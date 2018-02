Încarcerat la Poarta Alba. Tatăl, despre condamnarea fiului: „Distrugi un tânăr doar pentru că e neam cu Băsescu”

Lovitură dură pentru familia lui Mircea Băsescu. Fiul său a ajuns, seara trecută, în același penitenciar în care tatăl său a stat până în luna septembrie 2017. Dragoș Băsescu a fost condamnat la 3 ani închisoare, cu executare, pentru trafic de influență, faptă pe care nu a recunoscut-o niciodată





Dragoș Băsescu era aproape convins că instanța îi va da câștig de cauză. Avocatul său a prezentat judecătorilor probe care „îi atestau nevinovăția”. Conform procurorilor DNA, Dragoș Băsescu, „la data de 13 martie 2014, împreună cu suspectul Nistor Ciprian, i-a pretins unei persoane (Sandu Staicudenunțător în cauză) suma de 500.000 de euro pentru o soluție de nearestare într-un dosar DIICOT și încă 500.000 de euro pentru o soluție favorabilă în dosarul respectiv, cât și pentru ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor denunțătorului.

În sprijinul acestor pretenții, susțin anchetatorii, „inculpatul Băsescu Dragoș a lăsat să se creadă că are influență pe lângă organele judiciare respective și chiar a promis că va interveni în sensul celor arătate mai sus. Legătura dintre denunțător și cei doi inculpați a fost facilitată de inculpatul Jenică Ioniță”.

Martor cu legături în procurorii antimafia

În dosar, Dragos Băsescu este înregistrat de DNA spunând: „Sunt relaxat. Știu că nu am luat nici un ban de la acela. Ce a vândut, cum s-a poziționat, treaba lui. Ce-a pretins, el știe (Ciprian Nistor)”. Iar martorul Ciprian Nistor vine, în instanță, cu declarații limpezi. „Am făcut rost de la numitul Comăneanu, comisar în cadrul DIICOT, de o listă conținând numele firmelor și persoanelor ce le administrau, implicate în dosarul în care era cercetat și Sandu Staicu.

Nu am discutat niciodată cu Dragoș Băsescu despre numele procurorului care instrumenta dosarul în care era cercetat Sandu Staicu, dar eu cunoșteam numele acestui procuror din discuțiile cu Comăneanu Constantin. Dragoș Băsescu nu știa că am informații sau că le pot obține de la DIICOT și nici nu mi-a cerut vreodată astfel de informații sau de servicii. Anterior întâlnirii de la Clubul Pescariu nu am discutat despre nicio sumă de bani cu Dragoș Băsescui. Nici după aceea nu am avut cu Dragoș vreo discuție referitoare la la bani sau la împățirea acestora”.

„Fiul meu e nevinovat”

La finalul pledoariei sale, avocatul Cristian Ene a concluzionat „Martorul Ciprian Nistor a avut același mod de operare și în alte dosare penale (a se vedea cauza privindu-l pe Alexandru Horpoș) în care au fost vehiculate numele aceluiași procuror de caz și în cauza privindu-l pe Staicu Sandu, precum și numele lui Comăneanu Constantin.

În această cauză, la data de 4 martie 2015, Ciprian Nistor a pretins suma de 1 milion de euro pentru rezolvarea favorabilă a dosarului la DIICOT”. Argumentele apărării nu i-au convins pe judecători. Mai mult, Curtea de Apel București a admis contestația procurilor DNA și a majorat sentința Tribunalului de la 2 ani și 6 luni la 3 ani închisoare, cu executare.

„Felicitări Procurorilor DNA care au reușit să contribuie la scăderea corupției în România dovedind fără urmă de îndoială că am cerut unui infractor să vireze 1.000.000 într-o firmă Big4 unde eram angajat, promițându-i că voi influența un procuror despre care nu știam că există” a reacționat, ironic, Dragoș Băsescu pe internet după aflarea sentinței. Părinții lui sunt revoltați. „E nevinovat. Distrugi un tânăr, așa, aiurea doar pentru că e neam cu Băsescu. Îmi pare rău”, a declarat Mircea Băsescu.

