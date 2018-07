Povestea sikhului Kumar Varman Singh, descendentul marelui guru Gobind Singh. Horoscopul Angelei Merkel. Horoscop

Horoscop Doamna Angela Dorothea Merkel, născută Kasner, mutti Merkel, sau Angela die Grosse cum îi se spune, cu admiraţie şi preţuire, de către tinerii germani, împlineşte astăzi 64 de ani. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Mögen alle deine Wünsche in Erfüllung gehen!





Horoscop Pe 17 iulie s-au născut John Jacob Astor, James Cagney, Earl Staley Gardner, Donald Sutherland, Juan Antonio Samaranch, Angela Merkel, Ion Alexandrescu, Nicolae Neagoe.

Horoscop "Evenimentul Zilei" din 17 iulie 1793 a fost execuţia Charlottei Corday, condamnată pentru asasinarea marelui revoluţionar Marat. Prilej, asasinarea lui Marat, adică, pentru mai multe tablouri celebre, vreo două lieduri, o operă şi parcă o piesă de teatru.

Ei bine, revenind în 1793, execuţia publică se derulează, lama ghilotinei cade şi capul nefericitei se rostogoleşte în coşul de răchită. Dar, călăul, din fervoare revoluţionară, face un gest scârbos: ridică capul Charlottei ca să-l vadă mulţimea şi îi dă o palmă.

Horoscop Un murmur de surpriză se ridică din mulţime: obrazul capului fără corp se înroşeşte, ochii joacă în orbite şi toată expresia feţei arată indignare şi furie. Capul mai trăia încă!

Toate acestea sunt mai presus de orice dubiu, deoarece au fost menţionate în raportul său de un medic legist, doctor în medicină, care asista execuţia.

Vedeţi, posibilităţile corpului uman sunt surprinzătoare!

Horoscop Tradiţional în „kalendar”, Circovii de vară continuă cu Sf. Mare Mucenică Marina, motiv creştin suprapus peste vechea sărbătoare a femeilor, care ţinea trei zile, astăzi probabil iniţierea secretă în confreriile feminine. ”Sătenii nu ştiu în ce zi cade şi din trei zile, doar s-o nimeri una”, (Speranţia). Secretul "surorilor" era şi este bine păstrat. Poate că mai ştiu "toate vorbele şi toţi paşii" unele femei şi le transmit din mamă în fică, dar le este frică să le spună.

Strict interzis femeilor şi mai ales femeilor însărcinate să lucreze după prânz, sub aspre pedepse, să nu fie „mărinite”. Se dă de pomană.

Horoscop Doamna Angela Dorothea Merkel, născută Kasner, mutti Merkel, sau Angela die Grosse cum îi se spune, cu admiraţie şi preţuire, de către tinerii germani, împlineşte astăzi 64 de ani. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Mögen alle deine Wünsche in Erfüllung gehen!

Considerată de “Forbes” drept cea mai puternică femeie din lume, la al 13-lea an în care conduce destinele Germaniei Federale şi de ce nu, ale Europei, împlinește o vârstă care o recomandă pentru o pensie mare și lungă.

Horoscop Béatrice Guénin, o astroloagă din Franța, în numărul din iulie al revistei “Horoscope” face portretul astrologic al doamnei Angela Merkel, născută la 17 iulie 1954, la ora 18:12, în Hamburg. Ceea ce este interesant să notăm, spune franţuzoaica, este maniera tipică pentru o nativă din zodia Racului în care Angela Merkel a reuşit să se impună. Racul are o pondere importantă în tema astrală, zodia găzduind două conjuncţii importante, cea dintre Soare-Uranus şi cea dintre Mercur-Jupiter, continuă Béatrice. Cu discreţie, aproape în secret, dar cu o mână de fier, cu o inflexibilitate şi o tenacitate redutabile – aşa procedează Angela Merkel!

Aş nota, de asemenea, că Ankela Merkel are un aspect deosebit, de sportiv, sau de militar de mare succes: Marte în conjuncţie cu Ascendentul, în Săgetător. Un aspect “masculin” spune Béatrice Guénin. Foarte posesivă, ceea ce prinde Racul în “cleşti” nu mai dă drumul, dă dovadă de o reţinere, de o discreţie interesantă în ceea ce priveşte emoţiile şi sentimentele ei. Într-o epocă în care preşedinţii şi prim miniştrii plâng la televizor, Angela Merkel îşi ascunde dorinţele, emoţiile şi sentimentele. Dar, le are!

Horoscop Să ne amintim că în însângeratul ianuarie 2015, la Paris, doamna Angela Merkel şi-a pus capul pe umărul lui François Hollande, în semn de compasiune.

Pentru Angela die Grosse, familia este patria cea mică şi patria este familia cea mare! Mămoasă şi protectoare, în intervenţiile ei din media nu ezită să dea sfaturi bune tinerilor germani, de parcă ar fi toţi copiii ei! Tipic pentru o nativă din zodia Racului!

