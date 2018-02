Imagine dintr-un spital în care sunt internați bolnavi de TBC

Numărul mare de bolnavi de TBC face neîncăpătoare saloanele Secției de Pneumologie a Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara.





Imagini cu pacienți internați și cazați în condiții improprii au făcut înconjurul țării. O timișoreancă a arătat condițiile în care e tratat bunicul său: pereți distruși, mobilier vechi și murdar, paturi cu cadrele ruginite. „Arată ca într-un lagăr”, susține Anamaria Czap.

Sunt șase pacienți cu TBC sau afecțiuni pneumologice grave internați în aceste condiții. Reprezentanții spitalului explică faptul că intențiile lor au fost bune.

„De anul trecut a început renovarea Secției de Pneumologie a spitalului. S-a făcut parterul, a început renovarea saloanelor de la etajele 1 și 2. Se lucrează pe coloane, astfel că sunt indisponibilizate 10 saloane din care în patru se lucrează - se schimbă ferestre, uși, instalațiile sanitare, pereții sunt curățați și zugrăviți.

În perioada aceasta a crescut foarte mult numărul pacienților. Sunt foarte multe cazuri cu TBC sau suspiciuni de TBC și nu am avut unde să îi cazăm. Din păcate nu există în zonă un alt spital unde am putea să îi trimitem, astfel că am decis să folosim din saloanele aflate în curs de renovare”, explică dr. Virgil Musta, purtătorul de cuvânt al unității sanitare

