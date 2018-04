Revanșa celor săraci și oropsiți de soartă. Horoscop

Horoscop Vineri, 13. Se repetă în luna iulie, anul acesta avem doar două vineri, 13! Haide să lăsăm superstițiile și să demonstrăm, fiind atenți și cu capul la noi, că vineri, 13, este o zi bună!





Vineri, 13. Se repetă în luna iulie, anul acesta avem doar două vineri, 13! Haide să lăsăm superstiția și să demonstrăm, fiind atenți și cu capul la noi, că vineri, 13, este o zi bună!

Horoscop Astăzi îl pomenim pe Sergiu. Sergiu Florin Nicolaescu. Mobilul m-a anunţat că trebuie să-i trimit o felicitare de ziua lui, aşa cum mi-a spus şi de Florii să-i trimit respectele mele de onomastică. De data asta, mobilul a fost insistent. De trei ori mi-a amintit că trebuie să-l felicit pe Sergiu. Ne leaga câteva taine şi câteva pasiuni. Ne-am văzut mai des, după lovitura de stat. Apoi eu am plecat în State, apoi în Iran.

Nu m-am grăbit să-l felicit la mobilul lui 074457... haideţi, doar nu o să vă dau mobilul, poate îl foloseşte altcineva, deci nu m-am grăbit pentru că mă gândesc că în curând o să-l felicit personal. Oare în alt Univers, paralela spaţiu-timp, sunt telefoane mobile? Pentru că sunt sigur că oameni ca Sergiu Nicolaescu au dreptul şi favoarea unei a două şanse, să-şi continuă viaţa, într-un fel sau altul, într-un fel greu de înţeles, greu de demonstrat, dar real, ca şi Universul! Sau, Pluriversul? Bună întrebare!

Horoscop Dar, dragi lupi, padawani şi hobbiţi o să vă povestesc foarte pe scurt de vizita profetică pe care am avut-o în ziua de Înviere, de Sf.Paști. Mai mulți dintre domniile voastre mi-ați amintit că am promis.

După ce ascultasem slujba pe Radio Trinitas și m-am jucat un pic cu cățelușele care abia aștepată, fiind soare și foarte cald m-am întins pe un șezlong făcându-mi canonul atonit, rugăciunea în gând perpetuă și fără încetare. Când, cățelușele sar în sus și se duc la gard să latre tare și întărâtate. La gard, un țigan, care ridica un coș în sus și striga:”Hristos a Înviat! Dom’ Radu, suntem oameni buni!” Tradiția familiei mele este ca de Sf.Paști, sau de Crăciun, să primească orice musafir, chiar dacă vine cel mai mare dușman, ba chiar pe acela să-l omenești în mod deosebit. Așa că am deschis poarta și în lătrăturile cățelușelor a intrat în curtea mea o Dacie 1310 albă, o piesă ”vintage” dar care mergea binișor. Din mașină a coborît un țigan, negru tuciuriu și cu buzele vinete, dar cu o privire deschisă de om bun și cinstit. De lângă el s-a dat jos țiganca lui, frumușică foc, cu fuste lungi și basma pe cap. Tot timpul cu ochii în jos și nu a scos o vorbă. Din spatele mașinii, minune, s-a dat jos copilul lor, alb ca laptele, cu părul blond creț și cu ochii albaștrii ca cerul. Un băiat pe care îl cheamă Darius. În clasa a IV-a. I-am invitat pe oaspeții mei pe terasă, am pus darul lor in farfurii, am mai adăugat și eu puținul meu și i-am invitat să mâncăm Sfântul Prânz de Sf.Paști. Am ciocnit ouă roșii și am ascultat povestea lor.

Georgian, așa îl cheamă pe țigan, este rudar, mare tâmplar, dulgher ba și constructor de case din lemn. Este PFA, dar plătindu-și dările și rupând chitanțe de fiecare dată, nu aduce mult acasă. ”Totul ne ia statul, statul este cel mai mare dușman al omului cinstit!” se văicărea țiganul. Și are dreptate. Legile românești sunt interese de mafioți trecute prin Parlament. Nu exprimă un stat civilizat care are grijă de cetățeni, ci pofte de perceptor fanariot. Țiganca lui avusese un accident grozav cu prima sarcină și rămăsese stearpă, așa că au luat de la Darul lui Dumnezeu, de la părintele Tănase, un copil, pe Darius. Pentru el am venit, pentru Darius mărturisește Georgian, vă rog să nu ne refuzați, puneți-l la încercare!

Horoscop Pe scurt, Darius este un copil supradotat, ce spun eu, supra-supradotat. Cred că ar trece ușor testul Mensa, Stanford-Binet, cu 170-180 puncte. Două ore l-am întors pe toate părțile, cred că băiatul acesta de zece ani știe mai multe și mai corect decât Parlamentul și Guvernul, împreună. Nu știe să fure și să mintă. Vorbește o limbă românească pură, corect și gramatical, Pruteanu ar fi fost mulțumit, Dumnezeu să-l odihnească. Nu știe țigănește, Argentina nu a vrut să-l învețe.