Să sperăm că doamna Angela Merkel va avea puterea specifică zodiei ca să ţină în frâu seniorii războiului şi să menţină UE, cel de al Patrulea Reich, care, de bine, de rău, garantează pacea pe continent şi bunăstarea pentru o parte dintre europeni. Nu și pentru români. A greșit rău de tot cu musulmanii și Donald Trump i-a tras-o de nu s-a văzut: ”bucătăreasă obtuză teutonă”! A propos, sau by the way, mă întrebați de una și de alta după întâlnirea de la Helsinki. Am văzut același lucru dar am înțeles diferit, fiecare după posibilități. Atâta diletantism și amatorism în exprimarea părerilor nu am mai întâlnit decât în analizele unor analiști politici în slujba Ucrainei. Eu aștept să vină curierul, să văd documentele, așa se face…

٭ ٭ ٭

Horoscop Dar, dragi lupi, padawani și hobbiți îmi cereți insistent, sute dintre domniile voastre, să vă povestesc câte ceva de pe unde am fost, din amintirile mele. Este o cerere legitimă. Este vară și acum se spun poveștile, la o cafea, sau un ceai și un sorbet cu apă rece ca gheața. Așa este în Orient, cel puțin în Orientul pe care îl știu eu.

Horoscop În multele mele călătorii am ajuns cu un mesaj trimis de Corneliu Mănescu la unul dintre emirii din Golf. M-am urcat în avion, am plecat, am zburat, am aterizat, mă aștepta mașina Ambasadei care m-a dus la Palatul Emirului. Acolo mă aștepta un sikh, după turban, care acoperea cu dificultate părul lung „kesh”, după brăţara „kara” de pe mâna dreaptă, după barbă şi mai ales după pumnalul „kirpan”. Omul de încredere al emirului, pus să mă descoasă înainte ca emirul să primească mesajul. Dacă nu prezentam încredere, emirul nu apărea și nu primea mesajul. Scrisoarea, curierul diplomatic, era un pretext, întotdeauna mesajul era verbal. Deseori criptic, nici eu nu înțelegeam despre ce este vorba, dar asta nu avea nicio importanță.

Horoscop Sikhul mă pofti în palat, de o eleganță minimalistă cum numai cei enorm de bogați își pot permite, m-a poftit într-o sală de consiliu mai elegantă decât cea de la Casa Albă și m-a invitat să-mi spun povestea vieții mele. După ce mă pofti să mă înfrupt din coșuri de fructe proaspete, cafea yemenită cultivată special pentru emir, înghețate americane și sorbeturi persane. Am spus povestea vieții mele, varianta aprobată, sorbind din cafea, sikhul a fost încântat, a spus, poetic: ”așa de tânăr și deja ai trăit o sută de vieți” a zâmbit şi îşi începu povestirea lui, așa este politicos:

Dragul meu călător şi prieten prin idei, mă numesc Kumar Varman Singh şi sunt dintr-o foarte veche şi onorabilă familie, care era înrudită cu marele învăţător, guru, Gobind Singh din secolul al XVII-lea. Toţi strămoşii mei au fost războinici. Bunicul meu a murit în al Doilea război mondial, luptând undeva, în Europa, pentru Marea Britanie, pentru Imperiu. A fost un erou de război şi a primit toate ordinele şi medaliile posibile pentru curajul şi loialitatea lui. Sacrificiul lui şi a multora ca el a fost preţul plătit pentru independenţa Indiei.

Horoscop Dar, dragă prietene și îndrăzneț călător, astea sunt vorbe mari de spus la ceremonii. Moartea bunicului a destrămat familia. De exemplu, tatăl meu a plecat în America ca să studieze, cum altfel, la West Point. A fost admis, în mod cu totul excepţional, probabil pentru pitoresc şi ca să se arte lipsa de discriminare a americanilor. A terminat al doilea din promoţie, primul a fost un american vechi, bineînţeles.

Acum este colonel, instructor, pe undeva, pe la Quantico, sau Preston. Activitatea lui este foarte “hush-hush”, foarte secretă! I-au făcut o uniformă specială cu turban de culoarea uniformei, ca să poată să respecte cei cinci “K” ai religiei noastre! O clovnerie întreagă!

Horoscop Te întrebi, tinere călător și iscusit diplomat, de ce sunt acum în Dubai? Simplu, am plecat de acasă, din State! Am avut un scandal monumental cu tatăl meu! El voia să urmez linia familiei, să devin militar. Eu am refuzat, am spus că am alte proiecte. M-a făcut laş şi fătălău! Dacă oricine altcineva mi-ar fi spus aşa, i-aş fi tăiat inima în două cu pumnalul ăsta, zise Kumar bătându-se peste “kirpan”. Nu mi-e frică de nimeni şi spiritul războinic este viu în mine. I-am explicat tatei credinţa mea: este mai eficient şi mai bine pentru toată lumea că războinicul să nu mai distrugă ţări şi oraşe, oameni şi case, ci să-i cucerească, să-i convingă pe inamici cu puterea minţii! Cred că mintea umană, spiritualitatea, este cea mai puternică armă care a existat şi va exista! Mărturie este marele Mahatma Gandhi care i-a bătut pe englezi fără armată! Doar cu puterea minţii!

