În OPERAȚIUNEA POZELOR de la PARIS, cu Udrea și Bica, fostul deputat suspectează că a fost MÂNA lui COLDEA. Interviu Sebastian Ghiță

A cincea parte a interviului-eveniment înregistrat la Belgrad cu fostul deputat Sebastian Ghiță atinge noi puncte sensibile ale activității Binomului SRI-DNA și implicarea celor două instituții în politică. Ghiță i-a mărturisit lui Ion Cristoiu cum Laura Codruța Kovesi a pus ochii pe Realitatea TV, imediat după alegerile prezidențiale din 2009, și ce mișcări au fost făcute pentru ca stația să îi fi e luată lui Sorin Ovidiu Vîntu. Ghiță descrie și ce tabere erau în spatele altor pretendenți la acțiunile fi rmei care deține postul tv





Sebastian Ghiţă: Am să vă prezint felul în care aceste dosare sunt măsluite după modelul brevetat, inventat, de Laura Codruţa Kovesi în celebrul dosar Realitatea. O să vedeţi felul în care doamna Kovesi a vrut să distrugă Realitatea Tv. O să vă spun unde s-a stabilit acest lucru şi de ce. Kovesi m-a abordat în clădirea SRI numită K2. Stăteam împreună la masă şi mi-a spus că, ascultându-l de mult timp pe Vîntu, şi-a dat seama că acesta nu mai are finanţare pentru Realitatea Tv. Şi mi-a propus, practic mi-a explicat cât de vulnerabil este Vîntu, şi că va accepta într-un fel să primească finanţare şi să cedeze Realitatea Tv. Am acceptat acest lucru, dânsa gândindu-se că va putea să-l doboare, să-l scoată din joc mult mai repede şi gândindu-se probabil că Realitatea Tv va deveni o televiziune supusă şi va da ştiri laudative la adresa mai marilor zilei. Lucru acesta nu s-a întâmplat.

„V-au infiltrat?”

- Domnule Sebastian Ghiţă, m-a preocupat foarte mult operaţiunea… A fost o operaţiune Sorin Ovidiu Vîntu? Cu O mare…

- Haideţi să vă rog să îmi daţi voie… pentru că anumite lucruri pur şi simplu nu mă lasă legea să vi le spun şi poate că le pot spune în Comisia SRI… dar altele sunt publice şi evidente şi vi le pot spune. Deci am să vă rog ca acolo unde nu pot să comentez…

- Am înţeles. O să vă întreb. Hai să începem aşa. Luni, 25 octombrie 2010, se semnează contractul de management între divizia Asesoft Ploieşti şi Consiliul de Administraţie al societăţii media. Când am auzit asta, cred că v-am şi spus la un moment dat, am rămas surprins şi mi-am zis „da’ ce treabă are Sebastian Ghiţă cu presa?” Ia spuneţi-mi toată această afacere…

- Eu cred că…

- V-au infiltrat?

- … că Vîntu stă în închisoare pentru că a furat sute de mii de români la FNI. Ca să ştiţi ce cred eu şi alţi oameni. Că, în diverse feluri şi forme, Vîntu - foarte bine conectat cu fostul director SRI (Radu Timofte, n.r.), foarte bine conectat cu mai mulţi şefi din SIE… Bun prieten şi partener cu fostul director al SIE, domnul Fulga (Gheorghe Fulga, n.r.)… Dacă nu mă înşel a şi lucrat pentru dânsul…

- Şi cu Timofte…

- Da. A reuşit din cauza unei slabe construcţii instituţionale şi din cauza acestor proptele să fure sute de mii de oameni, oameni simpli, şi pe cei de la bunica din sat… Şi-au vândut vaca, tractorul şi calu’ să poată să-i fure Vîntu. Şi, totuşi, există şi o memorie instituţională.

- Era un pericol pentru siguranţa naţională? Întrebare. Din ce spuneţi dumneavoastră? … Pentru că nu numai că a furat… Pentru că au mai furat şi alţi…

- Nu cred că mai… Deja, gândiţi-vă!, Băsescu îi trimisese la plimbare şi pe Timofte, şi pe Fulga, şi pe alţii. Şi o perioadă Băsescu a cochetat cu Vîntu: „Hai împreună, hai cu Nuţi, hai în parcare!” Ştiţi că ne-au tot povestit. Şi, mai devreme sau mai târziu, Voiculescu a făcut o altă televiziune. Au mai apărut şi altele mai mici. Adică Vîntu nu era unica putere mediatică. Eu sunt bucuros că sunt mai multe televiziuni de ştiri şi orice curent politic şi de opinie are o zonă media în care se prezintă societăţii. Şi le-am spus şi americanilor: „Terminaţi cu închisu’ de televiziuni că la noi e cea mai mare democraţie media. Voi, în numele libertăţii presei, ne trageţi o arestare. Ia lăsaţi-ne în pace! Şi faptul că acel lucru s-a întâmplat şi Vîntu a mers la închisoare, încă o dată vă spun, i se trage de la chestiunea cu FNI-ul. Că în timpul acestui contract, pe Vîntu l-a apucat …

- Nu mi-aţi răspuns la întrebare că aţi spus aici… Kovesi… eraţi la masă. Eraţi la masă în sensul că mâncaţi?

