Horoscop Ziua de 30 noiembrie, acum exact 60 de ani, în familia mea │ Horoscopul lui Dom’ Profesor

„În calitate de început (după unele presupoziţii acum avem de-a face cu Anul Nou dacic, în felul acesta explicându-se această concentrare de sacralitate) este firesc să întîlnim credinţe care spun că acum începe iarna. Un număr mare de credinţe susţine interdicţiile de lucru în această zi, pedeapsa cea mai frecventă fiind boala rituală." Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 503.

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți vă mulțumesc mult, sutelor dintre domniile vostre care mi-ați scris. Și continui, cum ați poruncit, cu amintirile despre familia mea, pentru că după cum mi-ați spus, avem amintiri comune și vă face bine atmosfera din familia mea, care vă aduce aminte de copilărie, de timpul când nu aveați probleme.

Din nou o amintire despre familia mea, despre Mașina de Păine nr. 52, din Obor.

30 noiembrie 1957, acum exact 60 de ani, a căzut într-o sâmbătă, dacă nu mă înșel. Am ținut minte pentru că tata a făcut atunci un anunț important.

Era sâmbătă, pe atunci toată lumea muncea, eu învățam. Am fost binecuvântat de bunul Dumnezeu cu o familie numeroasă, iubitoare și solidară. La ora șase fix străbunica Teodora, maica mare, trezea femeile, pe bunica Uța și pe mătușile Matilda, Dori și Leana. Pregăteau micul dejun pentru bărbați, pentru cei care plecau să muncească, sau să învețe. Aceștia erau bunicul Pascale, care pleca la atelier, tata Liviu, care era contabil-șef la Radio Popular, unchiul Felix care lucra cu tataie Pascale, repara automobile, unchiul Tudor care era vânzător de textile în Obor, unchiul Auraș care era student la stomatologie, unchiul Jean care era maistru la Radio Popular. Mama mea Marieta, medic stomatolog și mătușa Cornelia, soția lui Jean care era desenatoare tehnică tot la Radio Popular.

Horoscop La ora șapte fix toată lumea se strângea în jurul mesei celei mari din bucătăria de iarnă. Era o încăpere largă, dar joasă, în centrul căreia trona o masă ovală de 12 persoane care se putea extinde până la 24 de persoane. Nu mai aveam toate scaunele originale, eu stăteam pe un taburet din răchită, de o mie de ori mai bună decât fițosul ”rattan” de astăzi. Pe un perete trona un dulap imens făcut din păr african cu multe sertare și vitrină. Puteai vedea, printre cristaluri adevărate, cu ochi - și amintiri de călătorie, pahare cu inscripții și peisaje, cu Monte Carlo, sau cu Paris. Dar ce nu era în marele dulap din odăiță, cum se spunea la bucătăria de iarnă. Îmi plăcea să deschid câte un sertar și să mă minunez de ceea ce conținea. Scotoceam. În partea stângă, o sobă din teracotă cehească de culoare turcoaz, caldă, maica mare făcuse focul.

În mijlocul mesei un mare ibric din inox, făcut de dom Pascale la atelier, o formă specială, o lucrare de artă, plin cu cafea fierbinte. Alături, unul mai mic, cu francafea pentru mine și pentru Cornelia, care avea stenoză mitrală. Ce frumoasă și ce fină femeie a fost Cornelia, soția lui Jean! Ea mi-a deschis gustul pentru frumos, pentru artă și desen. A murit la serviciu, cu capul pe planșetă. Zâmbea, cu ochii larg deschiși. Colegii au crezut că se odihnește un moment. Dar asta este o altă poveste, tristă…

Horoscop În dimineața zilei de 30 noiembrie 1957 am mâncat o clătită cu dulceață de vișine și mi-am băut cafeaua de ciocoare. Pe masă mai erau unt, brânză proaspătă de vaci, pâine neagră și trei feluri de dulcețuri. De vișine, de zmeură și de gutui. Și o farfurie cu o duzină de clătite, calde, atunci făcute.

Apoi, după ce am mulțumit pentru masă, în cor și pe diferite voci, fiecare am plecat la treaba noastră. Eu, la școală. Am luat-o ușor, pe Lizeanu, la Polina l-am luat și pe Orlea, colegul de bancă și încet, dicutând de una, de alta, am ajuns la ora opt fără cinci minute la școală, vis-à-vis de Liceul Cantemir. De ce am ținut minte ziua de 30 noiembrie 1957? Pentru că învățătoarea mea, doamna Malciolu, m-a prins în timpul orei, citind ”Cei trei mușchetari” sub bancă. Cartea era sub bancă, nu eu, ați înțeles, nu? În timp ce colegii mei se chinuiau cu bețișoare și silabe eu îl citeam pe Dumas! Domna Malciolu s-a uitat la mine cu un ameste de admirație și frustrare și mi-a luat cartea, fără nicio vorbă.

Horoscop Când a sunat de pauză, domna învățătore a spus ”Costin, vino, te rog, la cancelarie!” Așa mă cheamă, Costin-Radu Ștefănescu! M-am dus, transpirat și roșu în obraji. Acolo, tot corpul profesoral și directorul. Toți, amuzați și bine dispuși, ceea ce mi-a dat curaj. Învățătoarea mea a luat carte lui Dumas, a deschis-o la întâmplare și mi-a spus: citește!” Am luat cartea și am început să citesc cursiv, pronunțînd numele franțuzești cum mă învățase frumoasa Cornelia. Am fost întrerupt de un hohot colectiv de râs. Era de bine. Doamna Malciolu mi-a dat înapoi cartea și a spus să nu mai mă prindă că citesc altceva decât abecedarul în clasă. Eram în clasa a I-a. Am înregistrat că nu trebuie să mă prindă și am continuat să citesc, dar mult mai atent la ceea ce se întâmpla în jurul meu.

