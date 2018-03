11 de ani de închisoare pentru unul dintre cei mai DURI INTERLOPI. Rechizitoriu ȘOCANT cu faptele PROXENETULUI

Cristian Mircea, cunoscut în lumea proxeneților ca fiind unul dintre cei mai duri infractori, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru trafic de persoane și trafic de minori. Ceea ce reiese însă din rechizitoriul autorităților șochează, faptele bărbatului fiind de o duritate extremă.





Cunoscut în lumea interlopă sub numele de Katy, Cristian Mirea și-a câștigat un loc în acest univers după ce a determinat mai multe tinere să lucreze la Roma pentru el. Acesta reușit să atragă fetele după ce le primitea locuri de muncă bine plătite în restaurante și hoteluri, anunță target="_blank">bzi.ro.

Cristian Mircea se afla în spatele gratiilor, în arest preventiv, încă din data de 12 mai 2016. Una dintre fetele traficate i-a cerut daune materiale în valoare de 20.000 euro, însă cererea a fost respinsă. La percheziții, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Iași (DIICOT) i-au confiscat un autoturism Land Rover și peste 3.700 euro.

În rechizitoriul trimis pe masa judecătorilor procurorii descriu mai multe situații absolut îngrozitoare prin care au fost puse să treacă fetele cumpărate cu promisiuni. De exemplu, Gabriela, o tînără ajunsă în Italia, s-a îndrăgostit destul de repede și s-a simtit protejată, mai ales că avea de crescut o fetiță de patru ani, rezultată din relația anterioară.

Cristian Mircea a văzut doar o oportunitate de a face bani. Chiar dacă în prima faza a avut grijă de fetiță și i-a dat diferite sume de bani, ulterior a transformat copilul într-un instrument de șantaj.

Constrânsă de situație, Gabriela a acceptat să se prostitueze, asta pentru ca fata ei să fie în siguranță. Când nu a dorit să mai întrețină relații contra cost, Mircea a amenințat-o că îi omoară copilul.

Gabriela a fost trimisă în Italia, la Roma, și obligată să caute clienți pe una dintre străzile celebre din acest punct de vedere, Via Palmiro Togliatti. Între timp, Cristian Mircea a cunoscut-o și pe sora Gabrielei și a determinat-o și pe aceasta să practice prostituția în Iași.

"Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca, in cursul anului 2013, sora persoanei vatamate T. Florentina a venit acasa din Italia, fiind insotita de Mircea Cristian, pe care l-a recomandat ca fiind prietenul ei. Dupa cateva ore, persoana vatamata, T. Florentina, a mers in municipiul Iasi, insotita de sora sa si de Mircea Cristian, cu autoturismul acestuia. Pe drum, Mircea Cristian a intrebat-o pe persoana vatamata, T. Florentina, daca ii place cum este imbracata si cum arata sora sa, T. Gabriela, i-a spus ca sora sa si-a construit o casa in cartierul Pacuret si chiar a condus in apropierea unui imobil din aceasta zona pe care i l-a aratat. Mircea Cristian i-a spus persoanei vatamate ca, daca doreste sa castige sume mari de bani, trebuie sa mearga cu el in Italia, in orasul Roma, unde sa practice prostitutia la strada", au precizat procurorii de la DIICOT.

