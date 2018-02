Tinerii din Mehedinți se pregătesc să vorbească la Bruxelles. Amintiri despre o altă seară de iarnă. Horoscop

Horoscop Elevi din treizeci și trei de școli europene, din 28 de state membre și 5 țări candidate vor veni la Bruxelles și se vor adresa instituțiilor europene, prezentându-și părerea în legătură cu rolul care îi revine culturii în viitorul Europei. Vor căuta răspunsuri, vor dezbate și vor supune la vot trei propuneri, pe care instituțiile europene le vor lua în calcul în procesul de elaborare a politicilor.





16 februarie

Pe 16 februarie s-au născut John McEnroe, Machito, Hugo De Vries, Carlos Paredes, Mario Sabato, Sonny Bono, Lucia Demetrius, Mihai Grămescu, Constantin Stoiciu.

Pe 16 februarie, în calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Pamfil, Valent, Pavel, Seleuc și Flavian. Mi-a atras atenția Cuv. Flavian. Interesant cuvios, care şi-a făcut pe vârful unui munte o chilioară şi a petrecut acolo şaizeci de ani fără să vadă şi să audă pe cineva, ci numai înteletnicindu-se cu cercetarea cărţilor. Nu s-a îmbolnăvit niciodată şi s-a săvârşit din lumea aceasta la aproape o sută de ani. Deştept Sfânt, Cuv. Flavian!

Tot pe 16 februarie, în calendarul creştin-ortodox, este Sf. Pamfilie, Pamfil. Tradiţia spune că dacă în această zi a Sf. Pamfilie este soare şi timp frumos, iarna se întoarce în putere. Să ne amintim că Phil, marmota, pe 2 februarie, a fost foarte hotărât să indice că nu scăpăm ușor de iarna asta ciudată, că mai sunt șase săptămâni!

Iată alte știri primite de la CE:

Ocuparea forței de muncă în UE a continuat să crească peste așteptări în cursul celui de-al treilea trimestru al anului 2017, în timp ce rata șomajului a rămas în scădere, potrivit celui mai recent buletin trimestrial privind evoluțiile din domeniul ocupării și afacerilor sociale, publicat luni, 12 februarie. România a înregistrat printre cele mai mari creșteri, atât în ce privește productivitatea muncii (peste 3%), cât și ocupărea forței de muncă (5,2%).

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Economia Europei este din nou în creștere. Cu peste 236 de milioane de persoane încadrate în muncă, ocuparea forței de muncă în UE a atins cel mai înalt nivel înregistrat vreodată. În ceea ce privește șomajul, acesta se află în continuă scădere. Ar trebui să valorificăm la maximum această dinamică economică pozitivă, astfel încât să putem pune în practică, pentru cetățeni, drepturile noi și mai eficace stabilite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale: condiții de muncă echitabile, un acces egal la piața forței de muncă și o protecție socială decentă. A sosit momentul să ne asigurăm că toți cetățenii și lucrătorii pot beneficia de aceste evoluții pozitive de pe piața forței de muncă.”

Buletinul trimestrial confirmă îmbunătățirea situației de pe piața muncii la nivel european:

ocuparea forței de muncă a crescut cu 1,7% , ceea ce corespunde unui număr suplimentar de 4 milioane de persoane încadrate în muncă, dintre care 2,7 milioane în zona euro, locurile de muncă permanente și cu normă întreagă fiind principalii factori care au contribuit la această creștere;

, ceea ce corespunde unui număr suplimentar de 4 milioane de persoane încadrate în muncă, dintre care 2,7 milioane în zona euro, locurile de muncă permanente și cu normă întreagă fiind principalii factori care au contribuit la această creștere; productivitatea muncii a crescut cu 0,8% față de cel de-al treilea trimestru al anului 2016, cea mai ridicată rată de creștere fiind înregistrată în Letonia, Lituania, Polonia și România (cel puțin 3% față de perioada anterioară);

față de cel de-al treilea trimestru al anului 2016, cea mai ridicată rată de creștere fiind înregistrată în Letonia, Lituania, Polonia și (cel puțin 3% față de perioada anterioară); situația financiară a gospodăriilor a continuat să se îmbunătățească , înregistrând o rată de creștere de aproximativ 1,5% de la un an la altul, determinată în principal de creșterea veniturilor din muncă;

, înregistrând o rată de creștere de aproximativ 1,5% de la un an la altul, determinată în principal de creșterea veniturilor din muncă; cererea, precum și deficitele, de forță de muncă au continuat să crească, rata globală a locurilor de muncă vacante ajungând la 2% în cel de-al treilea trimestru al anului 2017.

