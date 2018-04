Înalta Curte, decizie DEVASTATOARE pentru Livia Stanciu. O sentință a fostei șefe a Curții Supreme, desființată după o decizie a CEDO

Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat decizia completului condus de Livia Stanciu, prin care aceasta l-a condamnat pe primarul de la Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, la 3 ani și 6 luni de închisoare.





Decizia Înaltei Curți survine ca urmare a condamnării României la CEDO în cauza Gutău, în care s-a stabilit că s-a încălcat grav principiul nemijlocirii și dreptul la un proces echitabil, respectiv pentru neîndeplinirea de către instanța de recurs condusă de Livia Stanciu a obligației de a readministra personal probele și de a efectua noi administrări de probe care să justifice schimbarea verdictelor date în primele faze ale procesului.

Liviu Stanciu, fosta șefă a ÎCCJ, îl condamnase pe primar după achitarea acestuia și fără să administreze probe noi.

Completul 3 penal al ÎCCJ, format din judecătoarele Rodica Cosma, Simona Cristina Nenita și Anca Mădălina Alexandrescu, a admis, la data de 2 aprilie 2018, cererea de revizuire formulată de primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, desființînd decizia de condamnare a acestuia, pe care completul Liviei Stanciu i-a administrat-o la 27 ianuarie 2010 și considerată a fi abuzivă pentru că primarul fusese achitat deoarece "fapta nu există", atât la fond, cât și la recurs. Decizia Înaltei Curți este definitivă.

Înalta Curte a decis, în aceeași ședință, ca procesul lui Mircia Gutău să se rejudece în faza de recurs, pentru care s-a stabilit termenul de 14 mai 2018.

Practic, procesul se va relua menținându-se primele două hotărâri de achitare și este de intuit că achitarea va rămâne definitivă, întrucât Gutău nu a fost condamnat pe probe, ci pe un simplu gest făcut din mână, pe care Livia Stanciu l-a interpretat ca fiind o nerespingere a unei oferte de corupere, susține Luju.ro

„Curtea constata din nou ca Înalta Curte de Casatie si Justitie si-a fundamentat intr-o maniera determinanta solutia de condamnare a reclamantului pentru coruptie pasiva, printre altele, pe o noua interpretare a declaratiilor de martor administrate in fata instantelor inferioare, iar aceasta fara a-i audia pe martorii in cauza. Bazata in special pe depozitiile acelorasi martori, Inalta Curte a mers mai departe decat instantele inferioare”, se arată în motivarea emisă de CEDO.