- Da. Eram la una din întâlnirile acestea…

- Ei i-a venit ideea să deveniţi manager la Realitatea sau dumneavoastră?

- Da. Că doar nu îl ascultam eu pe Vîntu…

„L-am convins pe Vîntu să semneze cu mine”

- Povestiţi-ne!

- A fost o discuţie, uitaţi, aşa, cum avem noi doi. Și Kovesi… nu eram doar eu cu ea… Dar o perioadă am discutat subiectul doar eu cu ea şi Kovesi a şi spus: „Dom’ne, uite: e situaţia asta cu Vîntu. Uite, se întâmplă aşa. Uite, unii vor să preia Realitatea. Uite, o grupare pilotată de Cotroceni vrea să se ducă la Vîntu să-i propună ceva, altă grupare pilotată de nişte servicii vor să-i propună altceva. Vîntu speră şi îşi doreşte să obţină un concubinaj cu Traian Băsescu pe baza acestei realităţi şi iar o să se trezească Statul, instituţiile, oamenii, cum formula Kovesi atunci, cu un Vîntu apărat de preşedinte. Şi iar o să staţi cu buza umflată şi o să stăm toţi cu buza umflată trei ani, cinci ani, că Vîntu nu o să plătească niciodată pentru hoţia de la FNI.

- Era preocupată pe cont propriu, observ…

- Cred că, totuşi, fiecare procuror caută… nişte dosare sau… Şi, auzind, discutând cu ea, observând această oportunitate - că nu era vorba de bani extraordinar de mulţi atunci - … eram în relaţii cu unii din oamenii lui Vîntu… M-am dus la acele discuţii, l-am convins pe Vîntu să semneze cu mine…

- Deci, iertaţi-mă… eu…

- M-am dus cu o propunere la Vîntu foarte bună, deşteaptă

- Ea v-a dat o informaţie sau a fost o sugestie că ar fi bine să intraţi dumneavoastră (în afacere, n.r.)

- A fost o sugestie… Un acord. O conversaţie care s-a sfârşit cu un fel de plan...

- Intrarea dumneavoastră în… Un fel de chemare…

- Da.. un fel de „Haide, dacă tot eşti interesat de zonă şi de media şi de această oportunitate, poate nu ar fi rău să te duci şi tu la o discuţie cu Vîntu aşa cum se duc Burci, Oancea, Elena Udrea, diverşi…

Operațiunea „Realitatea TV”

Ion Cristoiu: Extraordinar!

Sebastian Ghiţă: Eu i-am propus lui Vîntu o afacere mai deşteaptă şi mai… în care Vîntu… toţi ceilalţi vroiau să îi ia acţiunile… Eu i-am spus: „Lasă, dom’ne, ţine-le tu! Hai, lasă- mă pe mine doar să investesc nişte bani şi să operez staţia şi poate facem nişte bani!” Vîntu, din cauza problemelor financiare, pe la jumătatea drumului, s-a hotărât că trebuie să-i dau 200.000 cash pe lună. Şi eu l-am tot uşuit, l-am tot amânat, l-am tot plimbat. Vîntu şi-a dorit din ce în ce mai mult control. Aveam şi eu presiunile mele pentru că diverşi jurnalişti de acolo se duceau, vorbeau cu Vîntu de dimineaţă până seară. Eu păream proasta clasei. Şi, cu părere de rău, chiar explicându-le… a trebuit să încetez contractul cu Adi Ursu şi cu Oana Stancu, ca dovadă că nu mai are Vîntu control în staţie, ci că am eu… Şi dovadă în faţa celorlaţi oameni şi dovadă în faţa instituţiilor…

- Pe parcursul acestui management, spuneţi la un moment dat: V-au cerut! V-au cu V mare… Sistemul…?

- Să ştiţi că erau jurnalişti foarte buni…

- Nu, nu, nu jurnalişti…

- Erau jurnalişti foarte buni. Eu nu aveam curaj să mă duc la Oana Stancu sau Adi Ursu şi să le spun ceva editorial. Şi nici nu o făceam!

