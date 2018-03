Humanitas la Târgul Internaţional de Carte şi Muzică–Libris Braşov

Editura Humanitas vă invită în perioada 22.03–25.03 la Târgul Internaţional de Carte şi Muzică–Libris Braşov ce se va desfăşura la Universitatea „Transilvania“. Vă aşteptăm cu peste 800 de titluri, cele mai noi apariţii şi bestsellerurile ultimelor luni, reduceri de 20% şi trei lansări-eveniment





Programul evenimentelor:

Sâmbătă, 24 martie, ora 12.00 Întâlnire cu Cosmin Bumbuț, Elena Stancu și Marius Chivu despre două dintre cele mai bine vândute cărți din colecția Memorii/Jurnale/Călătorii a Editurii Humanitas:

Acasă, pe drum. 4 ani teleleu cu fotografii de Cosmin Bumbuț și texte de Elena Stancu, o carte tulburătoare, „ un document teribil de impresionant şi-o operă de artă admirabilă. Elena şi Cosmin sunt eroii mei. [...] Elena și Cosmin au plecat în căutarea «vieții care se viețuiește» și-a omului real, care se revelează nu în lumea standardizată și domesticită în care trăim noi, consumatorii de cultură, ci în sărăcie cruntă, în case dărăpănate, în violență incredibilă, în comunități uitate de Dumnezeu, în pușcării și-n ghetouri. Cei doi au băut peturi de bere cot la cot cu oamenii întâlniți, au povestit cu ei, uneori despre omoruri și tâlhării, au luat purici și păduchi de la ei. Au trăit la fel ca ei, uneori mai rău, impregnându-se de damful umanității reale. Vorbim adesea de «România profundă» fără să avem habar despre ce vorbim. Prin cartea celor doi ajungem să măsurăm această profunzime.“ (Mircea Cărtărescu)

COSMIN BUMBUȚ a făcut 15 ani fotografii de modă și de publicitate, iar pictorialele lui au apărut în reviste precum Elle, Tabu și Esquire. În 2013 a publicat Bumbata, un album care arată viața de zi cu zi a deținuților din Penitenciarul Aiud; cartea a fost premiată la Concursul Naţional de Design și la Gala Bun de Tipar. Bumbuț a câștigat mai multe premii de fotografie, printre care Sony World Photography Awards în 2015 cu proiectul Camera intimă.

ELENA STANCU e jurnalist de 12 ani, dintre care 5 i-a petrecut la revista Marie Claire, unde a fost redactor-șef adjunct. A scris despre violență domestică, sărăcie, sistemul medical românesc și a câștigat două burse și două premii Superscrieri, o bursă oferită de Centrul Carter din SUA și un premiu la Balkan Fellowship for Journalistic Excellence.

În 2008, Cosmin Bumbuț și Elena Stancu s-au întâlnit la revista Marie Claire și au lucrat împreună la mai multe reportaje sociale. În 2009, au făcut revista de fotografie Punctum, iar în 2012 au publicat Cuba continuă (Editura Art), povestea subiectivă a unui popor izolat şi suspendat în timp. În noiembrie 2013, cei doi s-au mutat într-o autorulotă ca să înțeleagă România de azi. Au intrat în penitenciarele din Craiova, Târgșor, Gherla, Chilia Veche, Aiud, Baia Mare și Buziaș ca să afle de ce sărăcia te aruncă în închisoare, au stat în frig printre oamenii străzii și au văzut abuzurile poliției, au fost în comunitățile în care părinții își pedepsesc copiii cu lovituri de bici și femeile sunt omorâte în bătaie de bărbații lor. Au trăit printre romii căldărari din Corcova, unde fetele sunt măritate la 12 ani, și au făcut un documentar despre o tânără familie care caută bunăstarea în Franța, la groapa de gunoi. Filmul a fost premiat la mai multe festivaluri, printre care TIFF, Docuart și Millenium Film Festival din Bruxelles. Proiectele lor sunt publicate pe Teleleu.eu.

Trei săptămâni în Anzi de Marius Chivu, cu fotografiile autorului „Călătorim şi pentru a fi singuri, chiar dacă asta înseamnă singuri cu propria noastră lume. Planeta se învârte mai repede şi a devenit mai aglomerată, prin urmare mai familiară şi mai la îndemână decât oricând. Dar dacă-ţi doreşti cu adevărat, dacă eşti suficient de curios şi dispus să pleci pe bune, îmbrăţişând ocolurile şi nefamiliarul, vei descoperi că lumea are încă întinderi prea puţin bătute cu piciorul, colţuri ascunse, savori negustate, populaţii care vorbesc alte cuvinte şi care trăiesc într-un alt ritm, un alt timp, un alt fel de viaţă. E nevoie de un singur pas ca să pleci de undeva înspre altundeva. Uneori foarte departe.“ – Marius Chivu

MARIUS CHIVU, n. 1978. Scriitor, traducător şi cronicar literar. Absolvent al Şcolii Populare de Arte, clasa de coregrafie, din Râmnicu Vâlcea, în 1996, şi al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti, în 2003. A debutat cu volumul de poezie Vântureasa de plastic (Editura Brumar, 2012/La ventoliere en plastique, traduit par Fanny Chartres, Éditions M.E.O., 2015; premiile pentru debut al USR şi al revistei Observator cultural). A publicat jurnalul de călătorie Trei săptămâni în Himalaya (Editura Humanitas, 2012/ 2014), cartea de interviuri Ce-a vrut să spună autorul (Editura Polirom, 2013) şi volumul de proză scurtă Sfârşit de sezon (Editura Polirom, 2014). A iniţiat şi coordonat proiectul caritabil Cartea cu bunici (Editura Humanitas, 2008), volumul colectiv Primul meu porno (Editura ART, 2011) şi a editat antologiile (selectiv): Best of. Proza scurtă a anilor 2000 (Editura Polirom, 2013), 111 cele mai frumoase poeme de dragoste din literatura română (împreună cu Radu Vancu, Editura Nemira, 2016) şi Nu cred în sfârşitul lumii de Antoaneta Ralian (Editura ART, 2016). Este coautorul antologiei Dilema veche. Cu ochii-n 3,14 (Editura Humanitas, 2016). A tradus volumul de poezie Melancolica moarte a Băiatului-stridie de Tim Burton (Editura Humanitas, 2009), romanele lui Paul BaileyUnchiul Rudolf (Editura Humanitas, 2009) şi Băiatul prinţului (Editura Polirom, 2014) şi povestirile lui Oscar Wilde din audiobook-ul Privighetoarea şi trandafirul (Editura Humanitas Multimedia, 2010). Din 2005 este redactor-editor al revistei Dilema veche, unde ţine cronica literară, editorialist al revistei ELLE, editor al revistei trimestriale de proză scurtă iocan (alături de Florin Iaru şi Cristian Teodorescu), precum şi realizatorul emisiunii All You Can Read de la Radio Seven (103,4 FM sau online la www.7radio.ro). Din 2012 ţine un atelier de creative writing împreună cu Florin Iaru.

Sâmbătă, 24 martie, ora 13.00 Întâlnire cu Radu Paraschivescu despre bestsellerul Cartea râsului și a cercetării și avanpremieră din noua sa carte Două mături stau de vorbă. Scene românești, în pregătire la Editura Humanitas

Pagina 1 din 2 12