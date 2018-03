Tragedie, catastrofă, am Luna Neagră în zodie! Valentina Tereșkova a fost prima femeie care s-a întors teafără din spațiu. Horoscop

Horoscop Pe 6 martie s-au născut Michelangelo Buonarroti, Cyrano de Bergerac, Oscar Strauss, Valentina Tereşkova, Andrzej Wajda, Lou Costello, Dick Fosbury, Ernest Maftei, Margareta Pogonat.

Horoscop Pe 6 martie, în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: 42 de Mc. din Amoreea şi Eufrosin. În “Kalendar” este a şasea babă, numită, după regiune, Măriuţa, Virita sau Lucia. Cine şi-a ales această babă şi se adevereşte, va avea parte de lumină şi noroc tot anul. Și de vedere bună, lumina, asta înseamnă - comenteză Pamfile și Gorovei.

Horoscop Este ziua de naştere a Valentinei Vladimirovna Tereşkova, împlinește 81 de ani - prima femeie în cosmos, să-i urăm la mulţi ani, în această perioadă dedicată feminităţii, dar ea probabil că nu ştie că ascunde un secret... ea nu a fost prima femeie în cosmos, ea a fost prima femeie care s-a întors din spaţiu... asta dă și mai multă greutate realizării ei!

Horoscop Pe 16 iunie 1963 la bordul capsulei spaţiale Vostok 6, aflată pe orbită circumterestră, se afla o drăguţă rusoaică de 26 de ani, pe nume Valentina Tereşkova, cu nume de cod “Ceaika”- pescăruşul. Timp de trei zile ea înconjoară Pământul de 48 de ori şi apoi reuşeşte să aterizeze. Primeşte titlul de Eroină a URSS, multe onoruri, decoraţii, o poziţie de vârf în PCUS. Se pare că Valentina Tereşkova nu a fost prima femeie în Cosmos, ea a fost prima care a reuşit să supravieţuiască şi să aterizeze în siguranţă.

Frank Edwards, cunoscutul jurnalist american de investigaţie, lansează informaţia, la data de 5 iunie 1962, deci cu un an înainte de zborul Valentinei, informaţie care spune că prima femeie a ajuns în cosmos pe data de 17 februarie 1962.

Horoscop Nu se ştie numele ei, doar numele de cod: “Strekoza” – libelula. Staţiile de urmărire NATO de la Uppsala, Bochum, Turi şi Meudon au înregistrat convorbirile dintre cosmonaută şi baza sovietică de la Baikonur. Era epoca războiului rece şi orice rachetă lansată era monitorizată cu multă grijă. Se pare că lansarea a decurs cu succes, dar puterea rachetei purtătoare a fost prea mare, sau unghiul de lansare prost calculat. Cert este că orbita pe care s-a plasat era prea înaltă şi nu permitea reintrarea capsulei în atmosferă. Iar sovieticii nu au anunţat nimic public, nimic nu a răsuflat în presă...

Horoscop De la 1 ianuarie 2013 accesul la înregistrările Alianţei Nord-Atlantice anterioare datei de 31 decembrie 1962 a fost permis parţial. Fără să intrăm în amănunte tragice, din înregistrări reiese că atât cosmonauta cât şi cei de pe pământ au făcut eforturi colosale de a readuce capsula pe curs de aterizare. După o săptămână centrul de comandă de la Baikonur o anunţă pe “Libelulă” să nu aibă nicio grijă, pentru că Nikolai se pregăteşte de start şi vine să o salveze.

Horoscop Pe data de 24 februarie 1962, la ora 10:21 GMT “Libelula” spune în clar “Ceva se apropie cu mare viteză de mine. Încerc să rotesc capsula ca să văd mai bine. Nu o să vă vine să credeţi, dar…”. Apoi punctul luminos care o desemna pe “Libelulă” pe ecranele radarelor sovietice şi americane, a pâlpâit, apoi s-a stins. Autorităţile sovietice au păstrat o tăcere de mormânt despre acest zbor ca şi despre altele care au sfârşit în dezastru.

