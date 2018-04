INCIDENT AVIATIC în ROMÂNIA. Un avion a ATERIZAT imediat după DECOLARE: „Am o auzit o BUBUITURĂ”

Un avion care decolase din Cluj-Napoca cu destinația București a fost nevoit să aterizeze după mai puțin de o oră de zbor din cauza unei defecțiuni la motor.





Defecțiunea de pe avion a apărut imediat după decolare, moment în care s-a auzit un sunet foarte puternic, iar aeronava a început să trepideze violent, scrie Libertatea.

Unul dintre pasageri a declarat că a văzut scântei ieşind din motorul din partea stângă şi, după câteva zeci de minute de zbor, aeronava a revenit la sol pe aeroportul Avram Iancu.

„Imediat ce avionul s-a desprins de sol, am auzit o bubuitură puternică venind dinspre motorul stâng, iar avionul a început să trepideze foarte tare. Probabil că a intrat o pasăre în motor pentru că am observat scântei ieşind din el. Dar poate că norocul nostru a fost că la Cluj-Napoca plouă. Avionul era aproape plin şi toţi am fost îngroziţi, mai ales că a survolat zona aproximativ 45 de minute până a aterizat pe aeroportul din Cluj-Napoca, probabil ca să mai consume din kerosen”, a declarat pasagerul.

