De ziua lui Dalai Lama o istorie adevărată despre un cerșetor miliardar, brahmani și maharajahi. Horoscop

Horoscop Sfinţenia Sa, al 14-lea Dalai Lama, pe numele său de naştere Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, adică Lhamo Dondrub, împlineşte astăzi 83 de ani! Este cel mai longeviv Dalai Lama din istoria cunoscută şi, deja, în jurul operei, vieţii şi înţelepciunii lui se ţese o legendă.





6 iulie

Horoscop Pe 6 iulie s-au născut Dalai Lama, Frieda Kahlo, Sylvester Stallone, împăratul Maximilian I, Conrad Hilton, Doru Davidovici.

Horoscop În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Sisoe cel Mare, Lucia fecioara, Rix, Apolonie, Alexandrion, Epimah, Onisim, Asterius, Marta, Marin, Audifax, Habakkuk, Cyrenus, Valentin Preotul şi mulţi alţii împreună cu ei din Roma. Aşa cel puţin este în Sinaxar, în “Vieţile Sfinţilor”. Calendarul cel ieftin l-am rătăcit, dar o să-l găsesc, că aşa scrie la Scriptură!

Horoscop Tradițional, Sf. Sisoe, patronul vindecării copiilor. Se ține, mai ales de părinții copiilor bolnavi sau accidentați, spre lesnicioasă vindecare a celor mici.

Horoscop Sfinţenia Sa, al 14-lea Dalai Lama, pe numele său de naştere Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, adică Lhamo Dondrub, împlineşte astăzi 83 de ani! Este cel mai longeviv Dalai Lama din istoria cunoscută şi, deja, în jurul operei, vieţii şi înţelepciunii lui se ţese o legendă. Poate o să am ocazia să v-o povestesc, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aşa cum v-am povestit multe. Căldura verii capricioase și o anumită amenințare nedefinită, poate fi doar presiunea timpului, mă face să-mi amintesc de anii în care călătoream și trăiam periculos, prin câte aventuri nu am trecut! Doar am fost oaspetele Tibetului lui preaiubit timp de 18 luni! Să-i spunem ”La Mulţi Ani!” Probabil că nu ştie limba română, dar o să înţeleagă, pentru că, se pare că nimeni ca el, în prezent, nu înţelege mai bine sufletul uman!

Horoscop Pentru că este ziua de naștere a celui mai blând și înțelept lider spiritual în viață cred că ar fi vrut să asculte o poveste frumoasă și pilduitoare. Așa este obiceiul în Orient, așa o să vă spun și eu povestea cerșetorului miliardar, auzită de mine pe Drumul Mătăsii și apoi citită în cărți vechi, sau noi. Ascultați, citiți adică și luați aminte!

Horoscop Agenții speciali erau topiți de căldură. Poți să fii indian, supus al Maharajahului din Baroda și să mori de căldură. S-a întâmplat în anul 1875, când căldura și seceta au fost cam la fel de mari ca cele de anul acesta. Trimișii excepționali căutau un cerșetor. Un băiat de 12 ani care fugise de acasă și se făcuse cerșetor. După îndreptările unor locuitori din zonă, era pe undeva, pe aici. Poate, în ruinele vechiului fort, care arsese. Înfruntând căldura toridă de la mijlocul zilei, agenții se strecurau cu grijă printre ruine, cu săbiile în mână, ruinele, în India, sunt întotdeauna bântuite de șerpi.

Horoscop Când, minune! Copilul este acolo, doarme pe o zdreanță de covor. Agenții, fără un sunet și foarte încet, se prosternează, semn de respect adresat majarajahilor, regilor indieni. Copilul era acolo, dar nu singur. O cobră uriașă, o cobră regală, stătea la capul lui și îi ținea umbră cu marea ei glugă. Cobra a simțit oamenii și a sâsât amenințător către ei: nu-mi treziți regele! Agenții au stat prosternați la pământ în soarele orbitor până când cobra a plecat la ale ei și copilul s-a trezit. Atunci au observat agenții speciali din Baroda că cerșetorul avea în mână o carte cu o copertă cu un vultur cu fulgere în ghiare: ”Constituția și Istoria Statelor Unite ale Americii”, probabil, o broșură pentru emigranți. Cobra regală și vulturul imperial? Trimișii speciali se prosternează din nou: sunt semne vechi, clare, că destinul cerșetorului era să devină Maharajahul din Baroda!

Horoscop Dar ca să respecte indicațiile maharani Jamnabai, conducătorul agenților îl întreabă pe cerșetor: ”Shrimant (prințe) Gopalrao, dacă ți s-ar oferi coroana din Baroda, ce ai face?” Cerșetorul își ridică capul cu semeție și spune: ”Aș conduce poporul meu către pace și bunăstare!”

Horoscop Aceasta este povestea adevărată a unui cerșetor care a devenit unul dintre cei mai bogați oameni de pe pământ, întrecut doar de sultanul din Burma. Shrimat Gopal Rao sau Gopalrao Gaekwad s-a născut în dimineața zilei de 11 martie 1863 într-o famile Maratha (brahmană) din Kavlana în districtul Malegaon Tahsil. Tatăl lui a fost un Dada Sahib, Meherban Shrimant Kashirao Bhikajirao, urmașul direct al unei legături morganice a primului Maharajah Gaekwad din Baroda. Șansele ca familia să urmeze calea succesiunii la tronul dinastiei Gaekwad erau mici, dar nu inexistente.

