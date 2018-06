Somn ușor, somn profund, somn odihnitor. Cât timp dorm oamenii de succes. Horoscop

Horoscop Mai mulți dintre domniile voastre mi-ați scris că aveți probleme cu somnul. Viața s-a făcut foarte grea, amenințări din toate direcțiile, relațiile dintre oameni sunt tensionate, violența a atins cote nemaivăzute, domnește incompetența, nepăsarea și nesimțirea. Știu, aveți suficiente motive să nu aveți un somn bun!





Horoscop Pe 25 iunie s-au născut Antonio Gaudi, George Orwell, George Michael, Hermann Oberth, Doru Stănculescu, Dorinel Munteanu, Paul Gherasim, Şerban Papacostea, Iulia Buciuceanu.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox este, pe 25 iunie, Sfinții Dionisie, Dometie şi Fevronia. Nimic în ”Kalendar”.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, mulți dintre domniile voastre mi-ați scris că aveți probleme cu somnul. Viața s-a făcut foarte grea, relațiile dintre oameni sunt tensionate, de peste tot prostie și amenințări, violența a atins cote nemaivăzute, domnește incompetența, nepăsarea și nesimțirea. Știu, aveți suficiente motive să nu aveți un somn bun!

Haideți să discutăm un pic despre somn - teoretic, o treime din viață o petrecem dormind!

Horoscop Somnul este o stare fiziologică reversibilă de refacere a organismului prin care se pierde, temporar, starea de conștiință. Unii specialiști, în special cei de modă veche, afirmă că avem nevoie de aproximativ 7-8 ore de somn zilnic. Ritmul circadian, un ritm biologic, se referă la ritmurile fiziologice zilnice ale organismului și la comportamentul legat de prezența luminii-întunericului pe durata unei zile (24 de ore). Parametrii fiziologici sunt legați de ritmul inimii, frecvența respirației, secreția de hormoni, temperatura corpului, ciclul somn-veghe. Sediul acestui orologiu se află într-o zonă din creier numită hipotalamus.

Horoscop Somnul este de două feluri, din punctul de vedere medical și al Institutului de Studiu al Somnului, din State: REM (rapid eye movement) și non-REM (non rapid eye movement), cu patru stadii de profunzime 1,2,3 și 4. Nu se cunoaște cu exactitate de ce alternează aceste faze ale somnului. Ceea ce se cunoaște este proporția mai mare de somn non-REM (circa 75-80%) în comparație cu somnul de tip REM (circa 20-25 %) din timpul total de somn.

Horoscop Statistic, în medie, deci, nou-născuții, al căror ritm circadian nu s-a format, dorm, în medie, 18 ore pe zi. Copiii mici își reduc perioada de somn la circa 12 ore. Adolescenții au nevoie de 9-10 ore de somn, adulții de 7-8 ore, iar vârstnicii au un somn deficitar, cu variații mari de durată. Repet, în medie! Durata și calitatea somnului variază mult, au arătat studiile recente, de la persoană la persoană.

8 ore de muncă, 8 ore de somn, 8 ore de timp liber! O lozincă generoasă, pentru care, în secolul XIX, s-a murit pe baricade!

Horoscop Dar, în ziua de astăzi, somnul de 8 ore rămâne numai o lozincă! Dacă vrei să fii o persoană de succes, trebuie să dormi mai puțin de 8 ore pe zi!

Bill Gates afirma recent că doarme 7 ore pe noapte și că-i pare rău că nu poate dormi mai puțin: ”…he confessed an envy of short sleepers, who had so much more time to learn, work, and play”. Întotdeauna, înainte de culcare, citește, cel puțin o oră, o carte bună.

CEO of Twitter și Square, Jack Dorsey, a declarat că doarme cam 6 ore pe noapte: ”Up at 5 hours, meditate for 30 minutes, 7 minute workout times, 3 minutes make coffee, check in. I sleep from 11pm-5am usually. Blackout shades help. Meditation, and exercise!"

Oprah Winfrey spune că doarme cel puțin 6-7 ore pe noapte. ”She mediates twice a day, once in the morning and then again, before going to bed.”

Ken Chenault, Președinte și CEO al American Express, doarme 6-7 ore pe noapte. Înainte de a adormi își face bilanțul zilei și face un plan în trei puncte pentru ziua următoare.

