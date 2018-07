DRAMĂ ÎN GERMANIA! O româncă a fost UCISĂ DE UN TURC BEAT. Doamne, ce destin crunt a avut biata femeie...

Ana Maria Elena Ciornei, de 32 de ani, din Bârlad, şi-a salvat de la moarte fratele, Florin, de numai 16 ani, donându-i celule stem, a fost ucisă pe o trecere de pietoni din Hagen, Germania, de către un şofer turc beat





Trecerea de pietoni pe care a fost ucisă Ana-Maria, era într-o zonă neluminată, iar presa din Hagen menţioneaza ca şoferul turc era sub influenţa alcoolului, informează colegii de la ziarul vasluian Vremea Nouă. Ana-Maria Elena Ciornei muncea intr-o fabrica din Hagen, Germania, era casatorita si avea trei fetite, care acum sunt in stare de soc. Tot in stare de şoc este şi fratele Anei, Florin Ciornei, de 16 ani, despre care v-am relatat in luna ianuarie, ca se lupta de peste cinci ani sa supravietuiasca, din cauza unei boli grave: aplazie medulara idiopatica. Desi a reusit un transplant de celule stem, donate de sora lui mai mare (Ana Maria Elena), Florin se lupta în continuare cu aceasta boala, fiind hotarât sa nu se lase doborât. Insa moartea surorii sale, care i-a dat practic viata a doua oara, l-a doborat pe Florin care are nevoie de medicatie sa suporte un asemenea soc. In luna ianuarie, Elena, mama sa, care si-a lasat serviciul si de cinci ani este însotitoarea singurului sau baiat (mai are trei fete), ne-a spus ca a avut noroc ca sora lui Florin, fata ei cea mare, de 32 de ani, a fost compatibila 100% cu fratele ei si astfel a putut vea loc transplantul salvator. „I-a dat practic viata pentru a doua oara”, a spus Cleusa Ciornei, mama lui Florin.

Acum Cleusa Ciornei este daramata, fata cea mare fiind moarta in cumplitul accident din Germania si nu are cu ce sa o aduca acasa sa o ingroape. Atat ginerele ei cat si cele trei nepoate sunt in Germania, iar ea vrea sa-si inmormanteze fata in Barlad. „A plecat saracuta intr-o alta lume, dupa ce a plecat in tari straine pentru o bucata de paine mai buna la copiii ei. Cum sa o las acolo, printre straini, trebuie sa o aduc acasa!”, a declarat Cleusa pentru colegii de la Vremea Nouă.

