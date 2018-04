Ilie Năstase îi REFUZĂ CATEGORIC cererea de DIVORȚ lui Brigitte. Tensiunea dintre cei doi a atins COTE ALARMANTE! News Alert TABLOID

Deși s-a speculat că Ilie Năstase și Brigitte Sfăt se înțeleg din ce în ce mai bine și se pune problema renunțării la decizia de divorț, tensiunile dintre cei doi capătă, din nou, cote alarmante.





Potrivit Cancan, fostul mare tenismen face tot ce-i stă în putință pentru a trage de timp și pentru a nu fi pus în fața faptului împlinit. În timp ce Brigitte își cere cu disperare „libertatea”, Nasty pare să facă tot ce-i stă în putință pentru a trage de timp. Ba chiar, în ciuda declarațiilor lui Brigitte, Ilie a susținut că… s-au împăcat.

Recent, Ilie Năstase a fost văzut, de paparazzi Cancan în zona preferată de milionari, Dorobanți. Fostul mare tenismen a descălecat de pe motor, în fața unui ATM, pentru a-și alimenta portofelul. Îmbrăcat la patru ace și cu o eșarfă la gât, legenda vie a tenisului a lăsat la vedere un amănunt important, în momentul în care a luat banii din bancomat.

Deși vrea să fie cât mai repede singură, Brigitte a declarat, recent, că ea și Ilie Năstase încă sunt apropiați și petrec clipe frumoase împreună.

„Am visat că era cu alta, era brunetă. Îmi e frică de singurătate. Sunt bărbaţi care îmi fac curte şi mă gândesc să îmi fac o altă relaţie, da nu mă lasa sufletul. Sâmbătă a venit şi m-a luat de la eveniment, am fost la restaurant. Am sentimente pentru el… decât să mă doară mai bine să vorbesc cu el. Nu ştiu ce o să fie mâine. Îmi pare rău de reacţia pe care am avut-o. Nu m-a lăsat sufletul să nu vorbesc cu el. Aseară am dormit împreună. Am fost cu Sara toţi trei împreună la film. El s-a purtat foarte ok” a mărturisit, recent, Brigitte Sfăt, cu privire la fostul mare tenismen.

Brigitte şi Ilie Năstase s-au căsătorit în 2013, iar relaţia lor a fost presărată cu numeroase scandaluri, despărţiri şi împăcări. Brigitte Sfăt a intentat divorț de Ilie Năstase în luna februarie și, în ciuda insistențelor fostului mare tenismen, pare hotărâtă să nu facă niciun pas înapoi. La a doua înfățișare, judecătorii au amânat decizia, din cauza unor acte pe care Brigitte le-ar fi completat greșit, mai notează Cancan.

