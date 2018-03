”Wikipedia Sucks!” spune Susan Wojcicki, CEO YouTube. Problema timpului în astrologie. Rabi Yitzhak Yosef i-a făcut pe negri, maimuțe! Horoscop

Horoscop Sursa este Biblia, Geneza cap. 5 şi 11 şi Regi. Nicăieri în Biblie nu este pomenită o dată, o vârstă a lumii, a Pământului, a Universului. Un episcop, de fapt arhiepiscop, James Ussher, a calculat în secolul XVII, pe baza indiciilor biblice şi a vârstei personajelor enunţate în capitolele menţionate, numărul de ani de la Facerea Lumii până la Naşterea lui Iisus.





Horoscop Pe 22 martie s-au născut: Maximilian I, Anthonis van Dyck, Marcel Marceau, Robert Andrew Milikan, Leonard „Chico” Marx, Wiliam Shatner, Mariah Carey, Tora Vasilescu, Virgil Gheorghiu.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii: Vasile din Ancira şi Drosida, fiica împăratului Traian. Nu este foarte clar cum o fată de împărat roman, Traian, a devenit complice în o afacere cu moaşte de martiri creştini! Şi asta la începutul secolului II, când creştinii nu erau nici 5% din populația imperiului. Adolf von Harnack, savantul german care le ştia pe toate în materie de istorie creştină veche, mare specialist în Noul Testament, spune că moştele nu erau chiar moaşte, ci nişte odoare de aur cu nestemate. Aşa, da! Femeile, coţofane adevărate, când este vorba de sclipiciuri preţioase parcă pierd şi puţina minte pe care o au, spunea Leonardo da Vinci. Pe de altă parte, propaganda creştină din vremea sacralizării Drosidei era focalizată pe femeile aristocrate, se urmărea convertirea lor. E bine să fii sfântă! - vorba lui Mel Brooks!

Horoscop Din corespondența domniilor voastre, am văzut că sunteţi interesaţi de problema calculării timpulu, multe întrebări au fost despre timpul sideral, despre cum se face calculul de compatibilitate între două persoane, despre calendar, mai ales.

O întrebare a revenit de mai multe ori. De ce anul 2018 este anul 7526 de la Facerea Lumii?

Este o măsurătoare arbitrară a timpului, proprie spaţiului iudeo-creştin. Sursa este Biblia, Geneza cap. 5 şi 11 şi Regi. Nicăieri în Biblie nu este pomenită o dată, o vârstă a lumii, a Pământului, a Universului. Un episcop, de fapt arhiepiscop, James Ussher, a calculat în secolul XVII, pe baza indiciilor biblice şi a vârstei personajelor enunţate în capitolele menţionate, numărul de ani de la Facerea Lumii până la Naşterea lui Iisus. Calculul lui a dat că Adam a fost creat cu 4004 ani îninte de naşterea lui Iisus. În Bizanţ s-au luat alte baze de calcul, în special vârsta personajelor biblice diferă foarte mult, în sursele septuaginte, masoretice sau samariane şi s-a ajuns la cifra de 5508 ani. Deci, anul de la facerea Lumii se obține adunând anul de la Nașterea Domnului cu 5508, adică, în cazul nostru: 2018+5508=7526.

Horoscop În general există părerea că Adam nu a fost plămădit mai departe decât acum circa 8000, minim 6000 de ani şi că toată umanitatea este urmaşă lui Adam şi Eva. Pe aproape! Toată umanitatea este urmaşa lui Noah, cel puţin aşa afirmă Biblia. Potopul universal nu l-a cruţat decât pe el şi familia lui.

Un mare savant creştin, un teolog, mi-a mărturisit odată, mizantrop şi resemnat : „Cred că fac o mare prostie, un mare păcat, dar nu pot să nu văd că marea majoritate a oamenilor sunt viscerali şi animalici, că oamenii nici acum şi nici acum două mii de ani nu au avut şi nu au nimic sfânt, care să-i legitimeze că au fost plămădiţi de Dumnezeu şi că nu sunt urmaşii vreunei maimuţe schizofrenice!”