Tinerii din Mehedinți se pregătesc să vorbească la Bruxelles. Pe 16 februarie, astăzi, elevi ai Colegiului Tehnic Decebal din Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinti, se întâlnesc cu Cristian Pîrvulescu, membru al Comitetului Economic și Social European (CESE), pentru a pregăti participarea la acțiunea „Europa ta, părerea ta” Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent, dacă sunteți interesați de subiect. (Your Europe, Your Say! - YEYS), care va avea loc la Bruxelles, în perioada 15-16 martie 2018.

Elevi din treizeci și trei de școli europene, din 28 de state membre și 5 țări candidate vor veni la Bruxelles și se vor adresa instituțiilor europene, prezentându-și părerea în legătură cu rolul care îi revine culturii în viitorul Europei. Vor căuta răspunsuri, vor dezbate și vor supune la vot trei propuneri, pe care instituțiile europene le vor lua în calcul în procesul de elaborare a politicilor.

Cristian Pîrvulescu va lucra cu elevii înaintea ședinței din martie, pentru a pregăti răspunsuri la câteva dintre principalele întrebări referitoare la viitorul culturii europene:

Ce este cultura europeană: este doar suma tradițiilor naționale sau există valori comune care ne fac pe toți europeni?

Care este rolul culturii și al schimburilor culturale în viața elevilor?

Ce poate face Uniunea Europeană pentru a promova cultura (cinema, muzică, dans, literatură, teatru etc.) și a proteja mai bine siturile patrimoniului cultural?

Ce rol ar putea juca cultura în renașterea economică a regiunilor și orașelor Europei?

Cum poate această renaștere să le ofere tinerilor noi oportunități, concretizate în noi locuri de muncă?

Manifestarea, intitulată „Europa ta, părerea ta!” (YEYS), este organizată de Comitetul Economic și Social European (CESE), vocea societății civile la nivel european, și constituie evenimentul emblematic al Comitetului dedicat tinerilor. Prin această inițiativă, CESE dorește să se asigure că opiniile, experiențele și ideile tinerei generații sunt luate în considerare în procesul de elaborare a politicilor UE.

Cristian Pîrvulescu este membru al CESE din 2007 și este activ în cadrul Grupului „Activități diverse”.

Lucrul cu tinerii nu este ceva nou. Îmi amintesc cum se lucra cu tinerii acum 60 de ani. Eu eram tânărul, iar familia mea mă pregătea de viață. Cei șapte ani de acasă, uneori mai mulți. Se întâmpla în "odăița" din Obor, de pe Mașina de Pâine numărul 52, lângă Fabrica de Sifoane, puțin mai înainte de barieră. Exact, dar exact, acum 60 de ani. Ninsese și noaptea înghețase zăpada. Așa că mama nu m-a lăsat să mă duc la școală, dar ea a plecat la slujba ei trăgându-și cizmulițele de cauciuc, cu fermoar, peste pantofii cu toc. Avea un cârlig special cu care trăgea fermoarul, iar tata, uneor,i trecea puțin săpun de Marsilia peste dinții fermoarului. Mama, Dumnezeu s-o odihnească, era o femeie foarte frumoasă și cochetă, mereu cu permanentul aranjat și îmbrăcată la ultima modă. Tehnician dentar, asta era încadrarea ei, a fost studentă la Stomatologie dar a intervenit un accident cu ochi, adică eu și nu și-a mai terminat studiile. A dat niște examene și mama a obținut diploma de tehnician stomatolog și certificatul de liberă profesie, așa era pe atunci. Puteai lucra la cabinetele particulare ale celor câțiva stomatologi evrei, ei erau cei mai buni, sau te puteai angaja la stat, eventual pe lângă o școală, la cabinetul respectiv. Mai toți copiii aveau probleme cu dinții și cu rahitismul, urmare hranei insuficiente și a lipsei vitaminelor. Mama a devenit asistenta profesorului Firu, la Facultatea de Stomatologie, a dat un concurs și a câștigat, ceea ce știa ea de la Facultate era superior față de școala de tehnicieni. Mama, Dumnezeu s-o ierte, avea un dar, știa să pună un diagnostic ca nimeni altcineva. Era renumită, se trimeteau pacienții la ea, ca să "se uite la dinții lor". Probabil că de la ea am moștenit "baraka"!

