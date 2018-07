Începe Gărâna Fusion Festival

În perioada 03 -05 august 2017, la Gărâna, în Poiana Lupului - locul unde s-a scris istorie pentru Festivalul International de Jazz, se va desfasura un alt eveniment care se anunta unul de exceptie





A doua editie a Garana Fusion Festival aduce pe scena din Poiana Lupului artisti legendari din Statele Unite ale Americii si Germania, dar si din Olanda, Ungaria, Serbia si România. Doua nopti si o zi vom fi purtati de la blues-ul authentic si apăsat din Mississippi pana la ritmul alert, bassul electric si ritmul afro-american dansant al funk-ului new-yorkez, in ritmuri de soul,rock, jazz si avant-garde.

Un eveniment de exceptie produs artistic de Dean Bowman - un nume important al scenei de jazz, rock si avant-garde al New York-ului, va debuta cu seara de vineri, 03 august, cu recitaluri exceptionale si inedite ce vor purta mintea si sufletul de la blues la jazz, funk, pop si rock , cu Cristi Iakab & The Road band(Romania), Adan Haraszti Project(Ungaria) si Rares Totu feat.Dean Bowman, intr-un recital de exceptie. Prima seara va fi incheiata de The Petting Blues Band (Serbia) impreuna cu legendarul Michael Hill (USA)- chitaristul si vocalistul new-yorkez si al sau blues “apasat” inspirit din Mississippi Delta.

Seara de sambata, 05 august, promite sa inceapa in acelasi mirific amalgam muzical cu minunatul Dixie Krauser/Bass and Fusion, magnificul tobosar american Tony Cintron - colegul si colaboratorul preferat al lui Joe Bonamassa si inegalabilul Joseph Bowie/Mr. Defunkt-fondatorul legendarului band Defunkt. Seara se incheie nebuneste cu recitalul cunoscutului Branko Trijik , intr-un trubut James Brown exceptional.

Duminica vom fi acolo unde nu am fost niciodata la Garana-in armonii de Gospel şi Negro Spiritual care vor răsuna in Poiana Lupului dumnezeieste pentru ca daca spunem gospel, spunem Dumnezeu si daca spunem Poiana Lupului, ne apropiem mult de ingeri.

Visions of Dreams Chorus si Canaan Land Band feat. Dean Bowman( SUA/RO) ne vor ajuta sa ducem spiritul acolo unde numai putini pot ajunge, prin muzica lor, ritmul mişcat si o pronunţată amprentă purtând semnătura sclavilor africani de pe plantaţiile americane, dar şi prin melodiile de o adâncă expresivitate.

Detalii pe pagina evenimentului: https://m.facebook.com/Garana-Fussion-Festival-460585387620761/

Bilete disponibile online pe www.AmBilet.ro(early bird) si la casa de bilete din Garana, Poiana Lupului.

