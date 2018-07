De cât timp locuim pe acest pământ? Bună întrebare! Santeria a pariat toți banii credincioșilor pe echipa Franței. Horoscop

Horoscop Publicarea rezultatelor cercetărilor a fost oprită politic, într-o epocă în care "marele licurici" de atunci abia fusese civilizat de vikingi în secolul VII şi creştinat în secolul X prin ukaz. Cum noi, românii, proto-românii, daco-romanii, cei dinaintea lor, puteam să ne permitem să avem o vechime neîntreruptă de locuire de douăzeci de mii de ani?





Horoscop Pe 14 iulie s-au născut Irving Stone, Ingmar Bergman, Gustav Klimt, Gerald Ford, Jules Mazarin, Lino Ventura, Lucian Bratu, George Anania, Mădălina Manole, iar pe 15 iulie s-au născut Rembrandt van Rijn, Iris Murdoch, Jacques Derrida, Forest Whitaker, Jean-Baptiste Charcot, Mario Kempes, Costin Nenițescu, Florin Mihăilescu, Eugen Filotti

Horoscop În calendarul creştin-ortodox pe 14 iulie sunt Sfinţii: Achila, Iust, Iraclie şi Nicodim Aghioritul. Pe 15 iulie sunt Sfinţii: Chiriac, Iulita, Iosif din Tesalonic și Vladimir, Luminătorul Rusiei.

Horoscop "Evenimentul zilei" din 14 iulie 1789 a fost "cucerirea şi distrugerea Bastiliei" unul dintre momentele mai mult, sau mai puţin, importante, ale Revoluţiei franceze. Revoluţie care, am fost intoxicaţi cincizeci de ani, cum că, a fost opera maselor populare care luptau împotriva oprimării şi a regalităţii. Nobilii francezi, care mai au şi astăzi urmaşi de marcă, chiar „sang royal”, spun din vârful buzelor că episodul Bstiliei se poate rezuma în câteva cuvinte: nişte infractori au dărâmat închisoarea în care fuseseră deţinuţi. Punct!

Ca orice revoluţie, sau loviluţie, se pare că a fost opera "securităţii şi a activiştilor" iar cetăţenii din Paris, cei fără chiloţi, au murit pe capete plătind preţul sângelui pentru complotiştii oportunişti veniţi la putere. Un exemplu: spuneam zilele trecute că autorul "Declaraţiei drepturilor omului" a fost cetăţeanul Lafayette. Care era... marchiz?!! Iar puterea a fost preluată, de fapt, de inflexibilii iacobini, republicanii cei duri, unii dintre ei fiind nobili, alţii masoni, alţii şi nobili şi masoni, care mai conduc şi astăzi Franţa, sigur, din umbră! Apoi, Franța a devenit imperiu! Unde este, iubiţilor istorici, lupta de clasă?

Horoscop "Evenimentul Zilei" din 15 iulie 1099 a fost readucerea creştinismului de unde a plecat. Cruciaţii, conduşi de Godfrey şi Robert de Flandra şi Tancred de Normandia au cucerit Ierusalimul. Guvernatorul musulman s-a predat în mod simbolic în Turnul lui David spunând o formulă ciudată: "Vă predau acest oraş, care nu a fost al meu, dar nu va rămâne nici al vostru!"

Singurul care a înţeles despre ce era vorba a fost Ali Hassan Mushirzadeh, un Kotub, grad înalt în Frăţie, ambasadorul Bătrânului din Munte pe lângă cruciaţi. Bătrânul din Munte, care conducea temuta sectă a asasinilor ismaeliţi a avut o vremelnică alianţă cu cavalerii cruciaţi, iar ştiinţă sufică de la Alamut, fortăreaţa impenetrabilă a Bătrânului, a stat la originea nucleului ezoteric care a format Ordinul Templierilor.

