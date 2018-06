Profilul astrologic al zilelor de 30 iunie și 1 iulie. Horoscop

Horoscop În această școală de astrologie contează gradul de zodiac ocupat de Soare în fiecare zi a anului. A fost înglobată și adaptată în astrologia științifică creștină. Astfel, în ziua de 30 iunie Soarele ocupă gradul 9 din Zodia Racului, iar pe 1 iulie – gradul 10. Alfonso del Bello, ”Astrologia Esoterica Onomantica”, pagina 197.





Horoscop Pe 30 iunie s-au născut John Gay, Susan Hayward, Lena Horne, Mike Tyson, Buddy Rich, Czeslaw Milosz, Dragan Geaici, Dumitru Cicotişan. Pe 1 iulie s-au născut Leslie Caron, Wilhelm von Leibnitz, George Sand, Louis Bleriot, Olivia de Haviland, prinţesa Diana, Dan Ackroyd, Pamela Anderson, Leon Dănilă, Dan Verona, Aimee Iacobescu.

Horoscop În calendarul creştin ortodox este pe 30 iunie o sărbătoare importantă, cu cruce neagră, Soborul celor 12 Apostoli şi un Sfânt român, Ghelasie de la Râmeţ. Pe 1 iulie sunt Sfinţii: Leontie de la Rădăuţi, un român, şi doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian.

Perioada zilei de 1 iulie este importantă. Spiritele aerului se retrag, ca să revină la anul, odată cu echinocţiul de primăvată, iar spiritele focului, elementul foc, îşi intră în drepturi.

Horoscop Peste o sărbătoare a focului, veche, daco-getică probabil, dacă nu mai veche, de la agatârşi, numită acum Ana-Foca, care se ţine ca să nu fie cuprinsă holda şi gospodăria de flăcări, ei bine, s-a calchiat sărbătoarea creştină a Cosmandinului, Sf. Cosma şi Damian, „...ei, bunii tămăduitori de la nimeni nu luau plată pentru tămăduiri, pentru care s-au numit doftori fără de arginţi.” (Vieţile Sfinţilor).

Asistenţa medicală gratuită a fost una dintre realizările creştinătăţii. Pentru care trebuie să mulţumim Bisericii! Mai întâi pe lângă mânăstiri şi biserici, bolniţe, ordine religioase de medici şi vindecători, spitale şi clinici, apoi sisteme naţionale de sănătate. Aceste sisteme gratuite au existat chiar şi sub regimurile totalitare averse religiei, gen nazism, fascism şi comunism.

Din nefericire, astăzi, asistenţa medicală decentă este rezervată numai celor bogaţi. Actul medical se face numai pe bani contrazicând însăşi esenţa medicinei, a jurământului lui Hipocrat. Mulţi bani! Lăcomia şi vanitatea au distrus şi această datorie umană, să-ţi ajuţi aproapele, călcând două porunci creştine capitale!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, timpul trece, eu întineresc și mă pregătesc să devin ființă de lumină, dar cu predatul astrologiei, cum rămâne? Haideți să mai vorbim despre astrologie, despre astrologia solară, cea clasică, unii zic egipteană. În această școală de astrologie contează gradul de zodiac ocupat de Soare în fiecare zi a anului. A fost înglobată și adaptată în astrologia științifică creștină.

Astfel, în ziua de 30 iunie Soarele ocupă gradul 9 din Zodia Racului, iar pe 1 iulie – gradul 10. Alfonso del Bello, ”Astrologia Esoterica Onomantica”, pagina 197.

Acum trebuie să vă spun că începutul unui luni, duminica, nu este fast. Ca ceva să fie benefic trebuie început lunea, ”ca oamenii de bună credință și moravuri” după cum spunea cronicarul.

Horoscop Să vedem ce evenimente au avut loc pe 30 iunie.

Horoscop „Evenimentul zilei” din 30 iunie, anul 1936, a fost apariţia în librăriile din State a romanului „Gone With the Wind” scris de Margaret Mitchell. Romanul meu preferat. Un succes enorm care îi atribuie în anul următor, 1937, premiul Pulitzer. De atunci au fost 112 reeditări ale romanului „Gone With the Wind” şi un singur film, celebru, cu Vivien Leigh şi Clark Gable. Celelalte, nu contează. Să vă mai spun că frumoasa Margaret Mitchell a fost o Scorpioancă?

Horoscop În noaptea de 30 iunie spre 1 iulie 1934, adică acum exact 82 de ani, Adolf Hitler îl execută ritual pe bunul său prieten dar şi concurent, carismaticul şef al SA, Sturmabteilung, „cămăşile brune”, Ernst Röhm – acţiune denumită, mai târziu, Noaptea Cuţitelor Lungi! La momentul respectiv operaţiunea s-a numit „Colibri”.

În acea noapte au fost executate 77 de persoane importante, din armată şi tot spectrul politic: prieteni, concurenţi, posibili ostili, sau duşmani declaraţi ai lui Hitler. „77” este un număr iniţiatic, a cărei interpretare era familiară cercului lărgit al „Ultimei Thule” organizaţie secretă ezoterică formată din elevii şi continuatorii lui Gurdjieff. Printre membri se numărau şi nazişti arieni de poziţie importantă, precum Himmler şi Hess. Se pare că, până la sfârşitul lunii iulie 1934, în Germania au fost executaţi câteva sute de oponenţi, din cei care se aflau pe „Mein Weg”, drumul, îi barau calea politică lui Hitler, ”Mein Kampf”.

