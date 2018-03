IMAGINI ȘOCANTE! Filmarea în care o mașină AUTONOMĂ Uber OMOARĂ o femeie, PUBLICATĂ - VIDEO

Una dintre filmari arată drumul, iar cea de-a doua upraveghetorul uman, cel care are rolul de a interveni în cazul în care apare o situaţie de urgenţă. Ambele filmări, care au împreună 22 de secunde, se opresc exact înainte de momentul impactului, scrie News.ro.

Accidentul s-a petrecut noaptea, iar pe prima filmare se poate vedea că victima a apărut brusc în faţa maşinii, traversând prin loc nepermis cu o bicicletă. În cea de-a doua filmare, în care apare supraveghetorul Rafaela Vasquez, în vârstă de 44 de ani, se vede cum acesta priveşte mai mult în jos (probabil la telefonul mobil), fiind la rândul său surprins de apariţia femeii caretraversa strada.

Totodată, filmarea confirmă primele declarații ale Poliției în care se spunea că maşina autonomă nu a frânat pentru a preveni accidentul. De aici şi numeroasele întrebări legate de tehnologia folosită de maşinile autonome. Cea mai importantă dintre aceste întrebări este de ce, cu toţi senzorii şi camerele din dotare, autovehiculul nu a depistat pietonul angajat în traversare sau dacă a făcut-o de ce nu a frânat.

Accidentul în care a fost implicată maşina celor de la Uber este şi primul accident mortal produs de un autovehicul autonom.