Horoscop Ambasadorul ismaelit a cerut cruciaţilor ca toţi evreii să fie alungaţi din Ierusalim. Nu a fost ascultat, dar ştia el ce ştia, pentru că Oraşul Celor Trei Credinţe a fost recucerit nici nouă sute de ani mai târziu de adevăraţii proprietari, de evrei. Ce sunt nouă sute de ani pentru popoare care au o vechime de peste 7.500 de ani!

Din nefericire într-o lume unde se cere actul de naştere, hârtia, dovada, noi nu avem aşa ceva. Traco-geto-dacii considerau scrisul un pericol, o activitate ce te golea de "vril". Este foarte adevărat, să întrebăm spiritul lui Balzac cât consuma, cât bea şi mânca ca să scrie atâta cât a scris!

Horoscop Academicianul Vasile Pârvan îşi începe monumentala operă "Getica" cam acum 3.500-4.000 de ani, bazându-se pe documente antice şi arheologia de atunci, începutul secolului XX.

Săpăturile arheologice ale Institului Nicole Iorga, ale Universităților şi ale Academiei au ajuns, însă, la sfârșitul anilor 50, la un rezultat greu de crezut. Provenite din şantiere arheologice foarte îndepărtate unul de altul: Ripiceni, Bratei, Alexandria, Medgidia, Arad, Cluj etc, probele au fost duse de tatăl meu, pe atunci șeful muzeelor, în Marea Britanie spre a fi datate cu noua, pe atunci, tehnologie, a carbonului radioactiv. Rezultatele au fost surprinzătoare.

Horoscop Savanţii britanici au fost surprinşi şi au cerut repetarea testelor, pe banii lor. În cazul britanicilor asta spune ceva! Ştiu din convorbirile tatălui meu cu alţi istorici, convorbirile aveau loc în casa noastră de pe Popa Petre, din București, că ar fi fost vorba despre o locuire permanentă, neîntreruptă pe o perioadă superioară cifrei de 20.000 de ani! Nu s-a publicat nimic, nu ştiu ce s-a petrecut cu documentele respective, cei implicaţi sunt într-o lume mai bună. Aceaste descoperiri au fost catalogate imediat de Mihail Roller și de alții ca el, ca fiind neștiințifice. Dumnezeu mai știe, doar El, unde mai sunt descoperirile arheologice și protocoalele de datare cu carbon radioactiv!

Horoscop Dar cu siguranţă, publicarea rezultatelor cercetărilor a fost oprită politic, într-o epocă în care "marele licurici" de atunci abia fusese civilizat de vikingi în secolul VII şi creştinat în secolul X prin ukaz. Cum noi, românii, proto-românii, daco-romanii, agatârșii, cei dinaintea lor, putem să ne permitem să avem o vechime neîntreruptă de locuire de douăzeci de mii de ani?

Am vorbit de istorie pentru că iată, zilele acestea se sărbătoresc vechi datini populare. Aproape două săptămâni pe care le-aş denumi "în aşteptarea bobului de grâu".

Ciurica, Chiriac Şchiopul, Ziua Femeilor, Circovii Mărinei.

Horoscop Sunt sărbători vechi feminine, poate de douăzeci de mii de ani, ale zeiţelor Kibele, Semele şi cabira Axiokersa, moştenite de traci, geţi şi daci de la pelasgi și agatârși, probabil, dacă nu chiar de la dolicocefalii (cu capul lung) cei misterioşi care au locuit prin toată Europa zeci, sute de mii de ani înainte de sosire brachicefalilor (cu capul rotund) indo-europeni.

Şi în ziua de astăzi serbarea se ţine tot trei zile, după numărul zeiţelor pământului, rodului şi a iubirii, serbarea geto-dacică de trei zile, cea din poveștile populare și basme.

Se spune că astăzi, 15 iulie, este singura zi din an când o femeie poate să-şi bată bărbatul (Speranţia). Nu se împrumută, nu se dă nimic din casă.

Horoscop Chiric Şchiopul cine să fie? Vechiul nostru prieten Lupul Şchiop, care se alintă şi el pe lângă zeiţe, că îi este şi lui drag să fie iubit şi mângâiat!

