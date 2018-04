Imagini ȘOCANTE cu o SEXY-VEDETĂ Antena 1. Totul s-a ÎNTÂMPLAT într-un mall. A fost FILMATĂ în timp ce...IMAGINI INCREDIBILE

Una dintre cele mai respectate vedete de la Antena 1, Diana Munteanu, a fost surprinsă într-un mall bucureștean așa cum nu se aștepta nimeni.





Jurnaliștii Cancan.ro au fotografiat-o în timp ce se relaxa cu o prietenă într-un centru comercial. Îmbrăcată lejer, cu o pereche de blugi și o bluză neagră, vedeta a reușit să atragă atenția celor din jur cu gesturile ei.

Pentru că își dorea foarte mult să se relaxeze, senzuala prezentatoare a încălecat, de-a dreptul, unul dintre scaune.

Fără să-i pese de privirile curioșilor, Diana Munteanu s-a tolănit în timp ce discuta de zor cu prietena ei. Cu siguranță, poziția nefirească aleasă de prezentatoare în public a stârnit curiozitate.

Diana Elena Munteanu s-a nascut in data de 15 decembrie, 1978 in Brasov, Romania, fiica lui Titus Munteanu. Este una dintre cele mai frumoase modele din Romania fiind, de asemenea, actrita si prezentatoare TV. In copilarie a luat lectii de pian timp de 4 ani. A facut 8 ani atletism si a absolvit un liceu de profil sportiv.

Foto Cancan.ro / Facebook

