Incident grav la balul absolvenților de la Științe Economice din Cluj. Echipajele SMURD au intervenit de URGENȚĂ ...

Un student a fost la un pas să își piardă viața, după ce a căzut în puțul liftului. La respectivul restaurant se lucrează de zor la extinderea acestuia.





Mai exact, studentul se afla la un restaurant din incinta complexului de lux, iar la un moment dat, în jurul orei 2.30 a căzut, de la etajul doi, în puțul liftului, neasigurat suficient. Prietenii amicului susțin că au sunat disperați la 112 și că abia după ”30-40 de minute”, un echipaj SMURD a sosit la fața locului. ”Totul s-a produs azi-noapte în jurul orei 2.00, iar după circa 30-40 min au sosit echipajele SMURD. Băiatul respectiv plin de sânge a fost urcat in masina SMURD si resuscitat circa 30 de minute, iar apoi au plecat... Domnii de la SMURD au fost cam rezervați în privința șanselor de supraviețuire! A fost banchetul celor de la FSGA. Este foarte ciudat cum de încă nu s-a aflat nimic”, susține un priten cu victima.

Studentul a fost transportat la UPU Cluj, cu multiple traumatisme. El se află în stare gravă, dar stabilă, medicii fiind optimiști în legătură cu șansele lui de supraviețuire.

La rândul lor, polițiștii clujeni au deschis o anchetă pentru a vedea ce s-a întâmplat și dacă puțul liftului era sau nu asigurat. ”Politistii efectueaza investigatii pentru stabilirea circumstantelor exacte in care a suferit leziuni un tanar. Acesta se afla la o petrecere, in incinta unui complex de pe raza com Feleacu. Conform primelor informatii, in jurul orei 02:20, tanarul in varsta de 21 de ani, din Targu Mures, a cazut in putul unui lift nemontat, dupa ce ar fi trecut de cordonul care interzicea accesul in zona respectiva”, a explicat purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Carmen Jucan.

