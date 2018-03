Imperiul SECRET al lui Obama: Joe Biden - CORUPȚIE de MILIARDE de dolari

Peter Schweizer, autorul best-seller-ului Clinton Cash, publică o nouă carte în care dezvăluie corupția elitei politice de la Washington.





În „Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family and Friends” („Imperii Secrete: Cum clasa politică americană acoperă Corupția și își îmbogățește familia și prietenii”) Schweizer demonstrează cum a câștigat China influență în Statele Unite prin favorurile făcute vicepreședintelui Joe Biden și familiei sale.

La canalul TV Fox, prezentându-și cartea, Schweizer a afirmat că atunci când Joe Biden a mers împreună cu fiul său, Hunter, la Beijing în decembrie 2013, a fost foarte criticat pentru indulgența sa față de China în ceea ce privește diferendul din Marea Chinei de Sud și comerțul.

La zece zile după vizită, o companie aparținându-i lui Hunter Biden obținea 1,5 miliarde de dolari de la guvernul chinez.

„Dacă Joe Biden sau soția sa primesc o contribuție pentru campanie de 1500 de dolari sau un cadou de 1500 de dolari trebuie să le declare”, a spus Schweizer. „Dar dacă copiii săi, sau un frate, o soră sau altă rudă obțin 1,5 miliarde de dolari de la un guvern străin, nu sunt obligați să o declare. Aceste lucruri trebuie să se schimbe.”

Înainte de aceasta, New York Times dezvăluia pe 8 decembrie 2015 suspiciunile de corupție care planau asupra lui Biden în Ucraina.

„Atunci când vicepreședintele Joseph R. Biden Jr. a mers duminică la Kiev pentru o serie de reuniuni cu conducătorii țării, una dintre chestiunile la ordinea zilei a fost de a încuraja o luptă mai intensă împotriva corupției în Ucraina și eforturile sporite de a controla puterea oligarhilor”, scria NY Times.

„Însă credibilitatea mesajului anti-corupție al vicepreședintelui a fost probabil minată de asocierea fiului său, Hunter, cu una dintre cele mai mari companii de gaze naturale din Ucraina, Burisma Holdings, și cu proprietarul acesteia, Mykola Zloșevski, care a fost ministru al Ecologiei sub fostul președinte Viktor Ianukovici, înainte ca acesta să fie obligat să plece în exil.”

„Hunter Biden, 45 de ani, lobbyst la Washington, a intrat în consiliul de administrație al Burisma în aprilie 2014. În acea lună, în cadrul unei anchete privind spălarea de bani, funcționarii britanici i-au blocat companiei conturile din Londra, care conțineau 23 de milioane de dolari și îi aparțineau în realitate lui Zloșevski”, mai scria NY Times.

