Împușcarea soților Ceaușescu, decisă într-un WC al MApN. Detaliile care nu s-au văzut pe filmarea execuției

Procesul soților Ceaușescu nu a fost unul corect din punct de vedere procedural, decizia de a-i elimina fusese luată încă de dinaintea înfățișării înainteaTribunalului Militar Excepțional constituit la Târgoviște, iar după pronunțare aceșia au fost lichidați în mare grabă de plutonul de execuție, soldații trăgând din mers, în timp ce se îndepărtau de cuplul dictatorial, a declarat pentru Libertatea.ro procurorul militar Dan Voinea. Acesta a relatat detalii care nu apar pe filmarea cu execuția Elenei și a lui Nicolae Ceaușescu.





„Nu s-a mai tras după 25 decembrie pentru că prin eliminarea fizică a soților Ceaușescu la Târgoviște, practic susținătorii taberei lui Ceaușescu nu mai aveau de ce să lupte. (...) Dacă e să judecăm corect lucrurile observăm că de fapt Ceaușescu a fost sacrificat de comuniști pentru administrația comunistă, pentru că sacrificându-l pe el – care este un obicei, de altfel, al comuniștilor să-l sacrifice pe unul – în felul ăsta lumea s-a simtit cu gândul că a murit dictatorul, că uite au avut curajul să-l... Pe procedura care era atunci, până în 1989...procedura permitea să se țină procese și în afara instnței, adică se făceau judecăți la fața locului. Din acest punct de vedere a fost legal procesul ținut la Târgoviște într-o unitate miliară. În al doilea rând, infracțiunile pentru care noi am înțeles să îl acuzăm pe Ceaușescu atunci erau infracțiuni contra umanității, erau de competența Tribunalului Militar. Erau stenogramele discuțiilor din 17 și 19 decembrie în care Ceaușescu i-a catalogat pe manifestanții din Timișoara ca fiind huligani, iredentiști și teroriști. El a folosit pentru prima oară cuvântul de teroriști la adresa mnifestanților, care îl terorizau pe el. (...) Tot el a odonat să se tragă la Timișoara, deci...erau elemente”, a declarat procurorul Dan Voinea.

Întrebat dacă a fost legal constituit completul de judecată care a pronunțat decizia de condamnare la moarte a soților Ceaușescu, acesta a declarat: „Eu am făcut rechizitoriul. Instanța de judecată dacă nu este făcut corect rechizitoriul trebuie să-l restituie. (...) Dar din discuția pe care am avut-o cu Popa Gică (președintele Tribunalului Militar Excepțional) – Dumnezeu să-l odihnească – eu zic bun, avem un dosar...el mi-a zis bă – că era mai mare ca mine – tu crezi că stă cineva acuma după tine să faci tu dosare? Hai să deschidem procesul și să vină lumea, or să vină martori – cu gândul ăsta a mers președintele acolo, că era strada care striga Ceaușescu, judecat...N-a discutat nimeni cu Popa Gică că o să mergem acolo să-l împuște. Nici n-avea de ce”.

Întrebat de ce a fost luată această decizie, procurorul militar a spus: „Normal, un asemenea dosar mergea la sediul tribunalului, unde se trimiteau citații... Acolo la Târgoviște lucrurile au luat o întorsătură radicală, pentru că acolo generalul Stănculescu îmi aduc aminte că a zis: aveți o oră la dispoziție. Eu m-am și bucurat, zic, că înt-o oră o să ne întoarcem, să plecăm de acolo. N-a zis nimic de execuție. Dar ce discuții o fi avut pe urmă cu completul...Nu ne așteptam la treaba asta (n.r. – la execuție), dar pentru că avocații n-au vrut să declare recurs, n-au zis nimic de restituire de dosar...Atunci Popa Gică mi-a dat cuvântul în fond. Eu n-am putut decât să citesc încă o dată rechizitoriul, nu aveam altceva de făcut, de discutat, în condițiile alea. Când îți dă cuvântul trebuie să spui ce ai de spus. Bine, ăsta n-a fost un dosar corect din punct de vedere, dacă vreți, și al procedurii, dar nici pe fond pentru că n-au fost administrate probe pentru toate infracțiunile pentu care a fost acuzat Ceaușescu. (...) Corect ar fi fost ca acest proces să se desfășoare după toate procedurile normale de judecată, ca să poată fi demascate toate crimele făcute pe timpul lui Ceaușescu și nu numai. Or, nimeni nu vroia lucrul ăsta. Cei care au hotărât eliminarea fizică cu ocazia procesului soților Ceaușescu – am aflat ulterior, din ce a povestit Petre Roman, că a și scris – că într-un WC de la Ministerul Apărării Naționale ei au să se folosească de acest proces să fie eliminat fizic Ceaușescu. Hotărârea fusese luată de dinainte de proces de către grupul ăsta de putere”

Dan Voinea a spus că a părăsit clădirea și se îndrepta către elicopterul cu care venise, când a observat trecând pe lângă el militarii care îi escortau pe soții Ceaușescu către locul execuției. „Doi îl duceau pe Ceaușescu, doi o duceau pe Elena Ceaușescu. El era liniștit, ea striga la ei că o dor mâinile – cred, că era o femeie bătrână, și dacă au luat-o pe sus... În viteză, iau pus lângă zid și au început să tragă în timp ce se retrăgeau. Ea a căzut și au tras în ea căzută fiind, iar el când au tras au tras întâi la picioare și a sărit în sus și a căzut flexat pe spate”, a declarat procurorul militar.