Horoscop Gopalrao a dovedit, de copil, că era foarte deosebit, un suflet mare și o inteligență deosebită. A avut, de la vârsta de cinci ani numai profesori de yoga, de Raja Yoga, dar și un preceptor american, nu se știe cum, rătăcit prin India. La vârsta de nici 12 ani i se prezintă soția, o frumoasă fetiță de 8 ani. Iar, căsătoria trebuia consumată! Lui Gopalrao treaba i se pare scârboasă rău și fuge de acasă. Se face cerșetor, ca să-și sancționeze familia cu prăbușirea în această castă, întrecută în mizerie doar de cei care lucrează la câmpurile funerare de la Gange și de vidanjorii din orașe.

Horoscop Dar, destinul a hotărât altfel pentru Gopalrao. În anul 1870 foarte popularul Sir Khanderao Gaekwad, maharajahul din Baroda, moare pe neașteptate. Gurile rele spun că a fost opera fratelui Malharrao, care mai încercase odată, cu arsenic, să-l otrăvească pe maharajah. Acest Malharrao a fost prototipul ticălosului perfect din filmele de la Hollywood. Urât ca dracu, rău, prost și perfid. Cu toate că maharani Jamnabai a fabricat o poveste ca din ”1001 de nopți” că ar fi fost însărcinată cu defunctul maharajah, norocul nu este de partea poporului din Baroda. Maharani naște o fetiță și conform legii salice, sau cum s-o fi numind la brahmani, ticălosul Malharrao se cațără pe tron la 5 iulie 1871.

Horoscop Urmează cei mai negri ani pentru poporul din Baroda. Malharrao cheltuiește nebunește, strivind pe supuși cu taxe și impozite. Malharrao comandă două tunuri de aur și un covor persan din perle și pietre prețioase. Cumpără la prețuri de milioane de lire sterline sclave sexuale din Europa. Dar ceea ce îi scote din minți pe protectorii britanici este că fură cât poate din veniturile celebrei ”Companii a Indiilor”. Ca să-și acopere deturnarea fondurilor, încearcă să-l otrăvească, tot cu arsenic, pe colonelul britanic, reprezentantul Companiei în Baroda. Supusul majestății sale venise la întâlnirea cu maharajahul cu câteva scotchuri la bord, ceea ce i-a salvat viața. Prea mult arsenic și prea mult wiskey i-a provocat britanicul un acces de vomă. I-a vomat în față maharajahului care a început să urle, în prostia lui, că este otrăvit! Așa că britanicii, care nu prea se jucau cu atentatele la adresa coloneilor, poate pentru că pe atunci erau foarte rari, îl detronează pe ticălosul de serviciu Malharrao și îl exilează la dracu cu cărți, Doamne iartă-mă, tocmai în Madras unde avea să moară, în mizerie, în anul 1882.

Am asistat cum maharani Jamnabai a trimis emisari speciali ca să verifice și să caute un urmaș la tron. Agenții au făcut drum lung. Șase pretendenți s-au dovedit necorespunzători, variante ale ticălosului Malharrao. Așa că trimișii speciali au făcut un drum de 600 de kilometri până la cerșetorul nostru. Ce au găsit acolo, am văzut.

Horoscop Maharani Jamnabai îl place mult pe Gopalrao, îl adoptă ca fiul ei, devenind astfel, oficial, moștenitorul gadi (tronului) din Baroda. Mai mult îl plac britanicii care presează pentru ca Gopalrao să se urce pe tron. Ceea ce se întâmplă pe data de 16 iunie 1875. Dar, fiind minor, se constituie o regență dintre maharani, reprezentantul Companiei, colonelul cel rezistent la arsenic și Raja Sir Tibu Madhava Rao. Până la data de 28 decembrie 1881, cei trei, mai ales cel din urmă reușesc să readucă statul Baroda la normalitate, după haosul și prădăciunile făcute de Malharrao.

Gopalrao își ia ca nume, regal, Maharajah Saiajirao Gaekwad al III-lea. Domnește mult, domește bine, peste un popor mulțumit, până la 6 februarie 1939, când încetează din această viață spre Nirvana, la vârsta de 75 de ani, plâns 90 de zile de către poporul lui.

Horoscop Cerșetorul și-a respectat promisiunea. În timpul lui, Baroda devine cel mai înaintat și prosper stat din India. El inițiază o seamă de reforme legislative și sociale, ba instaurează un fel de democrație aristocratică, o variantă de monarhie constituțională. Amintindu-și cum a devenit cerșetor, printre primele legi scoase a fost interzicerea căsătoriei între copii.

Saiajirao Gaekwad al III-lea a fost un despot luminat. A adus sănătatea, învățământul și educația până în cele mai îndepărtate sate ale regatului lui. Fiecare sat avea o sursă de apă potabilă, verificată, o școală și la două-trei sate, un medic cu diplomă. A înlăturat definitiv imunitatea castelor. Oare nu se poate face și pentru parlamentarii români, că nu sunt brahmani, sau cobre regale! Saiajirao a introdus învățământul primar obligatoriu, subvenționat de el personal și a legiferat divorțul și căsătoria între caste diferite. A încurajat dansul și muzica indiană, organizând mari festivaluri și serbări. A sprijinit, personal, studiul și dezvoltarea Sanskritei. A pus bazele primei industrii din Baroda, industria textilă. În 1906 inaugurează prima cale ferată. În 1908 fondează ”Bank of Baroda” una dintre cele mai mari bănci indiene din ziua de astăzi, cu numeroase legături în diaspora Gujarati din State și din lume.

Pagina 1 din 2 12