Horoscop Dar în dimineața zilei de 30 iunie 1908 a avut loc unul dintre cele mai stranii evenimente din istoria cunoscută. Meteoritul tungusk.

Horoscop La ora locală 7:14, pe 30 iunie 1908, în taigaua îndepărtată, în mijlocul Siberiei, taigaua tunguskă, cum se numea pe acolo, a avut loc cea mai mare explozie din istoria cunoscută, de provenineță celestă. Cea mai mare explozie de proveniență terestră a avut loc la 27 august 1883, explozia vulcanului Krakatoa din Sumatra. Dacă vulcanul a făcut zeci de mii de victime umane, nu același lucru s-a întâmplat în Siberia. Dar poate vă spun lucruri cunoscute, dragi lupi, padawani și hobbiți. Mai toată lumea a aflat despre meteoritul tungusk. Care, în decursul timpului, a fost un meteorit de fier, apoi o cometă, doi meteoriți care s-au ciocnit în aer, o minusculă gaură neagră, un corp din antimaterie, sau ipoteza plăcută amatorilor teoriei conspirației, o navă extraterestră avariată, sau care a ratat unghiul optim de intrare în atmosferă.

Horoscop În această zi de 30 iunie, s-au mai întâmplat, fără o ordine precisă:

Horoscop În anul 1859, Blondin, marele acrobat, a traversat Cascada Niagara, mergând pe o frânghie lungă de 335 metri. Din State până în Canada a făcut opt minute. Pe sfoară. Suspendată la circa 50 de metri deasupra cascadei. Au asistat 25.000 de persoane. Blondin s-a întors din Canada cu un aparat de fotografiat cu tripod, s-a oprit la mijlocul frânghiei și a fotografiat mulțimea uimită.

Horoscop În 1893, în Sud Africa, Statul Orange, celui care a găsit un diamant de 971,75 carate i s-a plătit 500£ și un cal cu șea cu tot. Atât.

Horoscop În anul 1894 Tower Bridge, din Londra s-a deschis oficial traficului public.

Horoscop Pe 30 iunie1971, după un record de 24 de zile petrecute în spațiu, echipajul de trei sovietici a fost găsit fără viață în capsula care aterizase cu succes. Moartea cosmonauților s-a datorat unei avarii la sistemul de menținere a vieții pe ultima porțiune a coborârii pe Terra. Sursă: ”Book of Days”

Ce concluzie putem să tragem? Care este specificul astrologic al zilei de 30 iunie? Astrologia este o știință socială statistică. Se bazează pe observație și stabilirea unui șir de evenimente cam cu același caracter, la aceiași realitate astronomică.

Luînd în considerare ceea ce s-a mai spus și scris pe subiectul caracterului zilei de 30 iunie, mă aliniez și eu părerii doctorului W.J. Simmonite, care spune în ”Complete Arcana of Astral Philosophy”, pagina 291: ”... ziua de 30 iunie pare ciudată, bizară, exotică și gata să producă cele mai interesante evenimente...”

Horoscop Nu doresc să mai insist și pentru ziua de 1 iulie. Este nefastă și cu asta am terminat. O mulțime de nenorociri s-au întâmplat și mi s-au întâmplat pe 1 iulie, așa că anul acesta o să stau cuminte în curte, foarte atent și prudent, cu atenție mărită la cățeii cei jucăuși - să nu facă vreo prostie. Prevenit, însemnă pregătit! Asta este toată filosofia cu astrologia, sau cu alte științe considerate secrete.

Horoscop Fiind o vreme rea și ploioasă, nu am cum să mă uit pe cer, cu refractorul meu Gina. Așa că o să mă delectez cu vechi cărți de astrologie. Am primt de la soția mea un cadou scump și rar, de ziua mea de naștere, un exemplar din ”Le Message des Astres” a lui Max Heidel, ediția completă din anul 1939, cea de 504 pagini. Un regal, o plăcere nepereche, ce poate fi mai plăcut? Bună întrebare!

Iubesc așa de mult cărțile și ele pe mine, că s-a creat o legătură magică, ciudată. Dar, despre aceast lucru, ca și despre altele, mâine, este doar o altă zi, vorba eroinei lui Margaret Mitchell!

٭ ٭ ٭

BERBEC Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile în anturaj cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate. Lasă-i şi pe cei din jur să ia atitudine, vei vedea că şi ei au idei bune. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamnă că trebuie să faci o cheltuială neprevazută. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi in acest weekend, mai gândeşte-te. Perioada, totuşi, îţi este este favorabilă. Ziua de sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare sau fă ca acest lucru să se întâmple – te relaxezi şi faci provizii de bunădispoziţie.

TAUR Majoritatea scenariilor şi planurilor de viitor, atât în activitate cât şi in viata personală, suferă din cauza întârzierilor produse de Saturn. Poţi rezolva situaţii considerate delicate. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase. Aşa că poţi pleca undeva, cumva, cu primul tren din gara ca să laşi totul în urma ta, măcar pentru o zi, sau două. Dacă poţi, nu ezita, pleacă! Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club, sau o petrecere instant.

