Incendiu devastator în Sao Paulo. O clădire de 26 de etaje s-a prăbuşit parţial

Sao Paulo, ora locală 1:36 a.m. Un incendiu puternic cuprinde rând pe rând etajele superioare ale unui mastodont de 26 de nivele. Deşi, în acest moment, autorităţile nu au nici o evidenţă clară a dezastrului, se pare că sunt multe victime.





Mai multe unităţi de pompieri au fost mobilizate în această dimineaţă pentru a ţine sub control un incendiu izbucnit într-un bloc de apartamente, de 26 de etaje, din oraşul brazilian Sao Paulo, în primele ore ale dimineţii. Deocamdată, nu se știe cu exactitate câte persoane se aflau în clădire în momentul izbucnirii incendiului. Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Pompieri din Sao Paulo, incendiul, care a provocat prăbuşirea parţială a clădirii, a izbucnit la ora locală 1:36 a.m. În prezent, incendiul este sub control. Numărul victimelor ar putea fi destul de ridicat, anunță autoritățile. Martorii au surprins imagini cum clădirea se prăbușește la sol în urma exploziei.

