I-au spart NASUL lui Șumudică! Săpunaru și antrenorul, implicați într-o BĂTAIE GENERALĂ. Imagini ȘOCANTE! - VIDEO

Antrenorul român Marius Șumudică și jucătorul Cristi Săpunaru au fost implicați într-o bătaie generală la finalul partidei echipei Kayserispor cu Alanyaspor, câştigată cu scorul de 2-1.





Președintele clubului turc a confirmat incidentele. „Antrenorul cu portarii de la Alanyaspor ne-a atacat după finalul partidei. Translatorul nostru a fost dus la spital. M-am întors din drum şi am rămas în vestiar. Am constatat că lui Şumudică îi curgea sânge din nas.

Nu am văzut tot incidentul, dar din ce am auzit, portarul l-a lovit pe translatorul nostru cu piciorul în piept. A fost un adevărat haos. Nu mai găseam pe nimeni. Nu vreau să mai vorbesc la cald. Nu ştiu exact de la ce a pornit şi mai multe detalii”, a spus acesta conform Gsp.ro.

Marius Șumudică a făcut declarații despre incidente la conferința de presă unde a explicat ce s-a întâmplat pe teren. „Eu nu voiam să vorbesc despre asta, dar dacă mă întrebaţi, vă spun că antrenorul lor a venit spre mine. Eu eram cu echipa, aşteptam să plecăm şi a venit la mine şi m-a lovit aici (n.r. sub ochi, lângă nas)

Nu am venit în Turcia să fac box, nu am braţe puternice. Nu vreau să mă cert cu nineni, dar am minte, aici sunt puternic (aratând spre cap)”, a spus el.

Fanii s-au entuziasmat

Suporterii turci au reacționat cu entuziasm la bătaia generală de pe stadion. „E cel mai tare antrenor, cel mai șmecher! Nu doar că are rezultate, are o atitudine extraordinară”, scria un fan al lui Șumudică.