Ce doreau Georgian și Argentina? Să am grijă, să-l urmăresc pe Darius și să-i trasez repere și scopuri. Să-i dau cărți și să-i spun ce și cum să citească. De ce eu? I-am întrebat. La școală, acum, nu se învață nimic, noi nu suntem cu carte, abia am absolvit, cu greu, școala, pe altcineva mai învățat nu știm prin jur și se vorbește până în Țara Luanei și de starețul Cristian și de multele minuni și lucruri de mirare din pustnicie. Sunteți sărac ca și noi, a fost argumentul hotărâtor. Atunci a ridicat ochii și Argentina și a spus un lucru foarte deosebit: Ajutați-ne să ne răzbunăm și noi, săracii, pe viața asta mizerabilă, să arătam că nu totul este dat bogaților! Darius poate demonstra, bine îndrumat și ținut din scurt, că toate bogățiile din lume nu pot da o minte ascuțită, trebuie să o ai de la Dumnezeu! Un prunc părăsit, un oropsit de soartă, un sărac cu o singură pereche de pantalonași, dar ce minte excepțională!

Horoscop Revanșa celor săraci și oropsiți de soartă! Da, așa o să fac! Dacă reușesc să trec de pragul de săptămâna viitoare, am probleme grave medicale și niște amănunte administrative, carnetul de conducere, reparații la mașină etc etc, care îmi consumă timpul și viața, o să mă ocup de Darius. Așa ar fi făcut și Nae Ionescu, sau Mircea Eliade, sunt sigur. Este și revanșa mea față de viață, întotdeauna nu am lăsat unfinished business. Trebuia să apară cineva căruia să-i transmit câte ceva din ceea ce știu! Dar mă înteb de ce au venit la mine niște țigani și nu niște români. Răspunsul l-am dat tot eu: țiganii sunt mai pragmatici și poate românii nu au un geniu în ogradă! Dar, fără nicio îndoială, Darius are haplogrupul I2a, proto-european, ca foarte mulți dintre români, nu provine, ca părinții lui adoptivi, din Nordul Indiei. Dragostea celor doi țigani față de copilul adoptat este mare și pilduitoare, cred că vor face sacrificii ca Darius să ocupe un loc în vârful societății, acolo unde îl recomadă mintea lui strălucitoare.

Horoscop Mulți dintre domniile voastre îmi urați sănătate, chiar am nevoie, vă mulțumesc din suflet! Dar, înainte de a termina trebuie să mai clarific o taină. Unii dintre domniile voastre spun că gustă mai ales articolul din introducerea horoscopului. Dar, sunt un tot unitar! Articolul face parte din horosop, din descrierea orei, adică, din timpul pe care îl parcurgem.

Horoscop Mai mulți astrologi din toată lumea fac la fel ca mine, adaugă un articol, o pildă, o poveste, la horoscopul pe zodii. Din motive stabilite de Vatican. Catehismul condamnă păcatul capital al lui Simon Magul: ”2121 Simonia se defineşte ca fiind cumpărarea sau vinderea unor realităţi spirituale. Lui Simon Magul, care voia să cumpere puterea spirituală pe care o vedea lucrând în Apostoli, Petru îi răspunde: „Banii tăi să fie cu tine spre pierzare, căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agoniseşte cu bani” (Fapte 8, 20) El se conforma astfel cuvintelor lui Isus: „În dar aţi primit, în dar să daţi” (Mt 10, 8) . Nu e cu putinţă să-ţi însuşeşti bunuri spirituale şi să te comporţi faţă de ele ca un posesor sau un stăpân, deoarece ele îşi au izvorul în Dumnezeu. Ele nu pot fi primite decât în dar de la El.”

Așa că puținul cu care sunt plătiți astrologii creștini se face pentru articol, nu pentru partea de astrologie, pentru horoscopul pe zodii, care este un serviciu de consultață spirituală, de facere de bine, spune Specola Vaticana. Așa nu se cade în păcatul lui Simon Magul și se respectă și bula papală care interzicea preoților, în secolul VII, să mai facă horoscoape contra cost. Mai mult, astrologia creștină respectă și ordinul 2116: ”... Consultarea horoscoapelor, astrologia, chiromanţia, interpretarea prezicerilor şi a sorţilor, fenomenele de clarviziune legate de viitor, recurgerea la mediumuri ascund o voinţă de dominare asupra timpului, asupra istoriei şi, în sfârşit, asupra oamenilor şi, în acelaşi timp, o dorinţă de a-şi câştiga favoarea puterilor ascunse…” prin modul în care a edificat cardinalul Pierre d’Ailly astrologia științifică creștină. Am mai menționat aceste lucruri și dacă o să vrea bunul Dumnezeu o să mai subliniez unele lucruri, pentru că astrologia este importantă, doar este pasiunea mea de o viață.

Până atunci o să mă duc să văd un film al lui Sergiu Nicolaescu, pe Blu-Ray, asta o să-mi ocupe timpul până mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Propria zodie pare să-ţi fie favorabilă. Totuşi, concentrază-ţi atenţia asupra sănătăţii – protejează-ţi în special capul şi combate imediat durerile de cap. Nu lăsa răul, boala să se instaleze, reacţioneză imediat. Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua ca să pui ordine în afacerile tale administrative. Dacă ai propria afacere trebuie să fi foarte atent la noile reglementări, la controale adică şi la noii furnizori sau noii clienţi. Sau, mai bine lasă totul şi distrează-te!

