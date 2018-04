Iliescu RUPE TĂCEREA și RĂSPUNDE la mai multe ACUZAȚII aduse la adresa sa: „Din motive personale, nu am putut...”

Ion Iliescu a decis să vorbească după câteva luni de tăcere. Fostul președinte răspunde la acuzațiile lansate de Claudiu Iordache, fostul președinte al Colegiului Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD).





Iordache susține că Iliesc s-a implicat personal pentru schimbarea sa din funcție. „În legătură cu relatarea dlui Claudiu Iordache, apărută în ziarul ”Adevărul” din 5 aprilie 2018, privind reuniunea Colegiului Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD) – doresc să fac câteva precizări :

– În data de 30 martie 2018 a avut loc reuniunea Colegiului IRRD, al cărui președinte sunt. Din motive personale, nu am putut participa la reuniune, de aceea l-am mandatat pe acad. Răzvan Teodorescu – membru al Colegiului să mă reprezinte. In cadrul reuniunii, s-au exprimat critici în legătură cu lipsa de activitate, din ultimii ani, a IRRD și cu modul defectuos în care este condus Institutul de către directorul său , dl. Claudiu Iordache. Trebuie să precizez că eu l-am propus și susținut, în momentul înființării Institutului, în 2005, pe dl. Claudiu Iordache, în funcția de Director General și că, de-a lungul anilor, am avut o colaborare activă. Insă, în ultimii ani, așa cum corect au remarcat membrii Colegiului – activitatea dlui Iordache și implicit, a Institutului, a cunoscut multiple deficiențe.

Nu eu am sugerat, așa cum incorect relatează dl. Iordache, înlăturarea domniei sale din funcție, ci aceasta a fost opțiunea exprimată de participanții la ședința de analiză – despre care am fost informat telefonic, acceptând decizia finală a majoritații membrilor Colegiului.

Domnul Octavian Știreanu , care este menționat de dl. Claudiu Iordache, în relatarea sa din ziarul ”Adevărul”, nu a făcut parte din conducerea IRRD și nici din salariații săi. Domnia sa a făcut o serie de propuneri în legătură cu realizarea unor acțiuni legate de marcarea celei de-a XXX-a aniversări a Revoluției Române din Decembrie 1989 . I-am sugerat să prezinte propunerile sale conducerii IRRD. Nu am înțeles reticențele dlui Iordache la această inițiativă – pe care le reflectă și în relatarea sa din ziarul ”Adevărul” Era de datoria IRRD să prezinte propriile propuneri privind această aniversare și să salute orice sugestie, în acest sens”, , scrie Ion Iliescu, pe blogul personal.

