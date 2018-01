Horoscop ”Secret deosebit de important” era scris pe documentele gasite în două dulăpioare cu sertare aflate intr-un anticariat din Canberra

Horoscop Drăguțul magazin mai avea mobilă office de la căderea guvernului laburiștilor australieni la alegerile din 2013. Scaunele din piele, pivotante pe rotile, birourile, mesele de ședințe etc s-au vândut primele, prețurile nu erau mari, iar mobila este bine întreținută, se știe că laburiștii sunt zgârciți.





1 februarie

Horoscop Pe 1 februarie s-au născut John Ford, Boris Elţîn, Clark Gable, Claude Francois, Ştefan Luchian, Petru Popescu, Nicolae Breban, Aurel Calotă, I.M. Ştefan, Lucian Grigorescu, Oscar Lemnaru.

Horoscop Sinaxar, în calendarul creştin-ortodox este Înaintea-prăznuirii Întâmpinării Domnului. Sfântul Trifon, din părţile Frigiei, Sfintele Perpetua şi Felicitas.

Horoscop Tradiţional, în „Kalendar” februarie începe cu prima zi, din un alt ciclu de trei zile, numit Martinii de iarnă, zi care nu este dedicată marelui plantigrad, ursul, care încă mai hiberneză câteva săptămâni, ci, din nou, lupilor.

În calendarul păstoral Sf. Trif este asimilat deseori cu Lupul Şchiop. Pentru că şi Sfântu este betegit – i s-a tăiat nasul, pentru că a fost necuvincios şi a întors-o pe Maica Domnului din drum. Gândirea populară este la fel ca la jocul acela vechi pe calculator, care se numea „Lemmings”. Sf. Trif este un „opritor” care o întoarce din drum pe Maica Domnului!

În această istorie găsim experienţa plină de amărăciune a omului de rând, a poporului umilit. Chiar şi atunci când avea dreptate şi făcea un lucru bun, amărâtul din popor era pedepsit pentru că nu s-a purtat cum trebuie. Nimic nou sub soare!

Horoscop În calendarul agricol ziua de 1 februarie este, mai bine zis era, foarte importantă. Sf. Trifon i se conferă puteri asupra „goangelor”, insectelor dăunătoare. Dar, în primul rând este, mai bine zis a fost, o sărbătoare a viticultorilor, a viţei de vie.

Sub acest aspect Sf. Trifon este ecoul, poate chiar urmaşul zeului Dionysos, fiul marelui Zeus şi a frumoasei, dar muritoarei Semele. Obiceiurile practicate demult sunt cele ale micilor Mistere Eleusis.

Horoscop Lupul Şchiop este eclipsat, sau reprezentat, de Sf. Trif cel cu nasul tăiat şi mai spun oamenii, cam nebun la cap. Nebunia a trezit în toate culturile umane un respect religios, pentru că „nebunii spun adevărul”.

”Pe un munte într-o ţară foarte-ndepărtată, Stă un om cu ochii-nchişi şi spune ce ne-aşteaptă. Lumea nu-l ascultă, îl crede un nebun, Căci vorbele lui sunt ca nişte lovituri de tun. El stă singur şi liniştit, Dar în ochii lui închişi. Vede al lumii asfinţit!” Da, Phoenix, sigur că da, l-am văzut pe nebunul cu ochii închiși, în Tibet. Uneori îl văd și în oglindă. Nebun întru Domnul, cel mai înalt titlu la care râvnește, în secret, orice cleric. Și călugărul Cristian, protosinghelul, a trecut printr-o nebunie a credinței. Credința lui este puternică ca oceanul și pură ca zăpezile de pe Everest. De aceea a fost rechemat la lavra de care ținea și a fost ales stareț.

⃰ ⃰ ⃰

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți în Federația Australia am câțiva prieteni de corespondență. Români care s-au stabilit acolo, unii de zeci de ani, muncesc mult, sunt nemulțumiți de legislația de la antipozi, dar poate fi mulțumit un bun roamân? O familie foarte drăguță s-a stabilit în Canberra, capitala federală. Mi-au trimis o mică corespondență, ceva ce au auzit și ei și a fost și pe BFMTV. Canberra este un oraș cochet, nu foarte mare, cu clădiri vechi și noi, bine potrivite, multă verdeață, multe oglinzi de apă și bulevarde largi. Sediul guvernului federal.

