România va fi inundată cu automobile electrice. Peste câțiva ani motoarele cu ardere internă vor deveni ilegale. Horoscop

Horoscop Pe 12 iulie s-au născut Gaius Iulius Caesar, Henry David Thoreau, Amadeo Modigliani, Pablo Neruda, George Eastman, Jorj Voicu, Alexandru Ivasiuc, Dan Apostol, Radu Enescu.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos, Proclu, Ilarie, Mihai Maleinul, Veronica și Paisie Aghioritul. Nimic în ”Kalendar”.

Horoscop După ce a fost sigur că toți puștii au fost salvați din peșteră, a fost la spital și i-a numărat, Elon Musk, împreună cu inginerii lui a părăsit Thailanda și în aceiași zi, marți, 10 iulie, a ajuns la Shanghai. Era așteptat cu mare ceremonial chinezesc, Elon Musk a zâmbit stingherit și a spus că nu prea are timp, să se treacă la afaceri. Afacerea care însemna semnarea unui acord între Tesla și singurul producător particular de automobile din China. Războiul economic SUA-China privește numai statul chinez, particularii nu sunt sub embargou, sau politici discriminatorii. Sigur, particularul chinez, al cărui nume îl am numai în ideograme, nu știu cum se cheamă, am primit și eu, ca toți consilierii, aprobarea Partidului Comunist Chinez de încheiere a contractului, ei bine, particularul chinez primește subvenții foarte generoase din partea statului ca să fabrice automobile electrice. Dar, subvențiile nu înseamnă proprietate! Contractul prevede construirea în China, în regiunea liberă Shanghai a mai multor ”Gigafactory”. Prima, urmează să îi fie pusă piatra de fundație la 1 octombrie, anul acesta, și se pare că pe la jumătatea anului viitor va începe producția, care atunci când va ajunge la regimul nominal va produce 500.000 automobile electrice pe an. Aprobarea PCC este pentru 3 milioane de automobile electrice pe an, de diferite tipuri și folosințe.

Horoscop Elon Musk, astăzi, 12 iulie continuă întâlnirea cu vice premierul Wang Yang și vor discuta atât despre automobilele elctrice cât și de o cooperare în spațiu, în explorarea planetei Marte.

Republica Populară Chineză are o particularitate în ceea ce privește energia electrică. Are cele mai mari hidrocentrale din lume, care produc energie electrică ieftină și curată. Enorm de multă. Este de la sine înțeles orientarea chinezilor către mașinile și utilajele acționate electric, mai robuste, mai eficiente și mai ușor de folosit, întreținut și reparat. Protecția mediului, sigur că da, dar nu este prima grijă a chinezilor!

Horoscop Vice premierul Wang Yang a declarat că China va deveni, peste nu mulți ani, principalul exportator de automobile și utilaje acționate electric în Asia, Africa și Europa. Cele două Americi și Australia i le-a lăsat lui Elon Musk! Dar, în definitiv, Elon Musk încasează procente de la fiecare mașină chinezească vândută! Între statele aflate pe lista lui Wang Yang, din Europa, este și România. Cu toate că în România se construiește o fabrică de automobile electrice, chinezii sunt încrezători că vor vinde cel puțin 60.000 de automobile electrice în România, în primul an. Se bazează pe faptul că modelele chinezești vor fi mai ieftine, dar la aceleași standarde de calitate. Și că vor veni cu băncile lor, sau prin parteneri de primă mărime locali, care vor oferi credite pe șapte ani, cu dobândă de 0,5% pe an, pentru achiziționarea automobilelor electrice chinezești.

Horoscop Scandalurile bine aranjate cu poluarea motoarelor cu ardere internă, falsurile în determinărea de emisii periculoase, au fost făcute pentru sensibilizarea opiniei publice. De acum în câțiva ani motoarele cu ardere internă vor fi interzise. La început, vor fi interzise motoarele Diesel. La Bilderberg, anul acesta, s-a stabilit ca dată de începere a conversiei energetice 1 ianuarie 2030. Până atunci se crede că vor exista suficiente automobile, utilaje și agregate acționate electric pe piață, și suficiente fabrici care să le producă. Este o afacere URIAȘĂ, poate cea mai mare din istoria umanității. Va produce profituri inimaginabile, de ordinul multor milioane de miliarde de dolari și va da de lucru la sute de milioane de oameni. Conversia energetică și stabilirea pragului de eficiență energetică la 40% vor scoate combustibilii fosili de pe piață și vor duce pe șeici înapoi, din palate, în corturi, rezolvând și problema ”terorismului”. Pe de altă parte, informațiile sunt alarmante. Luna iunie a acestui an a fost prima din istoria umanității în care nu s-a mai descoperit vreo sondă nouă de petrol activă, un nou zăcământ, un nou câmp petrolier.

Horoscop Nimic nu se compară cu accelerația unui automobil electric. Impresia aceea de forță care nu are limite și care te strivește în fotoliul ergonomic. Și zgomotul pe care îl face motorul electric! Am condus un Tesla Model 2 și știu ce vă povestesc. Nu o să am bani niciodată să cumpăr un Model 3, sau Model Y crossover SUV, dar nici nu cred că o să mai apuc anii când automobilele elctrice vor trece șuierând prin fața casei mele din Prahova submontană.

Viitorul începe astăzi, sunt lucruri frumoase și bune, pe care să le faceți și să zâmbiți unei lumi noi, scăpată de poluare, de război și de amenințări. Așa cum o proiectez eu și alții ca mine. Visatori? Poate, dar câte visuri nu au devenit realitate!

Horoscop Se spune că vice premierul Wang Yang i-a spus, glumind, lui Elon Musk: domnule, văd că vă interesează viitorul Pământului din ce în ce mai mult, nu mai plecați pe Marte? Acum trebuie să vă spun că Elon Musk nu prea le are cu glumele. El are voie să glumească și trebuie să râzi de glumele lui, dar alții… nu știți ce scandal a făcut când a aflat că i se spunea Dexter. Așa că Elon Musk a strâns din dinți și a spus: ”Uite ce este, am cinci copii! Băieți. Ei rămân pe Pământ!” Vice premierul a râs, că așa era protocolul!

Nu mai am ce să vă spun, decât că mâine este o altă zi! Poate fi frumoasă, depinde doar de domniile voastre…

BERBEC Trebuie să-ți organizezi vacanța, vara. Nu mai aștepta o minune sau un dezastru, totul rămâne la fel, la constanant fix, nu-ți mai face griji inutile, situaţia ta financiară rămâne ca înainte. Stelele iţi indică o mare energie vitală şi o carismă la cote maxime, aşa că foloseşte-le pe amândoua în relaţia ta de dragoste! Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, de artă bună şi de mobilă veche. Sau, du-te la un muzeu! Că doar nu ai bani de „vintage”.

TAUR Ești în criză de timp și se apropie data plecării în vacanță. Dacă nu ai plecat, deja! Mai ai multe de făcut, nici nu te-ai apucat de rezervări. Cere ajutorul anturajului, prietenilor, să te ajute cu pregătirile. Nu ai decât pe Uranus în zodie, dar acest lucru nu-ţi face viaţa mai simplă. Un aspect particular al conjuncturii te invită la mai mult calm şi la practicarea unui hobby legat de ştiinta sau tehnologie. Îţi place muzica bună şi lucrurile de calitate şi nici astăzi nu faci rabat la standardul tău. O zi bună, dacă vrei tu să fie aşa.