Cel mai puțin doarme Warren Buffet, probabil de aceea are 82 de miliarde $! ”Profetul din Omaha” doarme doar cinci ore pe noapte! ”Cum să dorm, bursa nu doarme niciodată!”

Elon Musk, preferatul meu, doarme cam șase ore, șase ore și jumătate pe noapte. Tot atât doarme și Vladimir Vladimirovici Putin. Hitler și Stalin dormeau la fel de mult, șapte ore pe noapte. Sigur, dacă pe Stalin nu-l lua vodca la vale!

”Sleepless Elite”, elita fără somn, este formată din nume celebre: Donald Trump, cu un somn de 3-4 ore pe noapte, de când se știe. Sergio Marchionne, CEO Chrysler Fiat, doarme doar patru ore pe noapte, pentru că se trezește la ora 03:30, ora coastei de Est, în fiecare noapte, ca să ia, în timp real, deciziile care se impun, față de bursele europene care se deschid la acea oră. Indra Nooyi, CEO Pepsico, doarme patru ore pe noapte, la fel și Marissa Mayer, CEO la Yahoo! Aceasta din urmă spune că dacă doarme MAI MULT – o doare capul cand se trezește!

Specialiștii de la Institutul Somnului spun că există o mutație genetică, ”gena Thacher”, pe care o are mai puțin de 1% din populația globului, care permite o refacere rapidă a organismului, la un somn de numai câteva ore.

Horoscop Așa cum 11% din populația Europei are mutația genetică, Delta-32, ceva cu o proteină de pe suprafața celulei care nu permite virusurilor să pătrundă în celule, sau cam așa ceva. Mutație care a permis europenilor respectivi să reziste ciumei sau infecțiilor virale, ba chiar infectării cu SIDA. Unul dintre motivele pentru care Corneliu Mănescu m-a trimis în misiuni, în cele mai periculoase și mai împuțite țări din lume, a fost că doctorul Manuchian, de la Institutul Cantacuzino, unde se făceau analize aprofundate pentru diplomați și lucrătorii de comerț exterior, a informat Centrala de Externe că eu și încă o fată, Adriana, avem mutația Delta 32. Țin minte că am făcut acele analize 11 persoane, alese pe baza dosarului medical, analizele erau scumpe și durau mult. Nici ea și nici eu nu ne-am îmbolnăvit niciodată de nimic și am trecut și lucrat prin zone de epidemii de holeră, tifos, febră tifoidă, hepatite - nu am făcut niciodată, niciun vaccin, nu am luat chinină. Dar am respectat igiena personală stabilită tot de dr. Manuchian.

Horoscop Acum trebuie să vă spun un secret în ceea ce privește somnul bun, somnul profund, somnul odihnitor. Dragi lupi, padawani și hobbiți, pentru ca să se refacă rapid, oamenii de succes iau Melatonină. Ce este melatonina? Melatonina este un hormon secretat de glanda pineală cu rol în reglarea ritmului circadian. Melatonina este secretată pe timp de noapte și induce somnul. O pastilă de Melatonină de 3 mg, luată cu o oră înainte culcării, asigură un somn plăcut și o refacere rapidă. Alții spun că un pahar de lapte cald, cu puțin wiskey are același efect. Sau, o partidă bună și completă de amor! Câte bordeie, atâtea obiceiuri, dar nu toate bordeiele au succes! Atenție, Melatonina este un hormon, un medicament potențial periculos, se ia numai cu avizul medicului!

Horoscop Mai sunt atâtea de spus despre pozițiile de dormit, tehnici de inducere a somnului, dacă ai insomnie etc etc, dar mi s-a făcut așa de somn! Cât timp dorm pe noapte? Acum, cam cinci ore, până acum câțiva ani doar trei-patru ore. Ar fi culmea să am și gena Thacher, dar după cum se știe, nu pică două bombe în același loc – am fost întotdeauna curios și pasiunea cititului îmi transforma noaptea în zi. Copil fiind, citeam cu lanterna sub plapumă, ca să nu se vadă lumina din camera mea, apoi mi s-a acceptat obiceiul de a adormi la ora 2 noapte și să mă trezesc la ora cinci și jumătate. Când, vara, răsărea soarele. Iarna dormeam mai mult cu o oră. Este adevărat, când mă întorceam de la școală îmi făceam o siestă de vreo jumătate de oră, moțăiam pe canapea cu o carte în brațe.