Multe magazine, buticuri. Pe o stradă din Nord se află un magazin de mobilă ”second hand”. Principalii furnizori sunt guvernul și agențiile federale. Obiceiul în Australia este ca atunci când se schimbă guvernul să se schimbe și mobila! Bun obicei, știam eu un banc cu niște curve și mobilă… nu, nu este nicio apropiere între curve și politicieni… sau este?!

Horoscop Cert este că drăguțul magazin mai avea mobilă office de la căderea guvernului laburiștilor australieni la alegerile din 2013. Scaunele din piele, pivotante pe rotile, birourile, mesele de ședințe etc s-au vândut primele, prețurile nu erau mari, iar mobila este bine întreținută, se știe că laburiștii sunt zgârciți. Mai rămăseseră două dulăpioare cu sertare, metalice, bine încuiate, fără chei. Săptămâna trecută s-a găsit un cumpărător. A fost chemat un lăcătuș care s-a chinuit câteva ore până să deschidă, fără să strice, sertarele.

Am avut impresia că suntem pe Insula Comorilor și că am desfăcut lada tezaurului, a declarat proprietarul magazinului. Toate sertarele ereu pline cu dosare și hârtii, hărți, alte dosare. Pe toate scria: ”Secret”, ”Strict Secret”, ”Secret de Stat”, ”Secret deosebit de important”.

Horoscop Peste patru sute de dosare privind securitatea națională, dotarea armatei federale, interesele federației în Orientul Mijlociu și Apropiat, secrete din Afghanistan, date sensibile obținute prin spionarea vecinilor Australiei, strategii guvernamentale pe zece ani de zile, date secrete despre membrii guvernului și alți politicieni de marcă etc etc etc.

Malcolm Turnbull, primul ministru al federației-continent, a declanșat o anchetă urgentă ca să se stabilească cum a fost posibil așa ceva.

Horoscop Acuma dacă asta este situația, îl rog pe dom’ prim ministru al Australiei să nu se supere, dacă tot au ajuns programele secrete ale guvernului pe mâna publicului și nu și-au dat seama în cinci ani de zile că le lipsesc, înseamnă că nu le mai trebuie guvernului lui, așa că să facă bine și să le traducă în românește și să le trimeată la Palatul de pe Calea Victoriei. Așa poate și Guvernul României o să aibă niște programe de guvernare bune, făcute cu cap și pe termen lung. Este o singură problemă. Noi nu avem canguri…

Dar avem certitudinea că mâine este, o altă șansă, o altă zi!

⃰ ⃰ ⃰

horoscop

BERBEC Orice regulă, orice constrângere devine astăzi o povară grea. Libertatea individuală este importantă pentru tine, dar şi pentru alţii. Onorează promisiunile făcute. Nu lua decizii importante. Este bine să eviţi, daca poţi, subiectele cu caracter delicat. Lămureşte programul tău de astăzi şi unele “răceli” cu partenerii fie că sunt de afaceri sau de amor. Fraza care „se poartă” este : “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”. Şi se adugă : “O să avem cu toţii de câştigat!”. Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii. Ţii la “libertatea” ta ta şi chiar vrei să te bucuri de ea cum vrei tu - nu cum vor alţii. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, aşa că poţi avea o surpriză plăcută. Nu uita că in dragoste, ca şi în politică, este relativ uşor să caştigi increderea, dar este extrem de greu să-ţi respecţi promisiunile făcute.

horoscop

TAUR Nu lăsa pe un bun prieten, coleg sau rudă să se facă de râs, sau să te decepţioneze. Ia-l cu binişorul şi dă-i soluţia corectă. Astăzi eşti dinamic şi convingător, trebuie să reuşeşti! Dimineața lasă analizele sofisticate pe altă dată. Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discuțiile avute in ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajeaza sa fii elocvent si sa ai ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. In orice caz, trebuie sa dai dovada de discretie, diplomatie si eleganta. Iluziile pe care ţi le-ai facut in ceea ce privea pregatirea şi performanţa unor persoane din anturajul tau se spulberă azi ca fumul de ţigara! Nu-ţi fă niciun program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!