După cum se spune în popor: "Să te ferească Dumnezeu de bătaia chiorului şi de dragostea şchiopului, ori de omul însemnat, să-ţi tai poala şi să fugi!" (Pamfile, pagina 108).

Horoscop Dar, în email pe lângă o corespondență foarte consistente, parcă nu ar fi plecată lumea în vacanțe și concedii, am primit o comunicare de la un prieten din Havana, care m-a făcut să râd, cu toate că era vineri, 13 și am avut la aventuri, cât într-un film horror. Dar, am supraviețui și asta datorită cățelușei mele, cea frumoasă și grăsuță, Miki. O să vă povestesc altă dată.

Horoscop Ei bine, babalu Santos, seful Santeriei din Havana a pariat toți banii credincioșilor pe echipa Franței. Aproape nouă milioane de dolari, care, dacă rugile către Yemaya sunt ascultate o să-i aducă un câștig deloc mic. Să ne amintim că, în general, cotele de pariuri pentru Franța sunt de 1,94 iar pentru Croația de 5,30. Babalu Santos a spus ca sunt banii credincioșilor, nu ai lui și că probabil o să fie folosiți ca să fie trimiși copiii la școală. În Havana, în Cuba, analfabetismul este de 23% iar abandonul școlar de 54%. Santerie, catolicism, protestanți, mormoni – puțin mă interesează, dacă trimit copiii la școală, fac o faptă bună! Întrebat de ce a pariat pe Franța, babalú Santos a spus ca in Maison de Baron Samedi cand a fost evocată zeița Yemaya, Madona de Regla, protectoarea Havanei și a Cubei, i s-a părut că Yemaya a spus o vorbă în franceză. Și apoi, nu este Ziua Națională a Franței? Sper că babalú Santos o să câștige și o să fie mai mulți copii la școală!

Până atunci eu o să fac curat, cățelușele năpârlesc și trebuie să iau măsuri, cu marele aspirator cu apă, singurul care trage părul de pisică și de căței din covoare și de peste tot! Așa că am ce face în acest weekend, sper că Vladimir Vladimirovici să nu se joace iarăși cu mașina lui de produs cutremure, cum face în aproape fiecare weekend, are timp – ei, glumeam, doar mâine este o altă zi!

NOTĂ După cum știți vă aștept la o discuție civilizată, politicoasă și sper erudită, numai la dom.profesor@gmail.com. Postările de pe forum se șterg imediat, sau imediat ce dau de ele. Am explicat de ce, de nenumărate ori!

٭ ٭ ٭

horoscop

BERBEC Nu te enerva din cauza unor nimicuri sau a unor inexactităţi de comunicare. Fii deosebit de precis în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Un semn de foc iţi poate purta noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada a weekend-ului 14, 15 iulie ai ceva noroc. Asta nu înseamnă că ai să câştigi la loto, la casino sau la orice alt joc aranjat. Poziţia lui Venus indică prietenii noi şi petreceri reuşite, asa ca fă un tur de telefoane pe la prieteni ca să vezi de unde sare invitația. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Surprize plăcute şi mai puţin placute, situaţii care evolueaza spre întorsaturi neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile weekendului.

horoscop

TAUR Sâmbătă, domeniul avantajat este cel al noului. Astăzi este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini, de oameni noi. Mult entuziasm şi optimism şi o privire mai filozofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile verii. Care delicii, costă din ce în ce mai mult! Stelele şi conjunctura astrologica te avantajeaza astazi, protejandu-te eficace impotriva atacurilor familiei şi prietenilor care vor neapărat să te scoată la plimbare, sau la nu ştiu ce festival sau concert. Tu vrei la munte! Duminica trebuie sa eviti asumarea de angajamente și responsabilități pe termen lung, să nu faci promisiuni bombastice pe care apoi să le regreți.

Pagina 1 din 2 12