Pe la ora patru de seară, se strângeau ai mei în odăiță. Odăița era corespondenta livingului de astăzi. În fundul curții, desemnată de cele șapte corpuri de case ale familiei. Odăița, diminutivul nu i se potrivea, era destul de spațioasă. Lîngă ea era bucătăria cu cele două aragaze nemțești făcute din zinc și duraluminiu. O ușă cu geamuri despărțea bucătăria de odăiță. Odăița era o camera largă, dar joasă, cu tavanul jos și cu grinzi aparente frumos puse în evidență de un baiț maron. Să fi avut șase pe opt metri? Așa cred. Pentru că acolo erau puse masa ovală din lemn masiv de stejar și cu zece scaune, două se rupseseră în timpul jocurilor și a petrecerilor. Un dulap imens pe peretele din spate făcut din păr african cu o mie de seratre și ușițe și evident, cu vitrina de cristal unde odihneau paharele Baccarat și tacâmurile din argint masiv, făcute la Odessa. O canapea de piele și două fotolii, la fel, întregeau mobilierul. Iarna exista acolo o Stalingradskaia, un butoi de fier umplut cu rumeguș, care ardea mocnit cam două zile și producea o căldură toridă, mereu geamurile erau deschise. Mai exista destul loc și pentru un covor de lână de Bukhara, veritabil, pe care stăteam eu, pe o pernă, lângă sobă și… citeam cărți. Jules Verne și enciclopedii. Da, citeam enciclopediile ca pe romane, filă cu filă!

Și în sera zilei de 16 februarie 1958 ai mei s-au strâns în odăiță. Mamaie Teodora, străbunica, Uța, bunica, Marieta, mama mea, Cornelia, desenatoare tehnică, soția fratelui mamei, Jean, profesor de educație fizică și mare handbalist. Dom Pascale, zgribulit de frig de la atelier și cerând insistent ca ciorba să fie fierbinte-fierbinte. Tata de la "Radio Popular" obosit și îngrijorat de răspunderea pe care și-o asumase. Mama Dori și unchiul Vasi și… eu! Zece persoane, câte scaune erau. Era un ritual întreg în familia mea. Până se punea masa și se împărțeau bucatele, eu eram întrebat cu blândețe de dom Pascale Americanul, șeful familiei, ce am făcut și ce am învățat în acea zi la școală. În acea zi de 16 februrie nu am fost la școală, așa că le-am povestit ce am citit în Jules Verne și în enciclopedia Larousse, o ediție mai veche, dintre cele două războaie, în limba română. Toată lumea aștepta ca eu să dau raportul și să se mai răcească puțin ciorba de perișoare, omniprezenta ciorbă de iarnă în familia mea. Nimeni altcineva nu dădea "raportul". Așa mă învața familia mea să fiu responsabil și cinstit cu ea. Apoi, cu prietenii și cu țara. Mereu am spus răspicat ceea ce am făcut, pentru că nu mi-a fost niciodată rușine, nu aveam ce să ascund. A, uitasem să vă spun că la piciorele mele, sub masă, era cățelul Tommy, prietenul meu cel mai bun.

Consider că, acum, tineretul a fost părăsit. De familii și de stat. Crește cum apucă, cu exemple vulgare și grețoase oferite de presa isterică și anarhistă. De aceea tot pomenesc de Elon Musk. Este un exemplu bun, el este un băiat bun, muncește enorm și este modest. Și… citește cărți! Cartea are avantajul, față de vizualizare, că dezvolta imaginația, capacitatea de decodare a simbolurilor, cunoștințele din cărți cresc puterea decizională și capacitatea de efort intelectual.