- Dar aveaţi şi presiuni din afară deja să schimbaţi editorialul…?

- Există această idee că, vezi Doamne!, un patron, managerul, schimbă părerea cuiva… Să-i schimbaţi şi dumneavoastră lui Andronic sau lui Mirel Curea să vedeţi dacă reuşiţi… Ştiţi că, totuşi, dacă ai oameni valoroşi, nu-ţi acceptă să spună de alb că e negru sau de negru că e alb.

În mod evident, Kovesi ştie

- Florian Coldea a ştiut de acest plan cu P mare?

- Da. Evident!

- Da. Am înţeles. Traian Băsescu a ştiut?

- Da, evident!

- Ajungem acum…

- Ce m-a deranjat, ce am observat şi ce am spus în acea înregistrare este că, după un timp, cu acel Onea şi cu acel Negulescu şi cu acele denunţuri false, au încercat să repete prăbuşirea unei staţii. Deja România Tv ajunsese destul de mare, era prezentă pe piaţă şi nu am putut să nu îmi aduc aminte de acest episod care, de altfel, are cucuvelele lui mov… O are pe Dana Tiţian. Are multe lucruri spumoase… episodul. Dar, dacă nu a vrut nimeni să investigheze… Toată lumea zice, dom’ne, Ghiţă, nu ai adus probe, nu…

- Ajungem şi acolo…

- Ce probe? Kovesi în costum de baie? Mai mult decât să le spun care-i adresa, de unde s-a dat… Dovada cu Dana Tiţian, seriile banilor, corespondenţa… Ce dovezi mai puteam să le dau?

- Cunosc bine dosarul…

- Numere de avion, plagiate… O grămadă le-am spus…

- Ajungem la următoarea etapă unde dumneavoastră eraţi manager acolo. Aţi intrat în conflict cu Vîntu, ştiu! Şi iată ce spuneţi dumneavoastră într-una din înregistrări: „Am semnat acel contract de management cu Vîntu…”

- Am semnat acel contract de management cu Vîntu şi am acceptat să finanţez Realitatea TV. Apoi, la ceva timp, au început fricţiunile între mine şi Sorin Ovidiu Vîntu, iar Codruţa Kovesi, stand la pândă, a luat în considerare ca un dosar făcut pe baza acestor tensiuni, a acestor certuri, să fie făcut de către dânsa. Şi a început să îmi explice cum şi în ce fel pot fi conduse discuţiile cu Vîntu astfel încât ele să pară şantaj… ameninţare sau să se încadreze la nişte fapte penale.

- Se încheie citatul. Domnule Sebastian, e mai pe larg acolo. Am şi scris… Dumneavoastră povestiţi că, de fapt, aţi fost pilotat. Deci, ca să spunem pentru telespectatori, dumneavoastră aţi făcut o plângere, aţi trimis mail pe 2 aprilie 2011. Pe 3 aprilie, brusc, s-a sezizat, cine era?, Parchetul General. Şi, într-o lună, Vîntu era şi arestat preventiv…

- Nu ştiu dacă într-o lună…

- În mai… O rapiditate…

- Dar aici trebuie să vă spun o chestiune… Pilotajul este cel care am vrut să-l subliniez ca să arăt metodele…

- Explicaţi-mi…pilotajul!...

- Dar Vîntu, om nebun, a angajat nişte bodyguarzi, nişte hăndrălăi…

- Pe bune. Chiar a fost?

- Pe bune. Chiar a fost... un flagrant….

- Şi dumneavoastră aţi apelat la doamna Kovesi să vă ajute sau ea a zis: „Fii atent, că facem noi”?

- Nu-i vorba de „fii atent că facem noi!” În mod evident, Kovesi ştia. Şi pe Vîntu îl ascultau. Şi Vîntu făcea aceste planuri. „Băi, Ion, legionaru’, ia să vii tu la mine! Mai adu’ doi băieţi. Tăbărâţi pe Ghiţă, ăla, şi staţi lângă el şi îl speriaţi…”

„Hai să-i facem lui tăticu’ cadou o televiziune”

- V-aţi dus dumneavoastră la ea şi i-aţi spus „am o problemă cu Vîntu care vrea să mă şantajeze” sau ea a zis „Hai să-l facem!”

- Nu aveam de unde să ştim nici Kovesi şi nici eu că Vîntu va fi atât de nebun să şantajeze aşa… golăneşte, pe faţă…

- Eh, acum nu trebuie luată în serios toată plângerea aia a dumneavoastră…

- Staţi puţin! Vîntu şi oamenii lui au fost prinşi în flagrant. Cu banii în pumn.

