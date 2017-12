IMAGINI IMPRESIONANTE din interiorul casei lui Ion Țiriac. MARMURĂ și COLȚI de ELEFANT - Galerie Foto

Ion Țiriac este unul dintre cei mai bogați oameni din România, dar puțini sunt cei care știu cum arată impresionanta casă în care locuiește omul de afaceri.





În casa sa de 2.500 de metri pătrăți are un dormitor în care doar patul are 16 metri pătrați și este tapițat cu piele de elefant. Băile din vilă sunt la fel de impresionante. Cea mai mare are 250 de metri pătrați, anunță WallStreet.ro, citat de Antena 3.

Ion Țiriac a fost un jucător profesionist de tenis român, jucător de hochei, și actualmente un influent om de afaceri în Germania și România.

Țiriac, care și-a pierdut tatăl la vârsta de zece ani, a locuit pe aceeași stradă și a lucrat în aceeași fabrică cu Günther Bosch. Între 1958 și 1964 a fost membru al echipei de hochei pe gheață a României, cu care a participat la Jocurile Olimpice de Iarnă din Innsbruck și la Campionatele Mondiale.

În 1970, a câștigat împreună cu Ilie Năstase turneul de la Roland Garros. Talentul său pe teren s-a materializat mai ales la dublu, câștigând alături de Ilie Nastase, în afară de Roland Garros, numeroase alte turnee precum Foro Italico, Open Philadelphia Indoor (1970), Monte Carlo Open, Open Suedia, Italian Open și Canadian Open (1972), Arymehr Cup (1977), alături de Guillermo Villas la Baltimore International și Nice International (1977), Volvo International (1979) și, alături de Adriano Panatta, Campionatului Mondial de tenis, Sao Paolo (1974). Țiriac a fost component al echipei României în Cupa Davis între 1959 și 1978, disputând trei finale, cu SUA, în 1969, 1970 și 1972, în toate trei avându-l ca partener pe Ilie Năstase.

