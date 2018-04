Starețul Dionisie despre Răstignire și vopsirea ouălor. America are destui, avem și noi nevoie de supereroi? Horoscop

Horoscop Așa s-au făcut ouăle roșii, nu de altă culoare și în casa tatălui meu și așa o să le fac și eu în singurătatea pustniciei mele. Numai roșii, ca Sângele Domnului! Superstiția spune că, câte ouă de altă culoare decât roșii ai în casă atâtea necazuri mari o să ai până la Crăciun. Să nu ziceți că nu v-am spus!





Horoscop Pe 6 aprilie s-au născut James Watson, Harold Edgerton, Harry Houdini, Anthony Fokker, D.W. Douglas, Gerry Mulligan, Buch Cassidy, Gustave Moreau, Valentina Vladimirovna Tereșkova, Al. George, Cornel Constantiniu, Gheorghe Zamfir.

Horoscop În calendarul creştin ortodox fix sunt Sfinţii: Irineu, Eutihie, Platonida şi Grigorie Sinaitul. Vinerea Mare. Zi aliturgică, post negru. În „Kalendarul” vechi, al dacilor, nimic de semnalat, nimic de sărbătorit.

Despre semnficația zilei de astăzi, Vinerea Mare, despre obiceiuri și superstiții, tot am scris în ultimii șapte ani de zile. Așa că anul acesta o să vă fac părtași, dragi lupi, padawani și hobbiți de spusele starețului Dionisie, atonitul.

Odată, cred că era chiar în anul loviturii de stat din România l-am găsit pe bunul stareț Dionisie Ignat tare nedumerit și mirat. Trecuse pe acolo un mare istoric american, un evreu de origine română, creștin ortodox. Și îi împărtășise rezultatele cercetărilor lui de o viață în cristologie. Ieroschimonahul s-a uitat la mine într-o parte cum facea uneori: ”Constantine, știi să păstrezi o taină?” Am zis, da, și bunul atonit abia aștepta, mi-a spus-o dintr-o răsuflare. Am simțit că este mai bine să mă așez pe banca de sub măslin. Greutatea informației era mare. Nici mai mult nici mai puțin, americanul calculase pe baza informațiilor istorice data exactă a Răstignirii Lui Hristos. Dar de ce nu se folosește data exactă, ci Sf.Paști sunt un reper mobil, am întrebat. Tu vorbești, păcătosule, cu astrologia ta cu tot, creștină, fie, nu înțelegi că la Niceea în anul 325 când s-a stabilit formula de calcul a Sf.Paști s-a legat Cosmosul, Soarele de Pământ și anotimpuri, de ritmurile agricole și calendarele oamenilor, luând ca reper fix echinocțiul de primăvară? Este o înțelepciune profundă în această hotărâre a primului consiliu ecumenic!

Horoscop Americanul o să spună, o să publice? Întreb. Nu, răspunde atonitul, nici eu nu o să spun. Așa că m-am hotărât că nici eu, adică amărâtul de pustnic în rodaj, nu o să spun ziua exactă din calendar a Răstignirii. Sunt unele lucruri care trebuie să rămână așa cum au fost, nu tot ce este mai nou este și mai bun!

Horoscop Dar o să vă spun părerea ieroschimonahului de la Colciu despre vopsitul ouălor. ”Constantine, nu fii prost, la tine în casă să nu fie decât ouă roșii, că roșu a fost Sângele Lui Hristos, nu verde, sau galben. Aud că femei nebune fac fel de fel de decorațiuni ba unele scriu și încondeiază ouăle. Mare păcat, cum să scrii și să faci desene pe Sângele Domnului?!”

Nu am fost prost în privința asta, am fost în altele. De când mă știu, de la casa cea mare a bunicului Pascale, Dumnezeu să-l odihnească, eu nu am pomenit ouă de Sf.Paști, decât roșii. Așa s-au făcut ouăle roșii, nu de altă culoare și în casa tatălui meu și așa o să le fac și eu în singurătatea pustniciei mele. Numai roșii, ca Sângele Domnului! Superstiția spune că, câte ouă de altă culoare decât roșii ai în casă atâtea necazuri mari o să ai până la Crăciun. Să nu ziceți că nu v-am spus!

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți, după cum raportează ”The Washington Post”, supereroii există, în carne și oase și mulți, foarte mulți mușchi! Un studiu recent, făcut de FBI arată că pe teritoriul Statelor Unite ale Americii își desfășoară activitatea, cu succes, nu mai puțin decât 216 supereroi. Majoritatea lor este înregimentată în ”Real Life Super Hero Movement” un fel de sindicat profesional al vigilenților.

