo legatura sau ceva… Imi este frica sa mai ies si din casa, credeţi-ma pe cuvant!„ , a povestit victima pentru Spynews.ro.

Dana Coteanu, alias "Marijuana", s-a prezentat la o emisiune, în urmă cu câțiva ani, într-o vizibilă stare de ameţeală şi a avut dificultăţi în a purta o conversaţie coerentă cu moderatorul. Cunoscută pentru trecutul său de consumatoare de droguri, Marijuana pare să-şi fi pierdut controlul în direct, manifestându-şi accesele de furie şi incoerenţa la emisiunea difuzată de ProTV.

Cântăreaţa a început să se clatine în platou, dând impresia că se află sub influenţa narcoticelor. Moderatorul a încercat să o calmeze povestindu-i despre recenta împăcare a cântăreţei cu tatăl ei.

