Ilie Năstase, înaintea finalei pe care Mihaela Buzărnescu o va disputa la San Jose: „E mai masculină, arată ca un bărbat”

Ilie Năstase a glumit și a remarcat că Mihaela Buzărnescu îi seamănă la temperament, dar spre deosebire de el, tenismena „tricoloră” înjură în limba maternă.





Ilie Năstase a lăudat ultimele evoluții avute de Mihaela Buzărnescu în circuitul profesionist. Fostul lider ATP crede că românca poate să se califice la Turneul Campioanelor și spune că face foarte bine atunci când se descarcă nervos și înjură în limba română.

„Mihaela are un an fantastic. Cred că avea 5-6 ani când tatăl ei m-a rugat să joc câteva schimburi cu ea. Acum a crescut, are 30 de ani. Dar nu contează vârsta. Eu am jucat cel mai bun tenis la 26-27 de ani. Dacă ești în formă și îți vezi de treaba ta, ca Mihaela, e foarte bine. Poți face performanță. O urcare în top 20 WTA e foarte bine pentru Mihaela, la vârsta ei. E un clasament bun. Dacă mai joacă și câteva finale, ar putea ajunge la Turneul Campioanelor. Mihaela seamănă cu mine, cu aceste ieșiri nervoase. Eu înjuram în engleză, ea înjură în română. Bravo ei. Așa nu o amendează nimeni”, a spus Năstase, la Digi Sport. El a făcut o remarcă legată de Maria Sakkari, adversara Mihaelei din finala de la San Jose. „Sakkari e mai masculină, arată ca un bărbat. Are un fizic masculin”.