Horoscop De exemplu Seattle este supravegheat de ”Phoenix Jones” un negr… pardon, afro-american, fost infanterist marin, din trupele de commando. Cinci nopți pe săptămână îmbrăcat în costumul lui de supererou și mascat - costum care aduce puțin, puțin mai mult, cu Batman - Phoenix Jones patrulează, uneori împreună cu câțiva prieteni, cartierele cu probleme. De când acționează supereroul, furturile din mașini au scăzut cu 22%, bătăile între găștile de cartier nu au mai avut loc, iar dealerii de droguri au trebuit să plece din calea lui.

”DC's Guardian”, cu un costum star and stripes, ca și Captain America, patrulează cu băieții lui, zona dubioasă din spatele Capitoliului. Românii americani știu despre ce cartier vorbesc.

În Minneapolis este ”RazorHawk” un luptător profesionist, un ”pro wrestler” neînvins cincisprezece ani la rând. Niciun răufăcător nu vrea să-l întâlnească!

Horoscop Să nu-l uităm pe ”Dark Guradian” care păzește Central Park din New York. Are un obicei rău, foarte rău! Îmbrăcat numai în negru și cu cagulă tot neagră se strecoară noaptea lângă drogați sau dealeri de droguri și le urlă în ureche cu un amplificator de 500 W: "This is a drug-free park!" Bun, le face și o poză cu un flash orbitor, luat de la armată. La terminarea turei se duce la secția de poliție și depune pozele.

Horoscop Și exemplele pot continua, sunt și multe femei supereroine, dar nu patrulează niciodată singure. De exemplu CatWoman și WonderGirl. Ceea ce este de menționat este că sunt mulți, foarte mulți, supereroi afro-americani. Este foarte politic corect!

Horoscop Nu de puține ori un supererou a fost adus la spitalul de urgență cu plăgi împușcate, sau cu un cuțit înfipt în spate. Spre lauda medicilor, ei lăsau tot și se ocupau cu prioritate de supererou, îl peticeau și îl puneau cât mai repede în stare de... supererou! Pe lângă costumele caracteristice și măștile asortate, supereroii sunt echipați ca pentru război. Veste antiglonț din kevlar, gulere rezistente la străpungere, cotiere și genuchiere din aliaje de titan, jambiere și plăci de armură din plasticul folosit la F-117. Armamentul este divers, de la electroșoc și tonfă la mitraliera Gattling de 30 mm, trecând prin Colt Python și săbii katana.

Horoscop Probabil că o parte dintre domniile vostre, dragi lupi, padawani și hobbiți o să obiectați că acești supereroi își fac de cap, fac singuri dreptate. Ei bine, nu este așa! America este o țară liberă. Vigilenții supereroii își desfășoară activitatea sub incidența celui de al doilea Amendament, pe scurt: ”cetățenii americani pot forma miliții și pot purta arme” spre apărarea lor, a altora și a proprietății, a statului, în general. Un Mare Juriu a consfințit legalitatea activității supereroilor în anul 1998 și a autorizat funcționarea Real Life Super Hero Movement.

Ceea ce este de domeniul anecdotic, este că un grup de ”Terminatori” de pe vremea când Arnold Terminatorul era guvernator, vorbim despre Statul California, ei bine, grupul a făcut ordine exemplară în cartierul pe care-l locuia, din Sacramento. Ca urmare prețul proprietăților de acolo a crescut cu 45% pe piața imobiliară, fiind o zonă sigură!

Oare, are nevoie România de supereroi?

Gândiți-vă un pic, cu creierul domniilor voastre, nu doare, fără prejudecăți și fără politic corect. Ca și când ați auzi prima dată despre acest subiect!

Am ceva de lucru, o să vă povestesc altă dată, apoi o să deschid radioul și o să ascult Radio Trinitas, sau o să-l prind pe net, văd eu, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

٭ ٭ ٭

horoscop

BERBEC Transformă “încăpăţânarea” ta proverbială în tenacitate şi termină proiectele personale pe care le-ai început. Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. La mulţi ani! Sigur, dacă este ziua ta… Dimineaţa ai o problema cu o factură. Cel mai probabil nu ai bani să o achiţi. Nici o problemă, pune-o lângă celelalte neachitate pentru că “necinstit nu este cel care este sărac ci cel care cere prea mult” – spune o vorbă veche din Azerbaidjan.

horoscop

TAUR Atenţie la un partener sau “prieten”. Saturn afectat indica o indiscretie. Paranoia bine temperată este una dintre cele mai blânde boli ale zodiei, aşa că, probabil că ţi se pare. Supraveghează-ţi regimul alimentar, nu bea băuturi foarte reci şi așa poți reuşi să eviţi răceala si viroza. Oricum, ştii că ai o alergie la prostie, aşa că nu intra în discuţii inutile. Lumea este aşa cum este şi nu o s-o faci tu mai bună, sau mai inteligentă. Vorba veche spune că cel deştept cedează. Sigur, este un simbol. Care simbolism nu se aplică întotdeaună că doar nu o să laşi tu tâmpiţii să prevaleze. Cu sănătatea stai binișor, în orice caz mult mai bine decât cu banii!

Pagina 1 din 2 12