Horoscop Sunt multe discuţii aprinse, treburi neterminate, între cei care cred în Dumnezeu și... ceilalți! Este deşărtăciunea deşărtăciunilor şi numai deşărtăciune! Ei vor doar să aibă dreptate, nu să stabilească Adevărul. Poate că nici nu poate fi stabilit! Așa cum am spus de multe ori, Dumnezeu a făcut doi oameni, restul se trag din maimuțe!

Horoscop Am adus vorba despre maimuțe pentru că am primit o corespondență de la un ziar de stânga din Israel care mă solicita să-l condamn public pe Rabinul Șef sephard din Israel, onorabilul Yitzhak Yosef, pentru că în slujba de sâmbătă seara s-a referit la negrii denumindu-i ”maimuțe”. ADL, Anti-Defamation League, susține pe Twitter: "Racially charged comment made by Israeli Chief Rabbi Yitzhak Yosef, comparing people of color to "monkeys", is utterly unacceptable."

Măi, să fie, l-am citit pe rabi Yitzhak Yosef, este un mare, dar mare teolog, cărturar și specialist în legea iudaică, așa că am luat mobilul și am sunat un prieten, un jurnalist de la Gol Israel. Când i-am spus despre ce este vorba, a râs. Mi-a explicat, am râs și eu. Ca să vedeți cât de idioți sunt cei din presa isterică anarhistă de stânga!

Horoscop În cuvântarea lui, Rabinul Șef s-a referit la negri cu cuvântul din Talmud, adică “kushi”. Așa scrie în Talmud! Între timp, în miile de ani, cuvântul a devenit periorativ, înseamnă în argou ”maimuță”. Oare, de ce? Bună întrebare! Cred că nebunia cu politicul corect a întrecut orice limită! Orice ignorant, orice tâmpit, orice nebun, poate contesta anonim și fără repercusiuni pe oricine și orice – pentru că are acest drept, netul este comunismul aplicat, cred că Marx, Lenin și Stalin ar fi extrem de mulțumiți. Le-am explicat celor de la ziarul de stânga din Tel Aviv și răspunsul lor a fost: Really? Nu știam... Îl înțeleg pe Bibi Netanyahu, Israelul trece printr-o mare criză, poate mai ales culturală și de tradiție.

Horoscop Netul nu este de încredere, este anonim. Am spus-o de multe ori. Wikipedia nu este o sursă de încredere. Am spus-o și de mai multe ori. Iată că nu sunt singurul. Săptămâna trecută Susan Wojcicki, CEO YouTube, a spus la South by Southwest, o conferință anuală a giganților de pe net, că YouTube va dezvolta programe care să stabilească adevărul, în contradicție cu ce este în prezent acum pe net, iar una dintre primele ținte este Wikipedia. Această declarație a surprins multă lume și i-a luat pe cei de la Wikimedia Foundation pe nepregătite.

Horoscop În pauză, Katherine Maher, Executive Director la Wikimedia Foundation, a abordat-o pe Susan Wojcicki. La început au vorbit cu voce joasă, nimeni din jur nu au auzit ce vorbeau. Probabil că Katherine i-a spus Susanei: ”Ce te-a apucat, fa, ai uitat că avem o înțelegere?” La care Susanei i-au sărit siguranțele și a spus tare că a fost auzită de cei din jur: ”Wikipedia Sucks!” La care Katherine a replicat, tot tare: ”Wikipedia never claimed to be perfect, and isn't!”

Nu numai că nu este perfectă, Wikipedia este în proporție mare, greșită, reprezintă interese comerciale și politice și participă la procesul de manipulare generală globală rescriind istoria și prezentând concepte deformate. Pentru că este opera anonimă a publicului, nu a unor experți. Există un dezechilibru puternic între națiunile care au cele mai multe ”intrări” pe Wikipedia. Din cele 44 de milioane de definiții o bună parte provin din Olanda. Acolo sunt ONG-uri cu subvenții de la stat, care rescriu orice, în Wikipedia, din punct de vedere al intereselor olandeze. Wikipedia în limba arabă face propagandă și prozeliți pentru islam și afirmă că toate descoperirile tehnice și științifice au fost făcute de arabi, iar cruciații europeni le-au furat! Cea mai nevinovată ”intrare”!

