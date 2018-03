Imagini ȘOCANTE cu Ozana Barabancea! Artista a ajuns din nou pe MASA de OPERAȚIE. Cum arată PIELEA cântăreței - Galerie Foto

Vedeta și-a făcut apariția la lansarea unei clinici de medicină estetică unde s-a arătat interesată de mai multe proceduri. Ozana însă le-a explicat unor amice prezente și ele la eveniment că în primul rând ar fi tentată să-și facă un lifting la nivelul gâtului, pentru întinderea pielii afectate, dar și pentru un tonus mai bun, scrie Wowbiz.ro.

Artista recunoaște că a învăţat treptat ce alimente nu suportă organismul său și încearcă pe cât de mult poate să le evite, însă uneori se întâmplă să uite că s-a operat și atunci are dureri mari. „Organismul meu refuză anumite alimente! Este important să mă menţin. Eu îmi cântăresc mâncarea la sute de grame. Mâncam puţin.

Trebuie să am mereu trei mese pe zi. Trebuie să faci ascultare. Uneori uit că sunt operată şi zic să mănânc şi eu mămăligă cu brânză şi smântână, greşit! Două linguri au fost de ajuns… Mămăliga nu este un aliment uşor de digerat. Am un stomac de vrăbiuţă. Combinaţiile fatale: brânză topită pusă pe o bucăţică de piept la grătar este doamne fereşte, nu! Vinete cu maioneză, nu! La astea am făcut urât, urât! Ţine vreo oră. Îl sun pe domnul doctor şi are răbdare cu mine”, a povestit Ozana Barabancea, la Antena Stars.

Nicio zi fără sport

Artista mărturisește că nu trece nici o zi în care să nu facă măcar 20 de minute de mișcare. „Sportul e de bază! Dimineaţa un sfert de oră, exerciţii de kinetoterapie, fac, obligatoriu pentru că altfel sunt… nu numai slabă, ci slăbită. Am fost într-un pelerinaj şi am mers 11 kilometri de mers pe jos, dacă nu făceam exerciţiile fizice de dimineaţa la 7 eram legumă.

Am şase exerciţii pe care le fac în decurs de 20 de minute, aceleași în fiecare zi, în aceeași ordine. Sunt exerciţii pentru spate şi pentru picioare și sunt obligatoriu. Şi rugăciunea este zilnică! E ca respiraţia! În maşină, ne rugăm! Cum avem puţin timp liber, ne rugăm!”, a mai spus Ozana Barabancea.

Foto Wowbiz.ro