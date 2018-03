ÎCCJ, decizie în miez de noapte! Legile justiției, atacate la CCR

Statutul judecătorilor şi procurorilor, stipulat în textul Legii 303/2004, din nou motiv de atac pentru Instanţa Supremă la CCR. Decizia ÎCCJ vine după ce plenul Senatului, în calitate de for decizional, a adoptat luni cele trei legi ale Justiţiei - Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legea 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).





Instanta supremă atacă, din nou, la CCR Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Decizia a fost luată joi seară, după ce, la sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, a avut loc o reuniune a magistraţilor, potrivit Antena3. Decizia judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție a venit la puţin timp după ce plenul Senatului, în calitate de for decizional, a adoptat luni cele trei legi ale Justiţiei - Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legea 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). De altfel, reacţia ÎCCJ ,u este singura. Parlamentarii PNL şi USR au contestat şi ei, în cursul zilei de joi, cele trei legi ale justiţiei enumerate mai sus. „Am depus la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor sezizările pe reglementările reexaminate cu privire la legile justiţiei. Am sesizat din nou CCR, pentru că, în mod evident, ceea ce au făcut colegii din majoritatea parlamentară, respectiv cei de la PSD-ALDE-UDMR, în procedura de reexaminare, nu are nicio legătură cu ceea ce a scris CCR în cele trei decizii”, a spus deputatul PNL Gabriel Andonache.

Pagina 1 din 1