Horoscop Mulți și-au ridicat glasul împotriva Wikipediei, dar conspirația globală merge înainte. De exemplu este interesantă cartea profesorului de origine română, Sorin Adam Matei, de la Purdue University, ”Structural Differentiation in Social Media” în care analizează 10 ani de Wikipedia. Sau prelegerile lui Brian Britt, profesor asociat de jurnalism la South Dakota State University.

Pentru crearea unei populații globale reduse ca intelect și gata să accepte explicații comode, Wikipedia este perfectă. Este perfectă pentru idiotul standard care poate afla, din Wikipedia, cu surprindere, că nu Sydney, sau Melbourne este capitala Australiei, cum credea el, ci Canberra. Și că Australia este o federație ca și Statele, spune Louise Matakis într-un articol spumos în care desfințează Wikipedia.

Horoscop Experiența mea cu Wikipedia este tragică. Acum mai mulți ani am vrut să dau o definiție a astrologiei, științifică, cu argumente pro și contra, ca într-o enciclopedie seriosă. După două zile articolul meu era schimbat cu niște prostii imposibil de reprodus. Am revenit, am pus din nou articolul corect, cam cum este și în Enciclopedia Britanică. Peste două zile prostia era din nou acolo. Orice căutam în Wikipedia nu găseam, sau era pervers mutilat față de ceea ce știam din enciclopedii, sau dicționare serioase. Am înjurat urât și de atunci nu mai deschid Wikipedia, nomine odiosa, miroase a șlapi murdari și a fard ieftin! Este doar o altă afacere media, atât!

Sunt suficiente enciclopedii și dicționare serioase, cu autori experți și pe net, nu are rost să consultați o sursă anonimă de ”fake news”!

Horoscop Vă mai răspund celor, mulți, care mă întreabă ce părere am despre moartea unui golan obraznic, amoral și pervers din media. Despre morți numai de bine, dar uneori mă gândesc că unii care au făcut atât de mult rău - și mă gândesc numai la partea cu drogurile, pe care o știu foarte bine - au trăit prea mult. Nicio pagubă, au rămas suficienți golani obraznici, perverși și șantajiști în media, cei care se închină numai la vițelul de aur, nu se simte lipsa!

Dar poate că mă înșel, știu cu siguranță că în media sunt suficienți oameni buni, normali și onorabili, dar ei nu ies ca rahatul la suprafață, nu-i promovează nimeni!

În decursul istoriei umane aproape nimic nu a fost stabilit, ca să nu fie corectat, sau chiar contrazis mai târziu, poate o să apucăm și timpuri mai bune, pentru că întotdeauna, mâine este o nouă zi!

BERBEC Este o zi în care vrei să te bucuri de lucruri bune şi viaţă frumoasă. Nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întârzieri. Poate este, sau se apropie, ziua ta de naştere? În a doua zi a zodiei Berbecului, în propriul „domeniu”, în zodia ta, te simţi bine şi gândurile ţi se îndreaptă către viitor. Energia primăverii, cu toată vremea capricioasă, te motivează şi te face să vezi „partea plină a paharului”. Profită din plin de valul de energie care te cuprinde şi pregăteşte-te pentru sezonul cald. După cum vezi, primăvara este cam, dacă nu foarte, capricioasă, deocamdată s-a travestit în iarnă. Luna şi Venus, poziţiile lor, dar şi întreaga configuraţie te indreptăţeşte să faci astăzi ceva cheltuieli pentru garderoba personală. Este o perioadă în care încep să se materializeze eforturile trecute.

TAUR O veste bună sau profitabilă. Ziua este favorabilă unor proiecte profesionale. Poziţia lui Venus, protectoarea zodiei, a lui Marte şi a Lunii indică posibil succes şi pe plan sentimental. Mai multe aspecte minor benefice te influenţează în această zi din zodia Berbecului. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil! La un moment dat, pe la prânz, poate de foame, lucrurile îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care poţi adăuga ceaiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută. Poţi să treci pe o mâncare de post care îţi place. Trebuie să vezi ce ţi se potriveşte, atât în ceea ce priveşte dieta alimentară cât şi anturajul, prietenii, cunoştiinţele. Fii mai selectiv(ă)!