Horoscop Dar pentru altceva a fost importantă ziua de 30 noiembrie 1957. Să vă povestesc. De la școală, pe la ora 12, am pornit spre atelierul lui tataie Pascale. Era lângă Predoleanu, pe Ștefan cel Mare. Atelierul se numise ”La Baia de Aramă” dar ulterior tataie se orientase și schimbase numele la sugestia ucenicului său, Lazăr, în ”Muncitorul Roșu”. Toată curtea, lungă de vreo 50 de metri, era plină de mașini, automobile de piață și motociclete. De piese de schimb, motoare suspendate cu lanțuri, roți dințate, cricuri, foale, cauciucuri, scule de tot felul și cei 11 ucenici ai lui dom Pascale mânjiți cu unsoare ca niște diavoli mecanici, Doamne iartă-mă!

Am mai stat timp de vreo oră-două pe acolo, m-am dus cu un ucenic în Obor ca să cumpărăm niște sârme care îi trebuia lui dom Pascale. În Obor se pusese talaș pe jos, se aștepta lapoviță și ninsoare. Am fost la negustorul de fierătănii, ucenicul a ales ce sârme îi trebuia la atelier, eu am rămas cu ochii la un hopa-mitică de celuloid cu baza de plumb. Negustorul l-a luat de pe tejghea și mi l-a dat, mormăind că se socotește el cu dom Pascale. Era știut în Obor că nu primeam nimic dacă nu puteam plăti pe loc. Toată lumea se cunoștea, prețurile erau știute, marfa de calitate, așa că se puteau face numai afaceri bune.

Horoscop Am ajuns înapoi la atelier i-am arătat triumfător pe hopa-mitică lui tataie, iar ucenicul i-a dat sârmele. Tataie Pascale le-a luat, le-a răsucit cu alte sârme și le-a prins cu un clește și le-a băgat în focul forjei. Le-a bătut un timp, cam vreo oră, până a ajuns la forma cerută. Era o piesă, înalt aliată, pentru un Mercedes!

Când s-a făcut ora trei după amiază, tataie a stins focul forjei și a spus: măi băieți, pentru săptămâna asta este gata. Ne vedem luni! Trei dintre ucenici nu au plecat, nu aveau unde să se ducă, locuiau în mica cabană de lemn din spatele atelierului. Tot acolo erau și cățeii.

Horoscop Dar, repet, de ce a fost importantă ziua de 30 noiembrie 1957? La ora patru, după amiază, toți ne-am strâns în jurul mesei. Ciorbiță cu perișoare și pui cu bame, cu pâine neagră de peste drum de la mașina de pâine. Dar, tata avea ochii luminoși și zâmbea. Haide, Liviule, zi ce s-a întâmplat, a zis dom Pascale. Tataie, România o să facă televizoare! a spus tata, dintr-o răsuflare. Planificarea mi-a aprobat proiectul de investiție ca să transformăm Radio Popular într-o mare uzină. Am găsit și omul potrivit, inginerul Lăzăroiu de la Școala Politehnică. Și el este reacționar, o să facem treabă bună împreună.

Începând cu februarie 1958 reacționarul inginer Dumitru Felician Lăzăroiu și urmașul marilor boieri, Liviu Stan Ștefănescu au transformat un atelier, Radio Popular, într-o mare uzină. S-a numit ”Electronica”!

Horoscop Tata avea două licențe, una în economie și alta în istorie. Istoria i-a plăcut mai mult, doar a fost studentul lui Nicolae Iorga. Și-a dat doctoratul în istorie în anul 1958 și în 1959 a fost transferat de la Electronica, în interesul serviciului, la Academia Română. A participat la elaborarea celei mai importante Istorii a României, cea a Academiei. În anul 1961, a primt sarcină direct de la Gheorghe Gheorghiu-Dej, prieten cu tataie Pascale Americanul, să facă un sistem de muzee în România. A făcut 80 de muzee, dar primele au fost Casa Memorială ”Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte, doar a fost profesorul lui, Muzeul Hasdeu din Câmpina și Casa Memorială ”Ion Creangă” din Humulești. Și Muzeul ”Mihail Sadoveanu”. Tot tata este cel care a legiferat existența muzeelor la mânăstiri. Așa apăreau două salarii de la stat în mânăstire, muzeograf și ghid, acolo unde banii sunt atât de rari și prețioși.

Horoscop Vreu să vă spun ceva, dragii mei lupi, padawani și hobbiți. În istoria noastră, poate și acum, au fost și sunt oameni care lucrează pentru România, pentru țară și popor. Așa merge țara înainte! Nu pentru un sistem, pentru un guvern, un partid, sau pentru o orânduire. Pentru România. România are cam aceleași interese, indiferent de orânduirea politică, guvern, sau sfere de influență străină. Mereu aceleași interese. Mi le-a spus învățătoarea mea, domna Malciolu, apoi tataie Pascale, tata, apoi și Corneliu Mănescu. O să vi le spun și eu, dacă nu le știți, dar nu este nicio grabă, mâine este, în definitiv, o altă zi!