Orice ar fi fost, sperăm că destinul a fost rapid şi fără dureri cu prima femeie în Cosmos, cu “Libelula”!

Horoscop Mai multe domnişoare, doamne, mi-au trimis următorul mesaj alarmant: "dom' profesor, sunt disperată, am Luna Neagră în zodie, ce să mă fac?!"

Fetelor, doamnelor, fiinţe sensibile şi temătoare, mai întâi beţi un pahar cu apă! Filtrată, sigur, la temperatura camerei şi cu puţină lămâie, vă rog eu frumos!

Nu aveţi niciun motiv de îngrijorare! În primul rând Luna Neagră, Lilith, nu este în toate zodiile, ci doar în Capricorn. Între Saturn și Pluton, o vecinătate pe măsură. Apoi, cu toată denumirea terifiantă, Luna Neagră... nu există! O invenție, a unui poet. Este o scamatorie, o invenție, repet, un fals, o geometrie celestă dubioasă, o escrocherie astrologică dragă "madamei" H.P. Blavatsky, morfinomana şi nimfomana care a înebunit America sfârşitului de secol XIX, fondând "Societatea Theosofică", dar şi cu scrierile ei ermetice, se pare scrise de alții, dar care ameţeau de cap prostimea şi semidocţii Americii. Nici nu era foarte greu...

Horoscop Conceptul de Lilith, Luna Neagră, a fost reluat la jumătatea secolului trecut de o "mare astroloagă" tot din State, nu-i pomenesc numele pentru că nu am timp de procese, dar pot să-i punctez biografia: minoră fiind, fuge de acasă cu un golan, nu îşi termină liceul, apoi este dansatoare la bară, crupieră într-un casino. Fură bani. Mulți. Face puşcărie. Începe o afacere cu piese de schimb pentru automobile. Înșeală. Face din nou puşcărie. Face un accident auto grav, fiind drogată cuc, bine că nu a murit nimeni, face din nou puşcărie. În închisoare găsește o revistă de astrologie. Din puşcărie iese... mare astroloagă! Ăsta este nivelul celor care vă sperie cu Luna Neagră... dar de ce vă sperie?

Horoscop Este un vechi procedeu folosit de oamenii politici, preoţi, astrologi de joasă speță, medici şi alţi escroci! Se numeşte "marker negativ"! Este speriat "clientul" prin interevenţie publică sau privată, pentru ca nefericitul să ceară servicii suplimentare, clarificări, soluții ca să scape de necazul anunțat, să urmeze tratamentul medicului, să se ducă la consultaţie la astrolog, sau să ceară ajutorul preotului. Totul, pe bani cât mai mulţi. Markerul negativ este o tehnică de vânzare! Mai ţineţi minte "Sfârşitul Lumii" din 2012? Ce sperietură colosală, globală! Ce afaceri bune s-au făcut, miliarde de dolari, cu adăposturi, conserve, bărci care nu se scufundă, kituri de supravieţuire, servicii religioase speciale, filme, romane, seriale, tricouri, şepci, hârtie higenică etc etc etc…

Mă tot întreb, este lumea aşa de proastă, sau sunt şarlatanii atât de vicleni? Bună întrebare!

Poate odată și odată o să vă povestesc pe larg, de fapt am tot precizat, dar mereu am impresia că nu am scris destul, că nu am spus tot - ce este cu Luna Neagră, Luna Întunecată, Luna Albastră, Luna Roșie, Luna în dungi cu picățele, nu, ultima denumire nu există, am glumit, dar prea îşi bat joc de domniile voastre, aveţi răbdare şi ne lămurim, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

horoscop

BERBEC Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins(ă) de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre Berbeci este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă. Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţional ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice.

horoscop

TAUR Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp, să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. Ziua nu este cea mai bună din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, asa încat o să te strecori prin începutul acesta de primăvară medievală şi incertă spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic. Un film bun, o discuţie cu prietenii la un suc, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice.