ÎCCJ, în plin SCANDAL! Ministrul Energiei, CONDAMNAT pentru un motiv CONTROVERSAT. Actele EXPLOZIVE care scot la suprafață o ANOMALIE

Acuzat de trafic de influență în baza unui denunț formulat de Tiberiu Urdăreanu, Niță a fost condamnat la patru ani cu executare în ciuda faptului că nu existau probe directe care să susțină acuzațiile parchetului anticorupție, aspect observat și de judecători, notează luju.ro.

ÎCCJ afirmă că sentința a fost dată și ca urmare a faptului că Niță nu a putut să infirme acuzațiile DNA cum că a primit mită 30.000 euro.

“Procurorii DNA te pot baga la puscarie fara probe, doar pe vorbele denuntatorului lor favorit, Tiberiu Urdareanu. Cand esti acuzat de DNA, tu trebuie sa-ti demonstrezi nevinovatia.

In mai 2017, fostul ministru pesedist Constantin Nita a fost condamnat in prima instanta la 4 ani de inchisoare pentru trafic de influenta. Singura dovada retinuta impotriva lui Nita a fost delatiunea omului de afaceri Tiberiu Urdareanu. Acesta a sustinut ca in 2013 i-ar fi dat lui Nita un plic in care se aflau 30.000 de euro pentru ca acesta sa intervina in favoarea firmei sale, UTI Grup, la o licitatie.

DNA nu a putut gasi nimic care sa sustina afirmatiile lui Urdareanu. Judecatorii de la Inalta Curte au aplicat insa prezumtia de vinovatie. Ei au sustinut in motivarea sentintei ca nu procurorii trebuie sa dovedeasca vinovatia celor pe care ii acuza, ci, pe dos, acuzatii trebuie sa-si dovedeasca nevinovatia: 'In ceea ce priveste acuzatia ca ar fi primit suma de 30.000 de euro [Nita] nu a adus vreo proba care sa infirme veridicitatea ei”, sus’ine Grupul de Investigații Politice.