- Ştiu povestea! Dar înregistrarea de pe 2 aprilie, din parcare, a fost ideea voastră sau a lui Codruţa Kovesi?

- Vîntu era ascultat şi înregistrat tot timpul… Era un dosar penal dirijat de un procuror… Când se întâmplă un astfel de lucru… Deci, făcusem denunţ… Gata controlul dosarului…

- Domnule Ghiţă, cu toată stima, eu am citit rechizitoriul ăla. Ideea că dumneavosatră vă temeaţi şi eraţi Sebastian Ghiţă mi s-a părut puţin forţată. Eu nu-l condamnam pe Vîntu pentru asta. Adică era, aşa, vă spun cu tot respectul…

- Şi totuşi, dacă cineva venea peste dumneavoastră cu trei hăndrălăi şi vă cerea câte 200.000 în fiecare lună…

- Da’, dacă nu era Codruţa Kovesi, nu se întâmpla…?

- Nu ştiu cum ar fi reacţionat un alt procuror, dar era totul atât de sub lupă şi atât de evident încât…

- Bun. L-au arestat pe Vîntu… Ce treabă a avut Elan Schwartzenberg?

- Mă rog, Vîntu, nervos, speriat, neştiind ce să facă, a apelat ba la Schwartzenberg, ba la Păcurariu (Marcel Păcurariu deţine acum Realitatea TV, împreună cu Cozmin Guşă, n.r.), ba la Guşă… I-a tot căutat pe unii care să… Ştiţi că, la un moment dat, televiziunile s-au rupt, s-au separat…

- 23 octombrie 2008…

- Tot era nevoie de cineva să aducă nişte bani. Schwartzenberg i-a luat de la Blejnar, de la Marta… S-au dus toţi la Udrea. „Hai că-i facem lu’ tăticu cadou o televiziune”. Udrea s-a lăsat păcălită. După aia, Schwartzenberg l-a păcălit pe Vîntu şi tot aşa… O istorie din asta rocambolească…

„Deci Elan a fost tot operaţiunea lor!”

- Ce aţi dezvăluit… eu nu ştiam… Cum adică, Schwartzenberg a luat bani prin Udrea?

- Nu ştiu dacă prin Udrea…

- Şi s-a dus şi cu ceilalţi la Cotroceni?

- Da, mi-aduc aminte că eram chiar nervos… Traian Băsescu a spus că nu s-a întâlnit niciodată cu Schwartzenberg, că nu l-a văzut şi că nu ştiu ce… Dar eu îmi aduc aminte că eram nervos. I-am şi reproşat că pe mine nu m-a primit… şi pe mine nu a vrut să mă întâlnească, dar cu Schwartzenberg s-a întâlnit.

- Extraordinar! Staţi, dom’ne! Deci îl scot pe Vîntu din joc, dumneavoastră stăteaţi în continuare…

- Dar banii i-au dat aceşti Blejnar şi Codruţ Marta.

- Prin…

- Prin Schwartzenberg.

- Dar era şi Udrea… şi voiau să îi facă cadou…

- Unde nu era Elena Udrea?

- … să îi facă un cadou care era Realitatea lui Schwartzenberg. O dezvăluire senzaţională! Bun. Păi, şi asta răspunde la o enigmă. La o întrebare. De ce, că dacă tot eraţi manager, de ce nu v-a dat-o dumneavoastră să o preluaţi? Dumneavoastră nu aveaţi bani?

- Eu nu am mai vrut. Eu am rămas cu România TV şi nu am vrut să mă mai amestec în… Băsescu era preşedinte. Devenise mult prea agitat şi nervos…

- Da’, dar atenţie! Elena Udrea spune şi în jurnal că, de fapt, şi dumneavoastră aţi avut aprobare de la Cotroceni cu România Tv…

- Mă rog… Se poate ca Traian Băsescu – şi sunt convins că aşa a fost că avea multă putere atunci – să fi zis „oricum nu mai contează. O televiziune nouă nu face nimeni. A rămas Gică Meşterică, ăsta micu’, cu nişte oameni pe acolo prin Casa Scânteii.” Au luat Realitatea. A ajuns la Blejnar, la Udrea, la Schwartzenberg…

- Încă o dată. E o dezvăluire senzaţională. Nu îmi imaginez. Deci Elan a fost operaţiunea tot a lor.

- Nu a crezut nimeni niciodată că va mai reuşi cineva să mai construiască o televiziune… - Aşa e.

- Şi atunci nu le-a păsat. O fi fost Băsescu de acord, dar a fost de acord cu nimic. Că ei nu credeau că mai face cineva ceva la România TV…

