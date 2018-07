PRIMA IMAGINE din INTIMITATEA Andreei Esca. RUTINA de DIMINEAȚĂ a prezentatoarei - FOTO

Andreea Esca nu are doar o familie de succes, ci și o familie fericită care îi oferă tot sprijinul. Pe lângă cei doi copii și un soț iubitor, îndrăgita prezentatoare îi are alături și pe părinții ei cu care are o relație extrem de specială.





Stirile zilei

Alte articole din categoria: Divertisment Alte articole din categorie

capital.ro

libertatea.ro

rtv.net

fanatik.ro

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

playtech.ro

unica.ro

dcnews.ro

stiridiaspora.ro